Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου
Υγεία 18 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα: Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου

Τέσσερις στους δέκα ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις γενετικές μεταλλάξεις που τους κάνουν δεκτικούς στην ασπιρίνη και στις προστατευτικές της ιδιότητες

Σύνταξη
Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Τεράστια προστατευτική επίδραση έχει η ασπιρίνη σε καρκινοπαθείς που έχουν κάνει αφαίρεση όγκου του παχέος εντέρου, διαπιστώνει νέα μελέτη σουηδών επιστημόνων.

Περίπου 40% των ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου έχουν τις συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, μια χαμηλή δόση ασπιρίνης μειώνει στο μισό τον κίνδυνο επανεμφάνισης σε μετεγχειρητικούς ασθενείς που είχαν αναπτύξει καρκίνο παχέος εντέρου με συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις.

Συγκεκριμένα, όσοι μετά την επέμβαση αφαίρεσης του όγκου λάμβαναν κάθε μέρα αυτή τη χαμηλή δόση ασπιρίνης είχαν τις μισές πιθανότητες να επανεμφανιστεί ο καρκίνος τους τα επόμενα τρία χρόνια σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν εικονικό φάρμακο (placebo).

Στη δοκιμή συμμετείχαν καρκινοπαθείς των οποίων οι όγκοι με συγκεκριμένες γενετικές μεταλλάξεις – τις έχουν περίπου τέσσερις στους δέκα – τούς καθιστούσαν δεκτικούς στις αντικαρκινικές ιδιότητες της ασπιρίνης. «Πρόκειται για πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει την κλινική πρακτική», δήλωσε η καθηγήτρια Anna Martling, επικεφαλής της μελέτης στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Ασπιρίνη: Τι δείχνουν προηγούμενες έρευνες

Όπως αναφέρει ο Guardian, Σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 40.000 περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πολλούς αφαιρείται ο όγκος, αλλά παρά τις προόδους στη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και τη χειρουργική επέμβαση, ο καρκίνος μπορεί να επιστρέψει αν κάποια κύτταρα παραμείνουν.

Τα ποσοστά του καρκίνου του εντέρου αυξάνονται παγκοσμίως σε ανθρώπους κάτω των 50 ετών. Οι επιστήμονες υποψιάζονται ότι σε αυτό εμπλέκονται το πρόχειρο φαγητό, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής άσκησης και οι τοξίνες που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου.

Προηγούμενες δοκιμές έχουν δείξει ότι η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου σε όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λόγω κληρονομικών παθήσεων όπως το σύνδρομο Lynch. Αλλά έως τώρα δεν ήταν σαφές εάν το φάρμακο μείωνε τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου μετά το χειρουργείο.

Η μελέτη

Η Martling και οι συνεργάτες της παρακολούθησαν περισσότερους από 3.500 ασθενείς που είχαν αφαιρέσει όγκους του παχέος εντέρου σε νοσοκομεία της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Δανίας και της Φινλανδίας. Οι γενετικές εξετάσεις σε 2.980 από τους ασθενείς διαπίστωσαν ότι 1.103, δηλαδή το 37%, είχαν μεταλλάξεις σε γονίδια που συνθέτουν μια βιολογική οδό που ονομάζεται PI3K, η οποία εμπλέκεται στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Στους ασθενείς με τις μεταλλάξεις ανατέθηκε τυχαία να λαμβάνουν 160 mg ασπιρίνης ημερησίως ή εικονικό φάρμακο για τρία χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση. Εκείνοι που έλαβαν ασπιρίνη είχαν 55% λιγότερες πιθανότητες να επανεμφανιστεί ο καρκίνος από εκείνους που έλαβαν το placebo.

Το φάρμακο φαίνεται να προστατεύει από τον καρκίνο μέσω της μείωσης της φλεγμονής, της παρέμβασης στην οδό PI3K και της εξασθένισης της δραστηριότητας των αιμοπεταλίων, τα οποία μπορούν να περιβάλλουν τα καρκινικά κύτταρα και να τα κρύβουν αποτελεσματικά από το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο Martling δήλωσε ότι τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη διενέργειας γενετικών εξετάσεων σε όλους τους καρκίνους του παχέος εντέρου, ώστε να χορηγείται το φάρμακο σε ασθενείς που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ασπιρίνη. «Είναι ένα ευρέως διαθέσιμο φάρμακο που είναι εξαιρετικά φθηνό», υπογράμμισε.

Οι κίνδυνοι

Η μακροχρόνια λήψη της ασπιρίνης εξακολουθεί, ωστόσο, να ενέχει κινδύνους. Στο πλαίσιο της δοκιμής κατά την έρευνα, τέσσερις ασθενείς παρουσίασαν «σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες» που ενδεχομένως συνδέονται με το παυσίπονο, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής αντίδρασης, της γαστρεντερικής αιμορραγίας και της αιμορραγίας στον εγκέφαλο. Τέσσερις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στις φάσεις της δοκιμής – ο ένας θάνατος πιθανώς προκλήθηκε από την ασπιρίνη.

Η δρ Catherine Elliott, διευθύντρια έρευνας στο Cancer Research UK, δήλωσε ότι η ασπιρίνη δεν έχει καμία σχέση με το καρκίνο: «Η πρόληψη των περιπτώσεων καρκίνου σώζει ζωές και η εξεύρεση νέων τρόπων για να γίνει αυτό είναι το κλειδί για τις προσπάθειές μας να νικήσουμε τον καρκίνο. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η χαμηλή δόση ασπιρίνης μπορεί να προσφέρει προστασία από τον καρκίνο του εντέρου».

Και πρόσθεσε: «Η μελέτη CaPP3 έδειξε παρόμοια επίδραση σε ανθρώπους που ζουν με το σύνδρομο Lynch, μια κληρονομική πάθηση που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου και άλλων τύπων καρκίνου. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες, υψηλής ποιότητας μελέτες όπως η CaPP3 και αυτή η πρόσφατη έρευνα για να επιβεβαιώσουμε ποιοι θα επωφεληθούν περισσότερο από τη λήψη ασπιρίνης για να τους βοηθήσουμε να ζήσουν περισσότερο και καλύτερα, χωρίς τον φόβο του καρκίνου».

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
