Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.