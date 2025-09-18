newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία την Πέμπτη – Πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία στην Αττική δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 και τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στην Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 27 με 28 βαθμούς, και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 και στα νότια έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες
Και κυβερνοεπίθεση 18.09.25

Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες

Ακατέργαστος χρυσός αξίας 600.000 ευρώ εκλάπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όμως σε περίπου ένα χρόνο έχουν συμβεί άλλες 4 ληστείες υψηλού προφίλ σε όλη τη Γαλλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Πενσιλβάνια 18.09.25

Νεκρός ο δράστης της δολοφονίας 3 αστυνομικών

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα» στην Πενσιλβάνια προτού ο δράστης της επίθεσης δεχτεί τις σφαίρες των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

Σύνταξη
in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο