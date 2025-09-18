Vassy: Η ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική Eurovision

Η Vassy, μετά την αποχώρηση του R&B καλλιτέχνη, B. Howard, ο οποίος θα εκπροσωπούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ρωσικό αντίστοιχο διαγωνισμό της Eurovision, τη λεγόμενη Ιntervision, αναλαμβάνει τη θέση του. Ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους.

Vassy: Η καλλιτεχνική διαδρομή της

Η Vassy, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Βασιλική Καραγιώργου, γεννήθηκε στην Αυστραλία από Ελληνες μετανάστες, αλλά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι γονείς της κατάγονται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά.

Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους DJs, όπως ο David Guetta και ο Tiësto ενώ, το 2023, έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο ICON στα Electronic Dance Music Awards.

Ο διαγωνισμός, που ονομάζεται Intervision, αναβιώνει ένα αντίστοιχο της Eurovision από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος υπήρξε για λίγο τη δεκαετία του 1960 και του 1970.

Η πρωτοβουλία της Ρωσίας να δημιουργήσει τη νέα Intervision έρχεται ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τη Eurovision το 2022, μετά τη εισβολή της στην Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου.

Η Intervision ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου

Η μουσική διοργάνωση παρουσιάζεται ως «αποπολιτικοποιημένη» γιορτή της μουσικής. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να διόρισε ο ίδιος ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου στο διοικητικό συμβούλιο και στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

Ποιες χώρες συμμετέχουν

Στη σκηνή του Live Arena, κοντά στη Μόσχα, θα εμφανιστούν το Σάββατο στις 20:30 καλλιτέχνες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), χώρες μέλη του BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά και η ελληνικής καταγωγής Βασιλική Καραγιώργου (Vassy).

Vassy: Η ανάρτηση της τραγουδίστρια από τις διακοπές στην Ελλάδα

Στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram η Vassy ανέβασε πριν λίγες ημέρες φωτογραφίες από τις φετινές διακοπές της στην Σκόπελο.