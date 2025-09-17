Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπραζίλια λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας (στη φωτογραφία του Reuters/Adriano Machado, επάνω, συνεργεία των μέσων ενημέρωσης έξω από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο Μπολσονάρο).

Οπως ανέφερε ο γιος του, Φλάβιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Μπολσονάρο είχε επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα το 2018

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.

Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018.

Εκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Η καταδίκη

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση.

Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρο δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πηγή: ΑΠΕ