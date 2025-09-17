Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
Ο καταδικασθείς σε 27 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε «επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση».
- Πυρηνική ενέργεια: Επιστρέφει η «υπέρτατη δύναμη»
- Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε με τον Τραμπ για κυρώσεις στη Ρωσία και απεμπλοκή από το φυσικό αέριο
- Άγριο επεισόδιο στο νοσοκομείο Αγρινίου – Μεθυσμένος τραυματίας γρονθοκόπησε τον γιατρό στα επείγοντα
- Τηλεφώνημα Τραμπ σε Μόντι – Ελπίδες για άρση του αδιεξόδου
Ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπραζίλια λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας (στη φωτογραφία του Reuters/Adriano Machado, επάνω, συνεργεία των μέσων ενημέρωσης έξω από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο Μπολσονάρο).
Οπως ανέφερε ο γιος του, Φλάβιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Μπολσονάρο είχε επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση.
Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα το 2018
Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.
Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.
Peço a oração de todos para que não seja nada grave.
— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025
Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.
Ο Μπολσονάρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018.
Εκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.
Η καταδίκη
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο τέως πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση.
Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρο δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Πηγή: ΑΠΕ
- Σουδάν: Τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επίθεση παραστρατιωτικών στην Ελ Φάσερ
- Βραζιλία: Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο Μπολσονάρο
- Ουκρανία: Επεσαν βλήματα πυροβολικού κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μία, δύο… πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ηλεκτροκίνηση: Η ανησυχία της Κίνας για τον πόλεμο τιμών ηλεκτρικών οχημάτων
- Ο Αντετοκούνμπο ζήτησε συγνώμη για το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες: «Έχω μόνο αγάπη για την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις