Μαρκογιαννάκη για Λοβέρδο: Ο Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027, αλλά ξεκίνησε εκλογικές λίστες – Μάλλον άκουσε τον Ανδρουλάκη

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για άλλες πολιτικές της ΝΔ, εξαπέλυσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, ενώ σχολίασε με δηκτικό τρόπο την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας πως μπορεί ο πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ, να μίλησε για εκλογές το 2027, ωστόσο, «βλέπουμε ότι ξεκίνησε εκλογικές λίστες».

Κατ’ αρχήν, στον απόηχο των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων που ζητούν εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμών, αποζημιώσεις και πλήρεις υγειονομικούς ελέγχους εν μέσω έξαρσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η κ. Μαρκογιαννάκη καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «δεν έχει καταφέρει να πάρει τα απαραίτητα μέτρα και για την ανάσχεση και την εκρίζωση της νόσου. Δεν λειτουργεί σωστά η κτηνιατρική βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των μετακινήσεων, δεν γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και αστυνόμευση», σημείωσε.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη αποζημιώσεων, καθώς «βλέπουμε ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με την κτηνοτροφία να κινδυνεύουν με κατάρρευση. Πρέπει οι αποζημιώσεις να έρχονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, για να μπορέσει κατευθείαν να ξαναμπεί ο κτηνοτρόφος μέσα στη δουλειά του και να ζήσει από αυτό».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σαν να ανέλαβε τώρα τη διακυβέρνηση η ΝΔ»

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σχολίασε, μιλώντας στην ΕΡΤ News, ότι «ακούγοντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, νομίζουμε ότι ζούμε σε μία διαφορετική πραγματικότητα».

«Είναι σαν να ανέλαβε τώρα τη διακυβέρνηση, να βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο σκάνδαλο, να κάνει τους ελέγχους και να προχωρά στην εξυγίανση του Οργανισμού. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά η Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Επανέλαβε ότι επί έξι χρόνια η Νέα Δημοκρατία άλλαζε διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπουργούς «σαν τα πουκάμισα» και υπενθύμισε ότι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκείνη που έκανε λόγο για «γαλάζια εγκληματική οργάνωση», κατηγορώντας εν συνεχεία την κυβέρνηση για τη στάση της και στην εξεταστική επιτροπή.

«Βλέπουμε μια κυβέρνηση, που ακόμη και τώρα απέκλεισε ένα διακομματικό προεδρείο και, πραγματικά, αναρωτιόμαστε αν μπορέσει να γίνει η εξεταστική όπως πρέπει και αν θα καλέσουν όλους τους μάρτυρες, όπως τον κ. Μυλωνάκη», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Και να θυμόμαστε τι έχει πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το αν είναι αποτελεσματικές ή όχι οι εξεταστικές. Είχαμε την ευκαιρία για την προανακριτική, ώστε να διερευνηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες και το αρνήθηκαν για να τις συγκαλύψουν».

«Βέρτιγκο ΝΔ με την Σεμερτζίδου – Άρχισε τις εκλογικές λίστες με Λοβέρδο»

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη δεν άφησε ασχολίαστο και το «βέρτιγκο της Νέας Δημοκρατίας» – όπως το χαρακτήρισε – στην περίπτωση της διαγραφής ή όχι της Πόπης Σεμερτζίδου από το κόμμα, και έκανε λόγο για «ειδοποιό διαφορά με το ΠΑΣΟΚ», εξηγώντας πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μιλήσει για ένα διαφορετικό ήθος στην πολιτική. Οποιαδήποτε σκιά μένει εκτός παράταξης. Αυτός είναι ο γνώμονας με τον οποίο κινούμαστε και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, γιατί το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο».

Ερωτηθείσα, τέλος, για τη μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, η κ. Μαρκογιαννάκη επεσήμανε ότι «ο καθένας κρίνεται για τη διαδρομή του» και κατέληξε χαρακτηριστικά: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη ΔΕΘ για εκλογές το 2027, αλλά βλέπουμε ότι ξεκίνησε εκλογικές λίστες. Μάλλον άκουσε τον Νίκο Ανδρουλάκη για εκλογές!».