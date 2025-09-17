newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:08

Οι αντιδράσεις κομμάτων για την μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ

Κώστας Γκιουλέκας (ΝΔ), Μανώλης Χριστοδουλάκης (ΠΑΣΟΚ) και Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ), κατέθεσαν τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους για την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
Την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ σχολίασαν, μιλώντας στο MEGA, o βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης, Κώστας Γκιουλέκας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, καταθέτοντας τις προσεγγίσεις των κομμάτων τους.

«Τα στεγανά του παρελθόντος πέρασαν ανεπιστρεπτί, είμαστε κόμμα της Κεντροδεξιάς», υποστήριξε ο κ. Γκιουλέκας, με τον κ. Χριστοδουλάκη να διαφωνεί υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Από την πλευρά του, ο κ. Ζαχαριάδης εκτιμά ότι η μεταγραφή αυτή «αφορά όλο το πολιτικό σύστημα» και δείχνει ότι «ο κ. Μητσοτάκης ετοιμάζεται για εκλογές».

«Οι πόρτες είναι ανοιχτές…»

Ειδικότερα ο κ. Γκιουλέκας ανέφερε: «Η ΝΔ είναι ένας ευρύς χώρος και με αυτή την έννοια όσοι θέλουν να έρθουν στον χώρο μας, να ασπαστούν τις ιδέες μας και να στρατευθούν μαζί μας στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Μητσοτάκης, για μας είναι οι πόρτες πάντα ανοιχτές.

Σίγουρα τα στεγανά που υπήρχαν στο παρελθόν – τα χρόνια που υπήρχαν σκληρές αντιθέσεις και «καφενεία» γαλάζια και πράσινα – έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Πολλοί έχουν έρθει στη ΝΔ, εμείς είμαστε ένα κόμμα της Κεντροδεξιάς αυτό το κόμμα εκφράζει συγκεκριμένες απόψεις και ιδέες, και αυτές τις ιδέες όσοι τις ασπάζονται είναι καλοδεχούμενοι. Δεν νομίζω ότι αυτό έβλαψε τη ΝΔ, νομίζω ότι δημιούργησε έναν μεγάλο συνασπισμό δυνάμεων που προέχονται από άλλους χώρους. Δεν με ενοχλεί καθόλου, όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι και ασπάζονται τις αρχές και τις αξίες μας.

Έκανε ένα κάλεσμα ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Λοβέρδος ήρθε στη ΝΔ γιατί είπε ότι ασπάζεται τις απόψεις μας και συμπορεύεται μαζί μας. Εμείς θα κριθούμε συνολικά από το έργο μας. Για όλους υπάρχει χώρος».

Χριστοδουλάκης: Εξακολουθούν να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων

Με την σειρά του ο κ. Χριστοδουλάκης  είπε για το ίδιο ζήτημα: «Είπε ο κ. Γκιουλέκας ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και ότι έχουν αμβλυνθεί οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Είναι ανεδαφικό, με την έννοια ότι δεν ισχύει. Κατά την άποψή μου, οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν και να είναι πολύ σοβαρές και σημαντικές αλλά και το πολιτικό χάσμα αντίστοιχα. Και το αν κάποιος επιλέγει να κάνει το άλμα για να γεφυρώσει αυτό το πολιτικό χάσμα, αφορά στο μέγεθος του άλματος και τον ίδιο. Το  χάσμα όμως υπάρχει. Είναι μια αναφορά στο κατά πόσο αυτές οι διαφορές σηματοδοτούν κεντρογενείς διευρύνσεις.

Μία λογική μεταγραφολογίας έχει περισσότερο επικοινωνιακά και μηχανιστικά χαρακτηριστικά και όχι αμιγώς πολιτικά. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, και τα πρόσωπα και τα κόμματα από τις επιλογές τους. Δεν μπορείς να επικαλείσαι ότι είσαι δήθεν κεντρώος και να εφαρμόζεις πολιτικές όπως το τεκμαρτό εισόδημά σε βάρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως το 13ωρο της εργασίας σε βάρος της αξιοπρέπειας της εργασίας έναντι των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως οι πολιτικές σου στην δικαιοσύνη και στους θεσμούς και σε σκάνδαλα όπως αυτό το τελευταίο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά δεν είναι κεντρογενείς πολιτικές.

Η επιλογή του κ. Λοβέρδου δεν είναι χθεσινή. Ο ίδιος είχε φτιάξει κόμμα, είχε κατέβει στις εκλογές. Πολιτικά το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα από την σύγχρονη Αριστερά μέχρι το Κέντρο. Δεν συζητάω προσωπικά, συζητάω για το κατά πόσον η δήθεν φαινομενική διεύρυνση της ΝΔ προς τον κεντρογενή χώρο που σηματοδοτείται και  από αυτές τις επιλογές, έχει αντίκρισμα σε έναν κόσμο που έχει προβλήματα».

Για την πολιτική αξιολόγηση των στελεχών ο κ. Χριστοδουλάκης προσέθεσε: «Προφανώς και ένας πολιτικός χώρος θέλει από το 12,5 που πήρε στις τελευταίες εκλογές, να πάει σε ένα  ποσοστό που δυνητικά είναι πλειοψηφικό, οφείλει να συνθέτει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται στο φάσμα της ιδεολογικής του αναφοράς. Το κάνει το ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και περιθώριο βελτίωσης».

Ζαχαριάδης: Με αυτή την κίνηση ο κ. Μητσοτάκης δείχνει ότι ετοιμάζεται για εκλογές

Από την πλευρά του ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η μετακίνηση Λοβέρδου στη ΝΔ, «αφορά όλο το πολιτικό σύστημα γιατί ο Α. Λοβέρδος δεν είναι μια τυχαία περίπτωση πολιτικού. Έχει μια μεγάλη παρουσία στη Βουλή 23 χρόνια. εκλέχθηκε πολλές φορές πρώτος σε σταυρούς με το ΠΑΣΟΚ και διατέλεσε κορυφαίος υπουργός. Συμφωνώ με τον κ. Χριστοδουλάκη ότι οι πολιτικές διαφορές ιδίως στις μέρες μας, που είναι περίοδοι ανακατατάξεων είναι υπαρκτές και σημαντικές. Κατά την γνώμη μας, υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια μια μερίδα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που ήταν πιο κοντά στη Δεξιά. Το μισό υπουργικό συμβούλιο του Μητσοτάκη είναι ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας δρόμος που πρέπει κάθε πολιτικός χώρος να πάρει. Εάν θέλει να είναι παράλληλα με αυτές τις πολιτικές τις δεξιές, νεοφιλελεύθερες, ή να είναι απέναντι. Ο κ. Λοβέρδος έλεγε «ΠΑΣΟΚ για πάντα». Τελείωσε το «πάντα», περάσαμε στο μετά».

Την στιγμή που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι οι κεντρογενείς ψηφοφόροι εγκαταλείπουν τον κ. Μητσοτάκη γιατί δεν κάνει μεταρρυθμίσεις και προσεγγίζει τα πάντα με βάση την επικοινωνία και χωρίς ουσία, γιατί έχει αναγάγει σε πρώτους ρόλους τους πιο ακραίους Δεξιούς. Ό,τι κριτική και να κάνεις στον Λοβέρδο έχει μία απόσταση με τον Πλεύρη ή το Γεωργιάδη».

«Αυτή είναι η ΝΔ σήμερα: ένας χώρος της Δεξιάς με πολλούς από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η κίνηση του Μητσοτάκη δείχνει ότι ετοιμάζεται για εκλογές. με αυτή την κίνηση ανακοινώνει υποψηφίους. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς», είπε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για τα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Τσίπρα ή σενάρια συνεργασιών και διασπάσεων ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε: «Πρέπει να λειτουργήσουμε στην αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τα δυο τελευταία χρόνια. Αντί να έχουμε διασπάσεις, να έχουμε συναντήσεις, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Δεν θα ερμηνεύσω ή θα βάλω λόγια στον πρώην πρωθυπουργό, διαβάζω τις συνεντεύξεις του και τις τοποθετήσεις του και είμαι σίγουρος ότι όλοι μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για το όπως αυτός ο χώρος θα γίνει πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Αυτό δεν γίνεται με διασπάσεις αλλά με ενότητα. Πρώτος από όλους το ξέρει αυτό ο κ. Τσίπρας».

