Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Ιωάννινα: Την κάτω γνάθο 15χρονου έσπασε 16χρονος – Συνελήφθη ο δράστης και ο πατέρας του
17 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:04

Ιωάννινα: Την κάτω γνάθο 15χρονου έσπασε 16χρονος – Συνελήφθη ο δράστης και ο πατέρας του

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 15χρονος από 16χρονο στα Ιωάννινα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον δράστη και τον πατέρα του

Σύνταξη
Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθητής 15 ετών, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από έναν 16χρονο, αργά το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ανατολή, στα Ιωάννινα.

Συνελήφθησαν ο δράστης και ο πατέρας του για την επίθεση στα Ιωάννινα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά την καταγγελία των γονιών του θύματος, συνελήφθησαν ο 16χρονος και ο πατέρας του και οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα.

Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος ενώ παραπέμπεται στον ανακριτή ο 16χρονος κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη μεθαύριο Παρασκευή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο 15χρονος είναι μαθητής στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου Ανατολής και ο 16χρονος στην Β’ τάξη του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
