ΠΑΟΚ για Ίβκοβιτς: «Τιμούμε την μνήμη του, όπως αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του μπάσκετ»

Συμπληρώθηκαν σήμερα (16/9), τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ τίμησε τον αείμνηστο τεχνικό μέσα από μία ανάρτηση, καθώς ο «Ντούντα» υπήρξε προπονητής των ασπρόμαυρων από το 1991 έως το 1993.

Η δημοσίευση του ΠΑΟΚ για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς:

Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. 🕊️

Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ! pic.twitter.com/COD28jaqEC — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 16, 2025

Αναλυτικά, όσα έγραψαν οι ασπρόμαυροι: «Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ!