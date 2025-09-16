ΠΑΟΚ για Ίβκοβιτς: «Τιμούμε την μνήμη του, όπως αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του μπάσκετ»
Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς υπήρξε τεχνικός του ΠΑΟΚ και οι ασπρόμαυροι τίμησαν τη μνήμη του εμβληματικού προπονητή μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση.
Συμπληρώθηκαν σήμερα (16/9), τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ τίμησε τον αείμνηστο τεχνικό μέσα από μία ανάρτηση, καθώς ο «Ντούντα» υπήρξε προπονητής των ασπρόμαυρων από το 1991 έως το 1993.
Η δημοσίευση του ΠΑΟΚ για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς:
Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. 🕊️
Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ! pic.twitter.com/COD28jaqEC
— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 16, 2025
Αναλυτικά, όσα έγραψαν οι ασπρόμαυροι: «Σαν σήμερα, πριν από 4 χρόνια «έφυγε» ο αξεπέραστος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Τιμούμε τη μνήμη του «Ντούντα», όπως κάναμε και πριν από 4 ημέρες στο Βελιγράδι, με τον τρόπο που αρμόζει σε μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ!
