Κορυδαλλός: Η στιγμή που ληστής επιτίθεται σε 26χρονη – Βίντεο ντοκουμέντο
Ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει.
Τις στιγμές πριν την επίθεση ληστή σε 26χρονη που περίμενε σε στάση λεωφορείων στον Κορυδαλλό, καθώς και τις κραυγές της για βοήθεια, κατέγραψε κάμερα ασφάλειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε ξημερώματα της Τρίτης, όταν η νεαρή περίμενε σε στάση προκείμενου να επιβιβαστεί σε λεωφορείο.
Τότε, ένας άνδρας πέρασε από μπροστά της με μηχανάκι, το οποίο ήταν κλεμμένο, και της επιτέθηκε με σκοπό να τη ληστέψει.
Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει. Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.
Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε.
Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.
Ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, με τη γυναίκα να καλεί την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια σχετική καταγγελία.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί.
