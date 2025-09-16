Σινεφίλ έρωτας: Γιατί το A24 εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα dating profiles;
Το A24, γνωστό για τις εναλλακτικές του παραγωγές, κατακτά και τον χώρο των εφαρμογών γνωριμιών, καθώς χιλιάδες χρήστες δηλώνουν το όνομά του στα προφίλ τους για να ξεχωρίσουν
Το ανεξάρτητο στούντιο A24, που έχει κερδίσει κοινό και κριτικούς με τις εναλλακτικές παραγωγές του, φαίνεται πως έχει αποκτήσει έναν απρόσμενο ρόλο: έχει γίνει σήμα κατατεθέν στα dating apps. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Feeld, οι αναφορές στο A24 στα προφίλ χρηστών αυξήθηκαν κατά 65% σε σχέση με πέρυσι, αποδεικνύοντας ότι το όνομα του στούντιο λειτουργεί ως πολιτισμικό «διαβατήριο» για όσους θέλουν να δείξουν τις καλλιτεχνικές τους προτιμήσεις.
Το Feeld, γνωστό για την έμφαση που δίνει σε εναλλακτικές μορφές σχέσεων και την πλουραλιστική του βάση χρηστών, εμφανίζει γενικά μεγαλύτερη εκπροσώπηση γυναικών, μη δυαδικών ατόμων και ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Ωστόσο, όπως αναφέρει άρθρο του Guardian, οι περισσότεροι που δηλώνουν το A24 ως μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας είναι cis ετεροφυλόφιλοι άνδρες, ηλικίας 26 έως 30 ετών. Η αντίφαση αυτή αποκαλύπτει τον τρόπο που η cinephile κουλτούρα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο «επικοινωνίας» στις ψηφιακές γνωριμίες.
Σχέσεις σε νούμερα
Η συζήτηση για το A24 στα dating apps τροφοδοτήθηκε από την κυκλοφορία της νέας ταινίας Materialists με πρωταγωνίστρια την Ντακότα Τζόνσον. Η ταινία εστιάζει στη «συναλλακτικότητα» των σύγχρονων σχέσεων, στις προσδοκίες γύρω από το status και τα χρήματα, αλλά και στον τρόπο που ο ρομαντισμός συχνά μετατρέπεται σε παιχνίδι ισχύος.
Δεν είναι τυχαίο ότι η προώθησή της συνοδεύτηκε από πρωτότυπες καμπάνιες: χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ιστότοπος menofny.com, όπου άνδρες της Νέας Υόρκης μπορούσαν να καταχωρίσουν στοιχεία όπως ο μισθός τους, τα οποία εμφανίζονταν σε έναν «ticker» που ανανεωνόταν ζωντανά.
Ένα στούντιο-στάση ζωής
Με τέτοιες κινήσεις, το A24 δεν περιορίζεται στην παραγωγή ταινιών. Δημιουργεί γεγονότα που ξεπερνούν τη μεγάλη οθόνη, μπαίνουν στη διαδικτυακή κουλτούρα και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα social media. Έτσι, το στούντιο λειτουργεί περισσότερο ως brand που διαμορφώνει την πολιτισμική ταυτότητα του κοινού του, παρά ως απλός κινηματογραφικός παραγωγός. Αυτό εξηγεί γιατί το όνομά του λειτουργεί σαν «κωδικός πρόσβασης» σε όσους αναζητούν συντρόφους με παρόμοια αισθητική: η αναφορά στο A24 υποδηλώνει γούστο, κριτική σκέψη και ενδιαφέρον για πιο ιδιαίτερες μορφές αφήγησης, σε αντιδιαστολή με τα mainstream blockbusters.
Ωστόσο, η μαζική χρήση του όρου ενδέχεται να αλλοιώσει την ίδια τη βαρύτητά του. Όταν ένα «σήμα διαφοροποίησης» γίνεται υπερβολικά διαδεδομένο, παύει να λειτουργεί ως αποκλειστικός δείκτης ταυτότητας. Άρθρο του Guardian προειδοποιεί ότι το A24 κινδυνεύει να χάσει μέρος της «κουλ» αίγλης του καθώς μετατρέπεται σε mainstream σημείο αναφοράς.
