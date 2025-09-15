magazin
Απογοητεύτηκες από το dating; Βγες με κάποιον «κατώτερο σου» – Γιατί η νέα τάση «Shrekking» είναι γεμάτη παγίδες
15 Σεπτεμβρίου 2025

Απογοητεύτηκες από το dating; Βγες με κάποιον «κατώτερο σου» – Γιατί η νέα τάση «Shrekking» είναι γεμάτη παγίδες

Η τελευταία viral τάση στα social media, γνωστή ως ‘Shrekking’, φέρνει στο φως προβληματικές πτυχές της σύγχρονης κουλτούρας των ραντεβού

Σύνταξη
A
A

Στην κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων του 2001 Shrek, μια πριγκίπισσα ερωτεύεται ένα τέρας.

Είναι μια απλή πλοκή που βασίζεται στην ιδέα ότι η εμφάνιση δεν έχει σημασία, επειδή η αληθινή αγάπη πάντα επικρατεί.

Στην πραγματικότητα βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Προειδοποίηση για spoiler: η πριγκίπισσα είναι κρυφά και η ίδια τέρας.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα της ποπ κουλτούρας, το Shrek παραμένει προφανώς παρεξηγημένο.

Τουλάχιστον, σύμφωνα με το The Independent, αυτό είναι το συμπέρασμα από την τελευταία viral τάση που κυριαρχεί επί του παρόντος στον ψηφιακό διάλογο, η οποία έχει ονομαστεί «Shrekking».

Τι είναι το Shrekking

Όπως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους όρους της διαδικτυακής ορολογίας, η προέλευση του Shrekking είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί.

Ωστόσο, σχεδόν εν μία νυκτί, φαίνεται να έχει αναπτύξει μια πανταχού παρούσα διαδικτυακή παρουσία και έναν σαφή ορισμό: Shrekking είναι όταν οι γυναίκες βγαίνουν σκόπιμα με λιγότερο ελκυστικούς άντρες με την ελπίδα ότι έτσι θα τους συμπεριφέρονται καλύτερα.

Πρόκειται για την ιδέα του να βγαίνεις με κάποιον λιγότερο ελκυστικό, η οποία μειώνει τον ρομαντισμό σε ένα επιφανειακό σύστημα μετρήσεων.

Αν το άτομο με το οποίο είσαι είναι λιγότερο αξιόλογο από εσένα, είτε σε ό,τι αφορά την εμφάνιση, την ευφυΐα ή ακόμα και το εισόδημα, τότε είναι σίγουρο ότι θα σου συμπεριφερθεί καλύτερα από καθαρή «ευγνωμοσύνη».

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την απήχηση αυτής της ιδέας, ειδικά στο σημερινό τοπίο του ετεροφυλοφιλικού dating, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυτό που έχει ονομαστεί heterofatalism.

Έρωτας στην εποχή της απογοήτευσης

Το heterofatalism εκφράζει την εμπειρία ότι οι ετεροφυλοφιλικές σχέσεις μοιάζουν καταδικασμένες σε αποτυχία.

Αυτή η μοιρολατρία δεν είναι τυχαία· σχετίζεται με τη συμπεριφορά των αντρών μέσα σε ένα πατριαρχικό πλαίσιο που αναπαράγει ανισότητες, έλλειψη συναισθηματικής ευθύνης και συχνά απαξίωση απέναντι στις γυναίκες.

Πρόκειται για έναν τρόπο να αναγνωρίζεις το αδιέξοδο, αλλά να μην μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, επειδή η κοινωνία έχει δομήσει την επιθυμία και την κανονικότητα γύρω από την ετεροσεξουαλικότητα.

Έτσι, το heterofatalism δείχνει πώς η ελπίδα και η απογοήτευση συνυπάρχουν μέσα στις ίδιες σχέσεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η υπόσχεση ότι θα είσαι με κάποιον που θα σε λατρεύει μόνο και μόνο επειδή είσαι πολύ πάνω από το επίπεδό του είναι εξαιρετικά δελεαστική… ωστόσο δεν είναι πραγματική.

Τα φαινόμενα απατούν

Όσο γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί το «Shrekking», το ίδιο συνέβη και με το «getting Shrekked», που είναι όταν βγαίνεις με κάποιον που είναι προφανώς κάτω από το επίπεδό σου, αλλά και πάλι καταλήγεις στο ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα.

Όπως το έθεσε ένας TikToker: «Όλοι έχουμε περάσει από αυτό. Δίνουμε μια ευκαιρία στον τύπο που δεν μας ελκύει, νομίζοντας ότι θα μας φερθεί καλά. Και μετά πληγωνόμαστε από έναν τρολ».

Εν τω μεταξύ, ένας άνδρας χρήστης συμφώνησε, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που έλεγε: «Όλες οι όμορφες φίλες μου έχουν τραυματιστεί από έναν άντρα που μοιάζει με τον Shrek».

Υπήρξαν επίσης πολλά σχόλια για την τάση αυτή, με ένα βίντεο στο TikTok να συγκεντρώνει περισσότερα από 600 σχόλια από άτομα που συμφωνούσαν ότι έχουν γίνει… «Shrekked».

«Τους έχω δοκιμάσει δύο φορές μέχρι τώρα για να δω αν υπάρχει διαφορά με τους πιο όμορφους και, Θεέ μου, είναι οι χειρότεροι », πρόσθεσε κάποιος άλλος.

Όλα αυτά σκιαγραφούν μια ζοφερή πραγματικότητα για το τι σημαίνει να βγαίνεις ραντεβού σήμερα.

Οι σημερινοί singles είναι τόσο κουρασμένοι και στεναχωρημένοι, εξαιτίας των dating apps και της κυρίαρχης αίσθηση απελπισίας που συνοδεύει το να σε αγνοούν, να σε βομβαρδίζουν με ψεύτικη αγάπη και να σου κάνουν ghosting, που επιδιώκουμε σκόπιμα άτομα που δεν μας ελκύουν.

Η λογική είναι ότι αυτό θα εγγυηθεί την αγάπη, αλλά καταλήγει να είναι ακόμα πιο τραυματικό όταν αναπόφευκτα δεν συμβαίνει, επειδή – ω τι έκπληξη – τίποτα δεν μπορεί να προβλέψει την κακή συμπεριφορά, ούτε καν η αντιληπτή έλλειψη ομορφιάς.

Τι μας έχει συμβεί;

«Αν και το ‘Shrekking’ μπορεί να ακούγεται σαν μια ρεαλιστική απάντηση στην κούραση από το dating, στην πραγματικότητα αποκαλύπτει κάποια ανησυχητικά μοτίβα στον τρόπο με τον οποίο οι αντιμετωπίζουμε τον έρωτα και τις σχέσεις», λέει η Claire Rénier, ειδική στις σχέσεις στην εφαρμογή γνωριμιών happn.

«Πέρα από την εμφάνιση, η τάση αυτή έχει τις ρίζες της και στην αυτοσυντήρηση. Είναι κατανοητό να θέλεις να ελαχιστοποιήσεις την ευαλωτότητα και τον συναισθηματικό κίνδυνο στο δύσκολο τοπίο των ραντεβού σήμερα, αλλά το να προστατεύεις τον εαυτό σου σε βάρος των συναισθημάτων κάποιου άλλου δεν λύνει τα βαθύτερα προβλήματα».

Η αλήθεια είναι ότι το να σκέφτεσαι τα ραντεβού με βάση το ποιος πληροί ορισμένα πρότυπα δεν θα έχει ποτέ καλό τέλος – ειδικά αν το κάνεις για να εξασφαλίσεις την ανώτερη θέση σου στη σχέση.

Αυτό αναδεικνύει όλα τα λάθη των σύγχρονων ραντεβού και όλες τις παράλογες κρίσεις που κάνουμε για τους ανθρώπους που συναντάμε, απορρίπτοντάς τους ως λιγότερο ελκυστικούς, προβληματικούς ή γεμάτους red flags, ενώ δεν γνωρίζουμε καν το επώνυμό τους.

Αν αυτή είναι η νοοτροπία σου όταν ψάχνεις για αγάπη σήμερα, δεν είναι περίεργο που δεν έχεις και πολλή τύχη.

Σίγουρα το κλειδί είναι να είσαι ανοιχτός και να δίνεις στους ανθρώπους που συναντάς το «πλεονέκτημα της αμφιβολίας».

«Θα συνιστούσα να σκεφτείτε πραγματικά τι ψάχνετε σε έναν σύντροφο και να εστιάσετε σε αυτές τις ιδιότητες όταν εξετάζετε πιθανούς συντρόφους», προτείνει η Reiner.

Κοινωνική αλλαγή, όχι συμβιβασμός

Τελικά, το «Shrekking» δεν αποκαλύπτει κάποια μυστική συνταγή για τον έρωτα, αλλά τονίζει πόσο εύκολα παγιδευόμαστε σε λογικές που μετρούν την αξία των ανθρώπων με βάση την εμφάνιση ή την «χρησιμότητά» τους.

Και οι γυναίκες παρουσιάζονται ξανά ως εκείνες που πρέπει να προσαρμόσουν τις επιθυμίες τους, να στραφούν σε «λιγότερο ελκυστικούς» συντρόφους για να εξασφαλίσουν καλή μεταχείριση, αντί να αμφισβητείται η νοοτροπία που γεννά αυτές τις ανάγκες.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι εν τέλει το πρόβλημα δεν είναι ο βαθμός ελκυστικότητας, αλλά περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε να συμπεριφερόμαστε μέσα σε μία πατριαρχική κοινωνία.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να βρούμε τρόπους να «προστατευτούμε» από τον άλλον, αλλά να διεκδικήσουμε σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και ισότιμη φροντίδα — εκεί όπου η αγάπη δεν μετριέται με ιεραρχίες, αλλά με ουσιαστική σύνδεση.







