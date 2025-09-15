Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι.

Επί τόπου μετέβησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Κεντρική εικόνα: Αρχείου.