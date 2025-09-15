Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ
Διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά - Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι
- Ξαναχτύπησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Μασκ - Παραλήρημα σε ακροδεξιά διαδήλωση στη Βρετανία
- Αποδεικτικά στοιχεία DNA συνδέουν τον ύποπτο με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Βίντεο ντοκουμέντο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό οδηγού τρόλεϊ – «Μεροκάματο του τρόμου», λέει ο ίδιος
- Εισαγγελέας στις υποθέσεις των Έπσταϊν και Κομπς μηνύει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την απόλυσή της
Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών που κινούνται από Κηφισιά προς Πειραιά.
Το συμβάν έλαβε χώρα σε σημείο ανάμεσα στο ΚΑΤ και το Μαρούσι.
Επί τόπου μετέβησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Κεντρική εικόνα: Αρχείου.
- Ιταλία: Συγκλονισμένη η χώρα με την αυτοκτονία 14χρονου λόγω εκφοβισμού
- ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 16.09.2025]
- «Βρέχει» τιμωρίες σε διαιτητές και VAR της La Liga
- Αμόρ: Πέθανε ο σκύλος που είχε γίνει σύμβολο στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι
- Το ΠΑΣΟΚ έτοιμο για «μάχη» – «Η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις