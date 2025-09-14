newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Κόσμος 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:43
Eνσωμάτωση

ΗΠΑ: Κατακραυγή για τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News που ζήτησε θανάτωση των αστέγων

Ο παρουσιαστής Μπράιαντ Κίλμιντ, του Fox News, γνωστός για τις ακραίες και συχνά προκλητικές του απόψεις ξεπέρασε κάθε όριο όταν ζήτηση εκτέλεση των αστέγων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Κύμα κατακραυγής έχει προκαλέσει η χυδαία δήλωση του παρουσιαστής του Fox News των ΗΠΑ, Μπράιαντ Κίλμιντ, για τους άστεγους. Ο Κίλμιντ, ο οποίος παρουσιάζει μαζί με δύο ακόμη δημοσιογράφους τη δημοφιλή εκπομπή του σταθμού «Fox and Friends», γνωστός για τις ακραίες και προκλητικές θέσεις του, ζήτησε θανάτωση των αστέγων γιατί… κοστίζουν.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συζήτησης για το κόστος των κοινωνικών προγραμμάτων, όταν ο συμπαρουσιαστής του άρχισε να επιχειρηματολογεί υπέρ του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων των αστέγων με την αιτιολογία ότι «στοιχίζουν, ο Κίλμιντ παρενέβη λέγοντας: «Involuntary lethal injection, or something. Just kill them» ήτοι: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση, ή κάτι τέτοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Δείτε το βίντεο

Κατακραυγή για τη δήλωση του παρουσιαστή του Fox news

Η εκπομπή έγινε παγκοσμίως γνωστή την Παρασκευή όταν εμφανίστηκε σ’ αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσει ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ.

Η δήλωση του Κίλμιντ που είναι είναι επίσης και φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, εξαπλώθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα κατακραυγής.

Χρήστες από διαφορετικές χώρες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, καταγγέλλοντας την πρόταση ως εξαιρετικά επικίνδυνη και ανήκουστη. Πολλοί απαίτησαν την άμεση αποπομπή του Κίλμιντ από το δίκτυο, ενώ άλλοι κάλεσαν τις αρχές να παρέμβουν, θεωρώντας ότι η πρόταση συνιστά υποκίνηση μίσους και εγκληματική συμπεριφορά, ικανή να επηρεάσει και να επηρεαστεί η κοινή γνώμη με επικίνδυνο τρόπο.

