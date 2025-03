Αντιμέτωποι με τον νόμο βρέθηκαν αστυνομικοί από τη Γιούτα των ΗΠΑ, έπειτα από την κυκλοφορία ενός βίντεο που τους δείχνει να σπάνε πλάκα με τη σορό ενός αστέγου.

Στο βίντεο ακούγονται ορισμένοι να δίνουν οδηγίες σε έναν εκπαιδευόμενο αξιωματικό πώς να κόψει τη σορό του αστέγου με ένα κοπίδι. Την ίδια στιγμή όλοι τους ξεσπούν σε γέλια.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Salt Lake City ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/2), πως η σορός ήταν του 47χρονου Jason Lloyd, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε μια σκηνή τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την έρευνα, το βίντεο δείχνει έναν εκπαιδευόμενο αστυνομικό, μόλις στη 11η βάρδιά του —που το FOX 13 ταυτοποίησε ως τον Dakota Smigel— να παίρνει το κοπίδι για να «σπάσει πολλαπλές φουσκάλες στο δεξί χέρι του Lloyd», ανέφερε το τμήμα.

«Νιώθω ότι μου κάνετε πλάκα» ακούγεται να λέει ο Smigel στους συναδέρφους του που τον οδηγούσαν προς τη σορό του Lloyd.

«Γιατί χαμογελάτε έτσι;» τους ρωτά στη συνέχεια, προσθέτοντας: «Είστε απαίσιοι».

Body-cam video released of Utah police «pranking» rookie officer into mutilating dead body of homeless man.

7 officers gave Dakota Smigel a box cutter & told him to cut the blisters off the dead body—it was only his 11th training shift.

«I feel like you’re pranking me,» he said… pic.twitter.com/nGgNUWUFuC

— LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) March 3, 2025