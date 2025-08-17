newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Τραμπ πόσταρε τη φωτογραφία ενός αστέγου δίπλα στη σκηνή του – Λίγο αργότερα ήρθε η μπουλντόζα [βίντεο]
Κόσμος 17 Αυγούστου 2025 | 21:24

Ο Τραμπ πόσταρε τη φωτογραφία ενός αστέγου δίπλα στη σκηνή του – Λίγο αργότερα ήρθε η μπουλντόζα [βίντεο]

Ο 66χρονος Μπιλ Τίοντι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον καταυλισμό αστέγων της Ουάσιγκτον που προκάλεσε ενόχληση στον Τραμπ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ περνούσε από την Ουάσιγκτον με την αυτοκινητοπομπή του την περασμένη Κυριακή, καθ’ οδόν προς το γήπεδο του γκολφ, όταν είδε κάτι που τον ενόχλησε –έναν καταυλισμό αστέγων στην άκρη του δρόμου.

«Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Μια από τις τέσσερις φωτογραφίες που συνόδευαν την ανάρτηση έδειχναν έναν άνδρα να κάθεται έξω από τη σκηνή του. Ήταν ο Μπιλ Τίοντι, όπως ανακάλυψε αργότερα το BBC.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τίοντι υποχρεώθηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης των αστέγων που διέταξε ο Τραμπ.

«Είναι τρελό που που έγειρε έξω από το παράθυρο, με τράβηξε φωτογραφία και μετά την ανέβασε στα social media με αρνητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ως πολιτικό εργαλείο» λέει ο Τίοντι στο BBC.

Το βρετανικό δίκτυο κατάφερε να τον ταυτοποιήσει αντιστοιχίζοντας τις φωτογραφίες με την τοποθεσία του στο Google Street View.

Δεκάδες άτομα ζούσαν σε καταυλισμούς αστέγων σε διάφορες περιοχές της Ουάσιγκτον (Reuters)

Δεκάδες άτομα ζούσαν σε καταυλισμούς αστέγων σε διάφορες περιοχές της Ουάσιγκτον (Reuters)

Τη Δευτέρα, μια μέρα αφότου πέρασε έξω από τις σκηνές των αστέγων, οι οποίες βρίσκονταν μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα «απομακρύνει τους καταυλισμούς αστέγων από τα πάρκα μας, τα όμορφα, πανέμορφα πάρκα μας».

«Έχουμε παραγκουπόλεις, θα τις ξεφορτωθούμε» είπε από την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

YouTube thumbnail

Μέχρι την Πέμπτη, ο Τίοντι και οι υπόλοιποι άστεγοι του καταυλισμού ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να απομακρυνθούν. Ένας τοπικός ρεπόρτερ βιντεοσκόπησε τη μπουλντόζα που κατέφθασε για να γκρεμίσει τις σκηνές.

«Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να βλέπει ακαταστασία, γι’ αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κρατάμε καθαρό. Δεν προσπαθούμε να δείξουμε ασέβεια προς τον πρόεδρο ή οποιονδήποτε άλλον περνάει από εδώ», δήλωσε ο Τίοντι, 66 ετών, με καταγωγή από το Μιζούρι.

To ΒΒC κατάφερε να βρει τον Τίοντι από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Τραμπ (Truth Social)

To ΒΒC κατάφερε να βρει τον Τίοντι από τη φωτογραφία που ανέβασε ο Τραμπ (Truth Social)

Ανάλογες επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν στην αμερικανική πρωτεύουσα, όμως οι άστεγοι ενημερώνονταν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, δήλωσε ο Ουέιν Τέρνατζ, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών της Ουάσιγκτον.

Αυτή τη φορά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα λόγω της ανακοίνωσης Τραμπ, είπε. Περίπου 11 άτομα έμεναν στον καταυλισμό αστέγων, τον μεγαλύτερο στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε ότι θα φιλοξενήσει τον κόσμο που απομακρύνθηκε σε καταφύγια αστέγων και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εθισμών. Όσοι όμως αρνηθούν κινδυνεύουν από πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.

«Δεν μπορείς να αρπάζεις τον κόσμο και να τον απειλείς με σύλληψη ή να τον αναγκάζεις να πάει σε καταφύγιο. Δεν θέλω να πάω σε καταφύγιο, είναι άσχημα μέρη» είπε ο Τίοντι.

Η χωρητικότητα αυτών των δομών είναι εξάλλου περιορισμένη.

Συνολικά 97 άτομα ζούσαν φέτος σε καταυλισμούς αστέγων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πόλης, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τα 294 άτομα το 2023.

Ο συνολικός αριθμός των αστέγων είναι ωστόσο πολύ μεγαλύτερος και φτάνει τα 5.138 άτομα, συγκριτικά με 5.613 το 2024.

Όταν αναγκάστηκε να απομακρυνθεί, ο Τίοντι γνώρισε έναν άνδρα που είχε την καλοσύνη να του πληρώσει τρεις ημέρες διαμονής στο ξενοδοχείο.

Όταν αυτό τελειώσει, θα πρέπει να βρει νέο μέρος να μείνει. «Η καλύτερη λύση είναι να ψάξω να βρω ένα ασφαλές μέρος να στήσω τη σκηνή μου. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτό, θα ήθελα όμως να παραμείνω στην Ουάσιγκτον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Σύνταξη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή
Ελλάδα 17.08.25

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά είχε εντοπιστεί το δακτυλικό αποτύπωμα σεσημασμένου άνδρα και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Σύνταξη
Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο