Ο Ντόναλντ Τραμπ περνούσε από την Ουάσιγκτον με την αυτοκινητοπομπή του την περασμένη Κυριακή, καθ’ οδόν προς το γήπεδο του γκολφ, όταν είδε κάτι που τον ενόχλησε –έναν καταυλισμό αστέγων στην άκρη του δρόμου.

«Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ» έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Μια από τις τέσσερις φωτογραφίες που συνόδευαν την ανάρτηση έδειχναν έναν άνδρα να κάθεται έξω από τη σκηνή του. Ήταν ο Μπιλ Τίοντι, όπως ανακάλυψε αργότερα το BBC.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τίοντι υποχρεώθηκε να απομακρυνθεί από την περιοχή στο πλαίσιο της επιχείρησης απομάκρυνσης των αστέγων που διέταξε ο Τραμπ.

«Είναι τρελό που που έγειρε έξω από το παράθυρο, με τράβηξε φωτογραφία και μετά την ανέβασε στα social media με αρνητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την ως πολιτικό εργαλείο» λέει ο Τίοντι στο BBC.

Το βρετανικό δίκτυο κατάφερε να τον ταυτοποιήσει αντιστοιχίζοντας τις φωτογραφίες με την τοποθεσία του στο Google Street View.

Τη Δευτέρα, μια μέρα αφότου πέρασε έξω από τις σκηνές των αστέγων, οι οποίες βρίσκονταν μόλις 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα «απομακρύνει τους καταυλισμούς αστέγων από τα πάρκα μας, τα όμορφα, πανέμορφα πάρκα μας».

«Έχουμε παραγκουπόλεις, θα τις ξεφορτωθούμε» είπε από την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Μέχρι την Πέμπτη, ο Τίοντι και οι υπόλοιποι άστεγοι του καταυλισμού ενημερώθηκαν ότι έπρεπε να απομακρυνθούν. Ένας τοπικός ρεπόρτερ βιντεοσκόπησε τη μπουλντόζα που κατέφθασε για να γκρεμίσει τις σκηνές.

«Καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να βλέπει ακαταστασία, γι’ αυτό προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κρατάμε καθαρό. Δεν προσπαθούμε να δείξουμε ασέβεια προς τον πρόεδρο ή οποιονδήποτε άλλον περνάει από εδώ», δήλωσε ο Τίοντι, 66 ετών, με καταγωγή από το Μιζούρι.

Ανάλογες επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν στην αμερικανική πρωτεύουσα, όμως οι άστεγοι ενημερώνονταν τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, δήλωσε ο Ουέιν Τέρνατζ, αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών της Ουάσιγκτον.

Αυτή τη φορά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εσπευσμένα λόγω της ανακοίνωσης Τραμπ, είπε. Περίπου 11 άτομα έμεναν στον καταυλισμό αστέγων, τον μεγαλύτερο στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε ότι θα φιλοξενήσει τον κόσμο που απομακρύνθηκε σε καταφύγια αστέγων και θα τους προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των εθισμών. Όσοι όμως αρνηθούν κινδυνεύουν από πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.

«Δεν μπορείς να αρπάζεις τον κόσμο και να τον απειλείς με σύλληψη ή να τον αναγκάζεις να πάει σε καταφύγιο. Δεν θέλω να πάω σε καταφύγιο, είναι άσχημα μέρη» είπε ο Τίοντι.

Η χωρητικότητα αυτών των δομών είναι εξάλλου περιορισμένη.

Συνολικά 97 άτομα ζούσαν φέτος σε καταυλισμούς αστέγων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της πόλης, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τα 294 άτομα το 2023.

Ο συνολικός αριθμός των αστέγων είναι ωστόσο πολύ μεγαλύτερος και φτάνει τα 5.138 άτομα, συγκριτικά με 5.613 το 2024.

Όταν αναγκάστηκε να απομακρυνθεί, ο Τίοντι γνώρισε έναν άνδρα που είχε την καλοσύνη να του πληρώσει τρεις ημέρες διαμονής στο ξενοδοχείο.

Όταν αυτό τελειώσει, θα πρέπει να βρει νέο μέρος να μείνει. «Η καλύτερη λύση είναι να ψάξω να βρω ένα ασφαλές μέρος να στήσω τη σκηνή μου. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι αυτό, θα ήθελα όμως να παραμείνω στην Ουάσιγκτον.