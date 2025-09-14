Αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, καταγγέλλει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και προειδοποιεί με στοχευμένη αποχή από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Με επιστολή της η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προς τα αρμόδια υπουργεία θέτει το θέμα της ανάληψης σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές, οι οποίες, όπως τονίζει, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές σε μία ευνομούμενη κοινωνία. Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στον Πύργο Ηλείας αναφέρεται:

«Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας την περιουσίας τους.

Οι καταχρηστικές αυτές συμπεριφορές και πρακτικές αφορούν ιδίως στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια,στη μη απάντηση ή στη μη έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, στην περιορισμένη χρονική ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών αλλά και στην απαξιωτική αντιμετώπιση δικηγόρων και οφειλετών. Η Ολομέλεια εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της σε αυτές τις συμπεριφορές και πρακτικές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφάσισε:

– Να αποστείλει επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι η εποπτεύουσα αρχή, με την οποία θα γνωστοποιεί τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών αυτών και θα της ζητά να ασκήσει τις εποπτικές της αρμοδιότητες, ως οφείλει.

– Να αποστείλει επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία , με αίτημα την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων, για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον.

– Να διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου για να αναδείξει τη διάσταση του προβλήματος, που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε απελπισία χιλιάδες ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας. Σε περίπτωση δε, που οι Εταιρείες αυτές συνεχίσουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές τους και δεν ληφθούν από την Πολιτεία λυσιτελή μέτρα για την αντιμετώπισή τους, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.