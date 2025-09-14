newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
21o
Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει
Ελλάδα 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:10

Αίθριος καιρός την Κυριακή, με θερμοκρασίες έως 34°C – Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς - Χαλάει ο καιρός τη Δευτέρα, κατεβαίνει περαιτέρω ο υδράργυρος - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη

Σύνταξη
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Η ημέρα θα είναι γενικά καλοκαιρινή, με θερμοκρασίες γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου και ενισχυμένους βοριάδες, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα» αλλά χωρίς κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργος Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για την Κυριακή, από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς.

εικόνα που δείχνει χάρτη της ΕΜΥ με τις μέσες θερμοκρασίες για την Κυριακή

Χάρτης της ΕΜΥ με τις μέσες θερμοκρασίες για την Κυριακή

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στην Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Το βράδυ από τα δυτικά βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ανατολικά τμήματα θα αυξηθούν και, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Σχεδόν αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη

Στα βόρεια θα σχηματιστούν αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε σχεδόν αίθριο καιρό.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πέμπτη

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήμα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Economy
89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

89η ΔΕΘ: Εξαγγελίες χωρίς επιχειρηματικό αποτύπωμα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Καλλιθέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο 2025 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Πότε αίρονται 14.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Οι ρυθμίσεις ισχύουν έως το μεσημέρι σε 11 δρόμους γύρω από την Καλλιθέα - Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση κατά τα χρονικά διαστήματα των ρυθμίσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας
Ελλάδα 14.09.25

Σοκ στη Σίκινο: Άγνωστοι άρπαξαν τάματα μεγάλης αξίας από ιερή εικόνα στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας

Άγνωστοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το κενό φύλαξης στον Ιερό Ναό της Παντάνασσας στη Σίκινο, και αφαίρεσαν τάματα μεγάλης αξίας που είχαν αφήσει οι πιστοί.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Daniel»: Δύο χρόνια από τις καταστροφές αγρότες ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 14.09.25

Δύο χρόνια από την κακοκαιρία «Daniel» αγρότες περιμένουν ακόμα τις αποζημιώσεις - Τι καταγγέλλουν για ΟΠΕΚΕΠΕ

Το ερώτημα πλέον είναι αν και πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναλάβει την ευθύνη να δώσει τος αποζημιώσεις στους αγρότες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για έξι βουλευτές
Κι άλλα ονόματα 14.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δικογραφία για έξι βουλευτές

Ποιους και γιατί εμπλέκει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο νέος φάκελος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok
Ελλάδα 14.09.25

Όταν τα κελιά γίνονται στούντιο TikTok

Κρατούμενοι με παράνομα κινητά κάνουν ζωντανές μεταδόσεις, επιδίδονται σε «μπατλς» με άλλους εγκλείστους, και μάλιστα συνομιλούν ακόμα και με ανήλικους ακολούθους

Κατερίνα Νώντα
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο 42χρονος μαστροπός έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Υπόθεση μαστροπείας 13.09.25

Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών είναι ο 42χρονος μαστροπός που βίαζε και εξέδιδε τα θύματά του, γνωστός με το ψευδώνυμο «Κοντός».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν μέσω διαδικτύου – Συνελήφθη 30χρονος «πελάτης» – Κύκλωμα μαστροπών βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Σοκάρει υπόθεση μαστροπείας 16χρονης - Οι ροζ αγγελίες στο διαδίκτυο και η γυναίκα μαστροπός που αναζητείται

Η 16χρονη κατήγγειλε ότι πίσω από τα ερωτικά ραντεβού κρύβεται μια γυναίκα που γνώρισε το καλοκαίρι του 2024 και της πρότεινε να βάλει ροζ αγγελίες - Της έδινε τα μισά χρήματα από κάθε ραντεβού

Σύνταξη
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Gen Z: Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ των νέων
Έρευνες 14.09.25

Τα 10 ορόσημα που αποκρυπτογραφούν το εργασιακό και καταναλωτικό προφίλ της GenZ

Η επιθυμία για οικονομική ανεξαρτησία και η συνέπεια με τα «θέλω» και τις προσωπικές αξίες στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Gen Z, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ σε συνεργασία με τη Young China Group

Σύνταξη
Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE
Κόσμος 14.09.25

Σικάγο: Ο δήμαρχος ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο μετανάστη από πυροβολισμό πράκτορα της ICE

Η ομοσπονδιακή υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) έχει εντείνει τις επιχειρήσεις της σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, με αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά επεισοδιακές διαμαρτυρίες

Σύνταξη
Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα
On Field 14.09.25

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα

Πλουραλισμός, αποτελεσματικότητα, κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τη Super League με άγριες διαθέσεις και το πόδι στο γκάζι, με τους εντυπωσιακούς αριθμούς του να το επιβεβαιώνουν...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;
Κόσμος 14.09.25

Τι ζητά στο Τόκιο η μεσαία τάξη της Κίνας;

Μια φιλόδοξη γενιά Κινέζων μεταναστών αρχίζει να διαμορφώνει το δημογραφικό, κοινωνικό και ίσως ακόμη και πολιτικό πεπρωμένο της Ιαπωνίας, στο... Τόκιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς
Εκλογικό μήνυμα 14.09.25

Η ακροδεξιά AfD απειλεί με ανατροπή στις τοπικές εκλογές στην πατρίδα του Μερτς

Η πρώτη εκλογική δοκιμασία για την κυβέρνηση Μερτς στη Γερμανία θα είναι στην πατρίδα του. Στις δημοτικές εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η AfD φαίνεται ότι θα κερδίσει πολλούς δήμους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία
On Field 14.09.25

Το μετάλλιο πρέπει να το πάρουμε και θα είναι επιτυχία

Η Εθνική είναι υποχρεωμένη να ξεχάσει τον ημιτελικό και να επικεντρωθεί στην Φινλανδία, για να πάρουμε το μετάλλιο. Την (μεγάλη) σημασία της τρίτης θέσης θα την καταλάβουμε… αργότερα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές
Οδηγίες προς ναυτιλλομένους 14.09.25

Οι εκπαιδευτικοί για την τεχνητή νοημοσύνη: «Θα γίνει δεξιότητα ζωής» – Ο αντίκτυπος στις σπουδές

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανοίξει δρόμους για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων σήμερα. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, η νέα τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο μάθησης, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
