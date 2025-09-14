Τι δώρα θα λάβουν όσοι παρευρεθούν στα βραβεία Emmy 2025;

Οι νικητές των φετινών βραβείων Emmy, δεν είναι οι μόνοι που μπορούν να φύγουν από τον ετήσιο θεσμό με κάτι ξεχωριστό.

Η μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης, η οποία τιμά κάθε χρόνο τις καλύτερες κωμικές, δραματικές και μίνι σειρές, θα αναδείξει τόσο τους νέους πρωτοεμφανιζόμενους όσο και τους τηλεοπτικούς θρύλους.

Μεταξύ των υποψηφίων που συμμετέχουν για πρώτη φορά είναι το Nobody Wants This του Netflix, το The Pitt του HBO Max και το The Studio του Apple TV+, το οποίο έχει 23 υποψηφιότητες.

Οι «παλιοί γνώριμοι» είναι επίσης στη λίστα, με το Severance της Apple TV+ να προηγείται με 27 υποψηφιότητες.

Θα φύγουν όλοι κερδισμένοι;

Για όσους κερδίσουν ένα χρυσό αγαλματίδιο, η βραδιά τους προσφέρει το απόλυτο δικαίωμα να καυχηθούν. Ωστόσο, ακόμη και όσοι δεν κερδίσουν στην κατηγορία τους μπορούν να φύγουν με ένα δικό τους βραβείο ως μέρος του Emmy Awards Giving Suite.

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Κατά τη διάρκεια των πρόβων και της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης, πίσω από τα παρασκήνια διοργανώνεται το Emmy Awards Giving Suite, μια αποκλειστική εμπειρία για τους παρουσιαστές και τους υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν από μια επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Φέτος, θα διοργανωθεί για πρώτη φορά από την Distinctive Assets, μια εταιρεία μάρκετινγκ που έχει διοργανώσει παρόμοιες εκδηλώσεις για άλλες σημαντικές τελετές απονομής βραβείων.

Η Giving Suite θα περιλαμβάνει πολυτελή προϊόντα από τη Miage Skincare, λουλούδια από τη Blooms by Maison d’Emilie, ποτήρια από την HyrdoJug και πολλά άλλα.

Εκτός από το Giving Suite, οι ηθοποιοί λαμβάνουν επίσης μια τσάντα δώρων Emmys Gift Bag γεμάτη με προϊόντα από μάρκες που καλύπτουν τους τομείς της ευεξίας, της ομορφιάς και του lifestyle.

Στον τομέα της ομορφιάς, οι τσάντες θα περιέχουν προϊόντα από τις εταιρείες L’Oréal Paris, Chanla Chau Cosmetics και Redken NYC. Θα περιλαμβάνουν επίσης κάποια προϊόντα ευεξίας από μάρκες όπως 1MD Nutrition’s VisionMD, Beekeeper’s Naturals, Designs for Health, Helight Sleep και Vital Proteins, καθώς και ένα προϊόν από την Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 03:00 (ώρα Ελλάδος).

*Με πληροφορίες από: People