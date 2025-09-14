Παντρεύτηκε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – Τσακνής και Ζουγανέλης τη συνόδευσαν στην εκκλησία

Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, παντρεύτηκε το Σάββατο στην Τήνο τον αγαπημένο της.

Χαρά, γιατί η κόρη του αξέχαστου καλλιτέχνη έζησε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της. Συγκίνηση, γιατί στην εκκλησία τη συνόδευσαν δύο αγαπημένοι φίλοι του πατέρα της: ο Διονύσης Τσακνής και ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Στην Τήνο βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού, που διασκέδασαν, χόρεψαν και τραγούδησαν μαζί με το ζευγάρι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, το γεγονός «πρόδωσε» η Παυλίνα Βουλγαράκη, με αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

<br />

Η αγαπημένη τραγουδίστρια εκτός από καλεσμένη στο γάμο της Μαρίας, τραγούδησε τόσο έξω από την εκκλησία όσο και μετά κατά την διάρκεια της δεξίωσης.

«Η πιο όμορφη νύφη του κόσμου», έγραψε η τραγουδίστρια σε φωτογραφία που κοινοποίησε με την κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ντυμένη νύφη.

Η Μαρία Κλάρα για τον πατέρα της

Η είδηση του γάμου της είχε γίνει γνωστή πριν από λίγες ημέρες, την ίδια περίοδο που συμπληρώνονταν έξι χρόνια από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

«Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά», είχε πει στην εκπομπή Το ‘χουμε η Μαρία Κλάρα.

«Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή».