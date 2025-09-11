Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Παντρεύεται η κόρη του και θα τη συνοδεύσουν Τσακνής και Ζουγανέλης

Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα παραχώρησε μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με αφορμή τα έξι χρόνια από τον θάνατο του πατέρα της.

Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: Τα συγκινητικά λόγια για τον πατέρα της

«Εγώ τον πένθησα πολύ έντονα και σαν καλλιτέχνη. Το ότι δεν θα τον έβλεπα ξανά στη σκηνή μου κόστισε πάρα πολύ, όχι μόνο σαν μπαμπά», είπε αρχικά η Μαρία Κλάρα.

Κατόπιν, η Μαρία Κλάρα περιέγραψε: «Ήθελε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή, ήθελε στις συναυλίες να το χαίρεται. Δεν μπορούσε την γκρίνια. Ήθελε να λέει τα ανέκδοτά του, τις ιστορίες του, να γελάει. Το ενδιέφερε πάρα πολύ η στιγμή».

Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα: «Για μένα ήταν κάτι ιερό το ότι ήμουν μαζί του στις τελευταίες στιγμές του»

«Άκουσα έναν θόρυβο, βγήκα και τον πέτυχα εκείνη στιγμή. Ε, και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει φύγει.

Όταν ήρθαν και οι γείτονες νομίζοντας ότι κάπως μπορούσαμε να βοηθήσουμε… το κατάλαβα και είπα “μην προσπαθείτε άλλο“», πρόσθεσε η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Πότε παντρεύεται η κόρη του;

Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα ετοιμάζεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της στην Τήνο το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και στην εκκλησία θα τη συνοδεύσουν οι φίλοι του πατέρα της, Διονύσης Τσακνής και Γιάννης Ζουγανέλης.

Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα της

Με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τον θάνατο του πατέρα της, η Μαρία Κλάρα ανέβασε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, δημοσιεύοντας μία ευχετήρια κάρτα που είχε γράψει κάποτε για εκείνον.

«6# Που να ήξερα τότε που σου υπέγραφα αυτή την ευχετήρια κάρτα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά… μπαμπάκα μου», ανέφερε η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από δίσκους του αξέχαστου καλλιτέχνη αλλά και την ευχετήρια κάρτα που του είχε γράψει.