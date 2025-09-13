newspaper
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:36

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερευνά τo Τζούντιθ Μπάτλερ και άλλους πανεπιστημιακούς για «αντισημιτισμό»

To Τζούντιθ Μπάτλερ, φοιτητές αλλά και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ερευνώνται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά»

Σύνταξη
Spotlight

Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ (UC Berkeley) έδωσε στην κυβέρνηση Τραμπ τα ονόματα 160 μελών του διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στο πλαίσιο μιας έρευνας για «υποτιθέμενα αντισημιτικά περιστατικά», ανάμεσά τους και το Τζούντιθ Μπάτλερ.

Το UC Berkeley, ένα κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα, έστειλε την περασμένη εβδομάδα επιστολή στα μέλη του πανεπιστημίου που τους αφορούσε, αποκαλύπτοντας ότι οι δικηγόροι του πανεπιστημίου είχαν συμπεριλάβει τα ονόματά τους σε εκθέσεις προς το γραφείο πολιτικών δικαιωμάτων (OCR) του Υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει στοχεύσει πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της επιθετικής καταστολής του Ντόναλντ Τραμπ κατά του φιλοπαλαιστινιακού ακτιβισμού, των διεθνών φοιτητών και της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

«Παραβίαση της εμπιστοσύνης»

Το Τζούντιθ Μπάτλερ (αυτοπροσδιορίζεται ως άτομο non-binary (μη-δυαδικό) και οι αντωνυμίες αναφοράς που προτιμά στα αγγλικά είναι «they/them», όπου στο κείμενο αποδίδεται ως «το/του»), μια εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο της φεμινιστικής φιλοσοφίας και θεωρητικό της queer θεωρίας, έλαβε την επιστολή από τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον, τον επικεφαλής νομικό σύμβουλο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, στην οποία αναφερόταν ότι το OCR διερευνούσε «κατηγορίες για αντισημιτική παρενόχληση και διάκριση» και «απαιτούσε την προσκόμιση ολοκληρωμένων εγγράφων».

«Έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε τις κατηγορίες που μας απαγγέλλονται».

Το Μπάτλερ, το οποίο έχει ασκήσει κριτική στο Ισραήλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι είχε ρωτήσει τον Ρόμπινσον σχετικά με τις αποκαλύψεις και ότι αυτός δεν του έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Έχουμε το δικαίωμα να γνωρίζουμε τις κατηγορίες που μας απαγγέλλονται, να γνωρίζουμε ποιος τις απαγγέλλει και να τις εξετάσουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», δήλωσε. «Αλλά τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί, και γι’ αυτό βρισκόμαστε σε μία χώρα που παραπέμπει στον Κάφκα… Πρόκειται για τεράστια παραβίαση της εμπιστοσύνης».

Το Μπάτλερ σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ήταν η έδρα του κινήματος για την ελευθερία του λόγου στη δεκαετία του 1960: «Ήμασταν ένας τόπος όπου τα αμφιλεγόμενα δημόσια ζητήματα μπορούσαν να συζητηθούν ελεύθερα. Έχουμε διαφορετικές απόψεις για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Πρέπει να τις ακούμε, ακόμα και όταν μας ενοχλούν. Αυτή είναι η φιλοσοφία του τόπου που υπερασπίζομαι και υποστηρίζω εδώ και 30 χρόνια. Επομένως, είναι θλιβερό και ντροπιαστικό».

Αξιωματούχοι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι 160 άτομα, μεταξύ των οποίων μέλη του διδακτικού προσωπικού, φοιτητές και υπάλληλοι, έλαβαν επιστολές που τους προειδοποιούσαν για την αποκάλυψη των στοιχείων και δήλωσαν ότι η απόφαση να σταλούν οι πληροφορίες στην κυβέρνηση Τραμπ ελήφθη από τον γενικό σύμβουλο του συστήματος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Οι εμπλεκόμενοι δεν δύνανται να λάβουν πληροφορίες για τις έρευνες

Το Μπάτλερ είπε ότι έμαθε ότι ο κατάλογος των ονομάτων περιελάμβανε διεθνείς φοιτητές, λέκτορες και καθηγητές μερικής απασχόλησης.

«Οι συνέπειες αυτής της συμμόρφωσης θα μπορούσαν να είναι πραγματικά τρομερές για τη ζωή πολλών ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι πολύ πιο ευάλωτοι από εμένα», δήλωσε το Μπάτλερ, το οποίο είναι ημι-συνταξιούχος, αλλά έχει ορισμένες συνεχιζόμενες υποχρεώσεις στο πανεπιστήμιο ως διακεκριμένο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού των μεταπτυχιακών σπουδών. «Μπορούν να υποστούν πολλά, ειδικά οι διεθνείς φοιτητές, όπως απέλαση, αποβολή, απώλεια εργασίας, παρενόχληση, παρακολούθηση».

Ο σύμβουλος του Πανεπιστημίου αρνήθηκε να μοιραστεί με το Μπάτλερ το περιεχόμενο των αρχείων που στάλθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ.

Το Μπάτλερ είπε ότι το ενημέρωσαν ότι οι συνήθεις διαδικασίες του πανεπιστημίου για τη διαχείριση καταγγελιών είχαν ανασταλεί, γεγονός που φαινομενικά αφαίρεσε από το διδακτικό προσωπικό το δικαίωμα να απαντήσει στις καταγγελίες ή να λάβει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες: «Αυτό σημαίνει ότι οι καταγγελίες που στάλθηκαν στη διοίκηση, ακόμη και οι ανώνυμες, απλώς προωθήθηκαν χωρίς να έχουν εξεταστεί… Δεν γνωρίζουμε αν οι ίδιοι έχουμε κατηγορηθεί για αντισημιτισμό ή αν το όνομά μας απλώς συνδέεται με μια καταγγελία».

Ο σύμβουλος του Πανεπιστημίου αρνήθηκε να μοιραστεί με το Μπάτλερ το περιεχόμενο των αρχείων που στάλθηκαν στην κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε. Με τα έγγραφα να βρίσκονται πλέον στα χέρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ανησυχίες για παραβιάσεις στο δικαίωμα των ατόμων να γνωρίζουν τις κατηγορίες εναντίον τους, πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Μπάτλερ, παραπέμποντας στο γραφείο του προέδρου.

«Όπως όλα τα δημόσια πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας υπόκειται στην εποπτεία κρατικών και ομοσπονδιακών οργανισμών», δήλωσε η εκπρόσωπος του προέδρου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Ρέιτσελ Ζεντζ. «Τα πανεπιστήμια μας λαμβάνουν τακτικά αιτήματα για έγγραφα σε σχέση με κυβερνητικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης ή έρευνες. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των φοιτητών, των καθηγητών και του προσωπικού μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ενώ παράλληλα εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις».

Άγχος για το τι ενδέχεται να προκαλέσει ο έλεγχος που υφίστανται οι διδάσκοντες και οι φοιτητές

Το Μπάτλερ ανέφερε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο δεν αντιτάχθηκε στις έρευνες της κυβέρνησης, αναφέροντας τους προέδρους άλλων ιδρυμάτων, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα υποκύψουν σε ορισμένες ομοσπονδιακές απαιτήσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την ακαδημαϊκή ελευθερία.

«Είναι συγκλονιστικό… σκεφτήκατε να μην συμμορφωθείτε με αυτό το αίτημα;» είπε το Μπάτλερ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, όπως και άλλα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, φιλοξένησε ένα φιλοπαλαιστινιακό κίνημα, το οποίο καταργήθηκε αφού οι διοικητές συμφώνησαν να εξετάσουν τις επενδύσεις του πανεπιστημίου σε εταιρείες όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης στοχεύσει το Χάρβαρντ, το Κολούμπια και άλλα μεγάλα πανεπιστήμια με περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότησή τους και απαιτήσεις για βαρύτατες αποζημιώσεις.

«Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Θα καταχωρηθούν τα ονόματά μας σε μια κυβερνητική λίστα; Θα περιοριστούν τα ταξίδια μας;».

Το Μπάτλερ είπε ότι οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό οργανώθηκαν για να αντιταχθούν στις αποκαλύψεις, λέγοντας ότι υπήρχαν ευρείες ανησυχίες για παραβιάσεις του εργατικού δικαίου, παραβιάσεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας και καταστολή του πολιτικού debate.

Σε επιστολή του προς τον Ρόμπινσον, το Μπάτλερ ανέφερε ότι η διαβίβαση των ονομάτων των μελών της κοινότητας στην κυβέρνηση ήταν μια «γνωστή πρακτική από την εποχή του ΜακΚάρθι»: «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Θα καταχωρηθούν τα ονόματά μας σε μια κυβερνητική λίστα; Θα περιοριστούν τα ταξίδια μας; Θα παρακολουθούνται οι επικοινωνίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;».

«Είναι καιρός να αντισταθούμε στην αδικία που τώρα απειλεί να κανονικοποιηθεί από εκείνους που υποκύπτουν, μερικές φορές εκ των προτέρων, σε εκβιαστικές τακτικές εκφοβισμού σε βάρος των βασικών προτύπων που διέπουν την κοινή διακυβέρνηση, την θεσμική αυτονομία, τη δέουσα διαδικασία και την δίκαιη αξιολόγηση», συμπλήρωσε. «Το να επιτρέπεται στις πανεπιστήμια να ελέγχονται από πολιτικούς παράγοντες με αυτόν τον τρόπο υπονομεύει τα βασικά ιδανικά του πανεπιστημίου, καθώς και τους σημαντικούς δεσμούς του με το μέλλον της κριτικής σκέψης, της διαφωνίας και της δημοκρατίας».

Η Τζάνετ Γκίλμορ, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε σε ένα email ότι «πολλά έγγραφα» παρασχέθηκαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση «τους τελευταίους μήνες», συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων ατόμων, και ότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της ακαδημαϊκής συγκλήτου να ενημερώνονται τα άτομα όταν οι πληροφορίες τους παραδίδονται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Είμαστε προσηλωμένοι στη διαφάνεια και στη στήριξη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, συμμορφούμενοι παράλληλα με τις ομοσπονδιακές έρευνες», δήλωσε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι αντιστάθηκαν στη διόρθωση – Οι «μεγάλοι» ξεχώρισαν

