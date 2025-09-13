Η Δανία φιλοδοξεί να ενισχύσει σημαντικά την αντιαεροπορική της άμυνα με επενδύσεις ρεκόρ σχεδόν 8 δισ. ευρώ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Οπως γνωστοποίησε χθες Παρασκευή το υπουργείο Αμυνας της σκανδιναβικής χώρας, σχεδιάζεται η απόκτηση αντιαεροπορικών συστημάτων, εκτιμώμενης αξίας περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Sounds like we may soon have 🇩🇰Denmark’s biggest ever defence acquisition – 53bn DKK (7.1bn EUR) for ground based air defence: 2 units of long range (4 fire units) 🇫🇷🇮🇹SAMP/ 6 units of short/medium range (12 fire units) 🇩🇪IRIS-T SLM

🇫🇷MICA

🇳🇴NASAMS pic.twitter.com/VHQ6Zohpa7 — Hans Tino Hansen (@HthHans) September 11, 2025

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση για την ανασυγκρότηση των συστημάτων άμυνας της Δανίας μέχρι σήμερα», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια καθιστά την αντιαεροπορική άμυνα «απόλυτη προτεραιότητα» για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ο δανός υπουργός Αμυνας Τρόελς Λουντ Πόουλσεν.

Οκτώ συστήματα

«Η εμπειρία από την Ουκρανία δείχνει ότι τα επίγεια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία του άμαχου πληθυσμού από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις», επισημαίνεται.

Η Δανία σκοπεύει να αποκτήσει συνολικά οκτώ συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς.

Εξετάζει μεταξύ άλλων το γερμανικό σύστημα IRIS-T, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία. Τα πρώτα εξ αυτών αναμένεται να αναπτυχθούν στη Δανία μέχρι το τέλος της χρονιάς.