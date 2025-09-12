Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, Χαλίλ Αλ Χάγια, είναι ζωντανός. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, επέζησε από την ισραηλινή επιδρομή της Τρίτης στην Ντόχα του Κατάρ που είχε στόχο συνάντηση ηγετών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Μετά από ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας, ο Δρ Χαλίλ Αλ Χάγια (…) συμμετείχε σε κηδεία στο Κατάρ για τον μάρτυρα γιο του, Χιμάμ, και τους μάρτυρες της δειλής απόπειρας δολοφονίας στη Ντόχα», ανακοίνωσε η Χαμάς. Η κηδεία των έξι μελών της πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, χωρίς να εμφανιστεί εκεί ο Χαλίλ Αλ Χάγια.

Η Χαμάς δεν παρείχε φωτογραφίες ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Αλ Χάγια βρίσκεται εν ζωή. Σύμφωνα με πηγές κοντά στο κίνημα, ήταν ένας από τους έξι ηγέτες του ισλαμιστικού κινήματος που ήταν παρόντες στο κτίριο που στόχευσε το Ισραήλ τη στιγμή της επιδρομής.

Νεκρός ο γιος του

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν ο Χιμάμ αλ Χάγια, γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια.

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ, στην αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της οργάνωσης αφού σκοτώθηκαν, πέρσι, ο Ισμαήλ Χανίγια και ο Γιαχία Σινουάρ.

Ο Αλ Χάγια, που εμπλέκεται ενεργά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, θεωρείται ευρέως ως η προσωπικότητα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο εξωτερικό, αφού ο Χανίγια σκοτώθηκε από το Ισραήλ στο Ιράν, τον Ιούλιο του 2024. Είναι μέλος του πενταμελούς συμβουλίου που ηγείται της Χαμάς αφού σκοτώθηκε και ο Σινουάρ, τον περασμένο Οκτώβριο στη Γάζα.

Η επίθεση στο Κατάρ

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στα κράτη της Μέσης Ανατολής, αλλά και την οργή του Κατάρ, που θεωρεί ότι το πλήγμα στο έδαφός του ήταν «προδοσία».

Το Κατάρ, χώρα στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, είναι η βασική χώρα μεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με στόχο την κατάπαυση πυρός. Ανέλαβε τον ρόλο του μεσολαβητή έπειτα από αίτημα και του Ισραήλ. Η Χαμάς έχει υποστηρίξει ότι η επίθεση στην Ντόχα δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε το Ισραήλ, καθώς δεν σκότωσε σημαντικά από τα μέλη της.