Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:21

Νεπάλ: Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ενάντια στη διαφθορά

Οι διαδηλώσεις στο Νεπάλ ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες για τη διαφθορά και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οδήγησαν σε ταραχές που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης

Σύνταξη
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, αλλά και των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και των αποκλεισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιγαντώθηκαν οδηγώντας σε εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Μεταξύ όσων έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές αυτή την εβδομάδα «21 ήταν διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Μπινόντ Γιμίρε. «Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι πιο φονικές ταραχές μετά το 2008

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024 διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Την Τρίτη, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της ίδιας ημέρας τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ ξεκίνησε συνομιλίες κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για τον διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Το όνομα της πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου, της 73χρονης Σουσίλα Κάρκι, εξετάστηκε για την πρωθυπουργία αλλά η υποψηφιότητα δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή μεταξύ των διαδηλωτών. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.

Ενέργεια
Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ενέργεια: Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας

Ρωσία: Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Μαζική επίθεση» 12.09.25

Κατερρίφθησαν 221 drones από την Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας

Σε «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας», σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης με drones τα οποία έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης του προσωπικού στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές
Διεθνής αταξία 12.09.25

Από τον Πούτιν, έως τον Νετανιάχου και τον Τραμπ- Οι ρωγμές στην παγκόσμια τάξη γίνονται επικίνδυνα βαθιές

Ο ορατός κίνδυνος διάχυσης των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα ως απόλυτο τεστ αντοχής για τη βασισμένη σε κανόνες μεταπολεμική παγκόσμια τάξη πραγμάτων, στο φόντο της χαοτικής εποχής Τραμπ 2.0

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του
InView 12.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον ύποπτο της δολοφονίας του Κερκ - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Το FBI δημοσίευσε βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ύποπτο να διαφεύγει από ταράτσα κτιρίου αφού πυροβόλησε τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας
Stories 12.09.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Οι απεργίες έχουν μακρά ιστορία στα πολιτικά κινήματα της Γαλλίας

Οι απεργίες στη Γαλλία υπήρξαν καθοριστικό εργαλείο στην ιστορία του εργατικού κινήματος και της πολιτικής, συνδέοντας την καθημερινή πάλη για δικαιώματα με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ
Φόβος αναταραχής 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Φουντώνουν οι φόβοι για «σπιράλ πολιτικής βίας» στις ΗΠΑ – Βαθιά διαιρεμένες οι ΗΠΑ

Ειδικοί στην πολιτική βία προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Φοβούνται ότι η βία θα γεννήσει και άλλη βία, με ανυπολόγιστες συνέπειες σε μια χώρα σε διχασμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη
Μικροπλαστικά και απόβλητα 12.09.25

Η Ρώμη έπαθε… Παρίσι – Ο δήμαρχος θέλει σε πέντε χρόνια οι Ιταλοί να κολυμπούν στον Τίβερη

Σκεπτικισμός επικρατεί μεταξύ των ειδικών αν ο Τίβερης, το ιστορικό ποτάμι στη Ρώμη, μπορεί να είναι κατάλληλος για κολύμπι. Ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης πάντως είναι αποφασισμένος να το κάνει.

Σύνταξη
Κατάρ: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ – «Σοκ και προδοσία»
Πονοκέφαλος για Τραμπ 12.09.25

«Σοκ και προδοσία»: Γιατί η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ χτύπησε καμπανάκι στους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ

Το CNN γράφει ότι ούτε το προεδρικό αεροσκάφος που έκανε δώρο το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η μεγάλη αεροπορική βάση των ΗΠΑ προστάτεψαν το Κατάρ από την επίθεση του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κίνα: Το νεότερο αεροπλανοφόρο της διέσχισε το στενό της Ταϊβάν για δοκιμές
Φουτζιάν 12.09.25

Στο στενό της Ταϊβάν το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας

Το νεότερο αεροπλανοφόρο της Κίνας διέσχισε το στενό της Ταϊβάν καθώς υποβάλλεται σε «δοκιμές και γυμνάσια» τα οποία δεν έχουν «κανέναν συγκεκριμένο στόχο», αλλά είναι μέρος «της κατασκευής».

Σύνταξη
Βραζιλία: Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του
Υπεράσπιση 12.09.25

Ο Μπολσονάρο θα προσφύγει και σε «διεθνές επίπεδο» εναντίον της καταδίκης του

Η υπεράσπιση του Μπολσονάρο θεωρεί τις ποινές που του απαγγέλθηκαν «απίστευτα υπερβολικές και δυσανάλογες» και θα προσφύγει εναντίον τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε «διεθνές επίπεδο».

Σύνταξη
Βρετανία: Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud για την Αμυνα λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ
Διαβαθμισμένες πληροφορίες 12.09.25

Σύμβαση 462 εκατ. ευρώ της Βρετανίας με την Google Cloud για την Αμυνα

Κρατική σύμβαση 462 εκατ. ευρώ με την Google Cloud συνήψε η Βρετανία για να αυξήσει τις ασφαλείς επικοινωνιακές συνδέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, επιπλέον της υπάρχουσας εκτενούς σχέσης.

Σύνταξη
Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ για την καταδίκη Μπολσονάρο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»
Καταδίκη Μπολσονάρο 12.09.25

Βραζιλία: Οι απειλές των ΗΠΑ «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας»

Οι «απειλές» όπως αυτές που διατύπωσε ο Μάρκο Ρούμπιο «δεν θα εκφοβίσουν τη δημοκρατία μας», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, μετά την καταδίκη του Μπολσονάρο και την αντίδραση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Με «ανάλογη ανταπόδοση» απειλούν οι ΗΠΑ για την καταδίκη του Μπολσονάρο
«Ανάλογη ανταπόδοση» 12.09.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βραζιλία για την καταδίκη του Μπολσονάρο

Την προσφιλή έκφραση του Τραμπ «κυνήγι μαγισσών» χρησιμοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο για να απειλήσει τη Βραζιλία με «ανάλογη ανταπόδοση» λόγω της καταδίκης του Μπολσονάρο σε 27 χρόνια κάθειρξης.

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο Βανς μετέφερε το φέρετρό του – Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας
Αναζητείται ο δράστης 12.09.25

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μετέφερε το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ - Θα του απονεμηθεί το μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «αληθινό φίλο» - Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο – Καλλιστεία Μις Γαλλίας, σεξουαλική βία, ομερτά, καταγγελίες
Woman 12.09.25

Νέο βιβλίο προκαλεί σάλο - Πρώην διαγωνιζόμενες των καλλιστείων Μις Γαλλία μιλάνε για σεξουαλική κακοποίηση

Στο βιβλίο Miss France, du rêve à la réalité (Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα) του συγγραφέα Hubert Guérin, δεκάδες πρώην διαγωνιζόμενες και περιφερειακά στελέχη μίλησαν ανοιχτά για τη σεξουαλική βία που υποτίθεται ότι υπέστησαν, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Tρούμπα: Το τέλος της ιστορικής κακόφημης συνοικίας
Ιστορικό Αρχείο 12.09.25

Όταν έκλεισε η Τρούμπα

Τα καμπαρέ, οι οίκοι ανοχής και η απόφαση της Χούντας για λουκέτο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ
Οικονομία 12.09.25

Η Ουάσινγκτον βάζει την Ελλάδα στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας – To στρατηγικό σχέδιο των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ θέλουν την Ελλάδα κόμβο LNG για όλη τη ΝΑ Ευρώπη –Σύσσωμη η επιχειρηματική «αφρόκρεμα» του ενεργειακού τομέα υποδέχθηκε χθες στη Ρεβυθούσα τον Αμερικανό τσάρο της ενέργειας

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
