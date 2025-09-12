Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Νεπάλ στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, αλλά και των ταραχών που προκάλεσαν την πτώση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και των αποκλεισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιγαντώθηκαν οδηγώντας σε εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Μεταξύ όσων έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές αυτή την εβδομάδα «21 ήταν διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Μπινόντ Γιμίρε. «Περίπου 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν. Μερικοί συνελήφθησαν και πάλι, 12.533 εξακολουθούν να διαφεύγουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι πιο φονικές ταραχές μετά το 2008

Οι ταραχές, οι πιο φονικές που έχουν σημειωθεί στο Νεπάλ μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 2008, άρχισαν τη Δευτέρα, όταν η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματισθούν εκατοντάδες.

Ήδη την επομένη, ο πρωθυπουργός ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2024 διέταξε να αποκατασταθούν οι υπηρεσίες των Facebook, X και Youtube και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για την αστυνομική βία. Στη συνέχεια υπέβαλε την παραίτησή του.

Την Τρίτη, νεαροί διαδηλωτές λεηλάτησαν πολυάριθμα δημόσια κτίρια, κατοικίες πολιτικών ηγετών και άλλα σύμβολα της εξουσίας στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Το κοινοβούλιο πυρπολήθηκε, όπως και η κατοικία του παραιτηθέντος πρωθυπουργού.

Ο στρατός ανέλαβε από το βράδυ της ίδιας ημέρας τον έλεγχο της πρωτεύουσας, όπου επιβλήθηκε αυστηρή απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ ξεκίνησε συνομιλίες κυρίως με αντιπροσώπους των διαδηλωτών, για τον διορισμό μιας προσωρινής κυβέρνησης.

Το όνομα της πρώην επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου, της 73χρονης Σουσίλα Κάρκι, εξετάστηκε για την πρωθυπουργία αλλά η υποψηφιότητα δεν έγινε ομόφωνα αποδεκτή μεταξύ των διαδηλωτών. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται σήμερα.