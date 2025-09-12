Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών απάντησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο κτίριο «Νικόλαος Γερμανός» στην αίθουσα «C». Ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας χθες στο OT FORUM, ερωτηθείς για το αν η ακρίβεια μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις ο κ. Χαρίτσης απήντησε πως «η ακρίβεια δεν ξέρω αν μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, αλλά αυτό που κάνει μαζί με τους άδικους φόρους, διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και η πολιτική της κυβέρνησης την τροφοδοτεί. Είναι πολιτική επιλογή».

Περαιτέρω υπογράμμισε πως «η κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών είναι η πολύ μεγάλη νίκη της δεξιάς τα τελευταία χρόνια» κι αυτό «είναι ευθύνη όλων μας», καθώς η αντιπολίτευση «κοιτά περισσότερο προς τα μέσα, παρά προς τα έξω, στις ανάγκες της κοινωνίας». Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό είπε και προσέθεσε πως στο πλαίσιο της ΔΕΘ η Νέα Αριστερά θα παρουσιάσει 12 προγραμματικές αρχές για τα προβλήματα των πολιτών.

