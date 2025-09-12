newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:09

Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Η συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση πραγματοποιείται στο κτίριο «Νικόλαος Γερμανός» στην αίθουσα «C»

Σύνταξη
Upd:12.09.2025, 13:37
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών απάντησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

YouTube thumbnail

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο κτίριο «Νικόλαος Γερμανός» στην αίθουσα «C». Ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας χθες στο OT FORUM, ερωτηθείς για το αν η ακρίβεια μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις ο κ. Χαρίτσης απήντησε πως «η ακρίβεια δεν ξέρω αν μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, αλλά αυτό που κάνει μαζί με τους άδικους φόρους, διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και η πολιτική της κυβέρνησης την τροφοδοτεί. Είναι πολιτική επιλογή».

Περαιτέρω υπογράμμισε πως «η κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών είναι η πολύ μεγάλη νίκη της δεξιάς τα τελευταία χρόνια» κι αυτό «είναι ευθύνη όλων μας», καθώς η αντιπολίτευση «κοιτά περισσότερο προς τα μέσα, παρά προς τα έξω, στις ανάγκες της κοινωνίας». Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό είπε και προσέθεσε πως στο πλαίσιο της ΔΕΘ η Νέα Αριστερά θα παρουσιάσει 12 προγραμματικές αρχές για τα προβλήματα των πολιτών.

Το in μετέδωσε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Νέας Αριστεράς. Δείτε αναλυτικά:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε
Βουλή 12.09.25

Κόκκαλης: Αδικία και εμπαιγμός σε βάρος των μελισσοκόμων – Η κυβέρνηση έδωσε τα μισά από όσα υποσχέθηκε

«Η κυβέρνηση επιλέγει τα μεγάλα λόγια και τις θριαμβολογίες, ενώ στην πράξη αφήνει τους πληγέντες στο έλεος της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας», επισήμανε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Σύνταξη
Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος
Διπλωματία 12.09.25

Η νέα κανονικότητα που θέλει να επιβάλει το Ισραήλ με το χτύπημα στο Κατάρ και η αλλαγή δόγματος

Οι διπλωμάτες τονίζουν ότι το Ισραήλ προκάλεσε τη δημοσιότητα και αναφέρονται στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το δίκαιο του ισχυρού και στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
«Ελλάδα για όλους» 12.09.25

Οι «πέντε εθνικές προτεραιότητες» του ΠΑΣΟΚ – Οι δεσμεύσεις του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Συγχώνευση υπουργείων, μείωση μετακλητών, αλλαγές στον ΦΠΑ με μηδενισμό σε συγκεκριμένες κατηγορίες, μείωση ΕΝΦΙΑ σε πολύτεκνους και 13ος μισθός είναι μερικές από τις προτάσεις στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά
in Confidential 12.09.25

Οι φοροαπαλλαγές φαίνεται να πήγανε κουβά και τώρα έπιασαν δουλειά δημοσκόποι να ανεβάσουν με το ζόρι τα ποσοστά

Συγκινητική η προσπάθεια και κάποιων δημοσκόπων και του Παύλου Μαρινάκη να πείσουν ότι και τα φορολογικά μέτρα ήταν θεαματικά και η αυτοδυναμία για τον Μητσοτάκη είναι πλέον ευκολάκι

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
SAFE: Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της ΕΕ
Τι λέει η Αθήνα 11.09.25

Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το αίτημα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά
Η ομιλία στη ΔΕΘ 11.09.25

Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης - «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη ΔΕΘ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25 Upd: 20:25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά το «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες
«Μεγάλος στόχος» 12.09.25

Κεφαλογιάννη: Αύξηση αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο – Οι σεισμοί στη Σαντορίνη επηρέασαν τις Κυκλάδες

«Είναι σημαντικό η Ελλάδα να ανοίξει και σε νέες αγορές, όπως στην Κορέα», ανέφερε για την τουριστική κίνηση η Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρέθεσε στοιχεία για την αύξηση της προσέλευσης και των εσόδων

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο