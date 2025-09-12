Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Σε ερώτηση του in και της δημοσιογράφου Ελένης Στεργίου για το πώς βλέπει η Νέα Αριστερά την προοπτική συνεργασιών με το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το κόμμα του ήταν το πρώτο που ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός «Λαϊκού Μετώπου», παραμένει ανοιχτό στο ζήτημα των συνεργασιών αλλά στη βάση ενός προγράμματος που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί ευθέως στο σχέδιο που υλοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα η Ελένη Στεργίου ρώτησε αρχικά τον Αλέξη Χαρίτση για την πτωτική τάση που καταγράφει η Νέα Αριστερά στις δημοσκοπήσεις και πώς σκέφτεται να αντιδράσει σε αυτό;

«Υπάρχει κάποια σκέψη να δοκιμάσετε μία επανένωση με τους συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχουν κάποια σενάρια, κάποιες σκέψεις σχετικά με το ΠΑΣΟΚ το οποίο σας φλερτάρει και πολιτικά. Υπάρχει κάποια σκέψη να ενωθείτε;

Επίσης υπάρχει περίπτωση ενός συνασπισμού κομμάτων της Νέας Αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί αυτό που φαίνεται πως έρχεται, μία επάνοδος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κεντροαριστερά;»

Χαρίτσης: Ανοιχτοί σε συζητήσεις

«Είμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε πριν από ένα χρόνο εδώ από τη ΔΕΘ για το λαϊκό μέτωπο και το πώς μπορεί αυτό να συγκροτηθεί. Είμαστε σε περίοδο μεγάλης πολιτικής ρευστότητας. Εμείς αυτό που καταθέτουμε στον δημόσιο διάλογο είναι μία πολιτική πρόταση με πολύ σαφές περιεχόμενο», είπε αρχικά ο κ. Χαρίτσης και πρόσθεσε:

«Δεν είναι απλώς ζήτημα συνεννοήσεων σε επίπεδο κορυφής. Το ζήτημα των συνεργασιών έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να υπάρξει μία πρόταση ευθέως αντιπαραθετική με το σχέδιο που υλοποιείται σήμερα από τη δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό θα μετρηθούμε όλοι. Εμείς από τη μεριά μας προφανώς προσερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση με καθαρό πρόγραμμα, με καθαρές αρχές, αξίες, πολιτικές αιχμές. Είμαστε οι πρώτοι που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και θα συνεχίσουμε να καλούμε τις άλλες δυνάμεις σε μια τέτοια προσπάθεια».