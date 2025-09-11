Xαρίτσης: Να αλλάξουμε τη ζοφερή πραγματικότητα, να μιλήσουμε για τα κοινωνικά προβλήματα

Την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου μέσα από έναν ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο και τη διαμόρφωση μια καθαρής, αλλά και αντιπαραθετικής απέναντι στη δεξιά, πρότασης που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Αφού επισήμανε την προσμονή που υπάρχει στον κόσμο «να αλλάξει η κατάσταση και να σταματήσει να ζει αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα», ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε εμφατικά ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική συζήτηση και του τι βιώνει η κοινωνία, γεγονός που, όπως είπε, δεν αποτελεί μόνον ελληνικό φαινόμενο. Και γι’ αυτό «προσπαθούμε στην πολιτική μας παρέμβαση να μιλάμε για τα κοινωνικά προβλήματα».

Ερωτηθείς για τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι στο ζήτημα της οικονομίας τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ποιος παράγει τον πλούτο και πως αυτός διανέμεται, σημειώνοντας τα καρτέλ μαίνονται όλη την αγορά και το θέμα είναι πώς θα ανοίξει η οικονομία σε μικρότερους δρώντες όπως είναι πχ. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναδιανεμητική πολιτική

«Για μας το ζήτημα της εργασίας και της αναδιανεμητικής πολιτικής είναι στο επίκεντρο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, που θα φορολογεί τον πλούτο, διότι σήμερα «η μισθωτή εργασία πληρώνει το βάρος των φορολογικών βαρών».

Και στο σημείο αυτό σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μικρές απαλλαγές για να εξαγοράσει πολιτικό χρόνο και ούτε λέξη για τον μεγάλο πλούτο».

Ερωτηθείς για το αν η ακρίβεια μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις ο κ. Χαρίτσης απάντησε πως «η ακρίβεια δεν ξέρω αν μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, αλλά αυτό που κάνει μαζί με τους άδικους φόρους, διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και η πολιτική της κυβέρνησης την τροφοδοτεί. Είναι πολιτική επιλογή».

Έτι περαιτέρω υπογράμμισε πως «η κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών είναι η πολύ μεγάλη νίκη της δεξιάς τα τελευταία χρόνια» κι αυτό «είναι ευθύνη όλων μας», καθώς η αντιπολίτευση «κοιτά περισσότερο προς τα μέσα, παρά προς τα έξω, στις ανάγκες της κοινωνίας». Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό είπε και προσέθεσε πως στο πλαίσιο της ΔΕΘ η Νέα Αριστερά θα παρουσιάσει 12 προγραμματικές αρχές για τα προβλήματα των πολιτών.

Ερωτηθείς για την στάση της αντιπολίτευσης είπε ότι «χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που να λέει τα πράγματα με το όνομά της», λέγοντας πως κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ δείχνει να θέλει να παίξει δευτερεύοντα ρόλο παρά να δημιουργήσει τις γραμμές εκείνες για να πειστεί η κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο.

Η λύση είναι Αριστερά

Υπογράμμισε πως πρώτη η Νέα Αριστερά μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης Λαϊκού Μετώπου μέσα από έναν ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο, με ξεκάθαρη, αντιπαραθετική πρόταση απέναντι στη δεξιά. Επισήμανε ότι η λύση είναι Αριστερά, σημειώνοντας ότι είναι ζήτημα ευθύνης όλων των δυνάμεων του χώρου αυτού.

Σε άλλη ερώτηση απέδωσε τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στο γεγονός ότι θεώρησε ότι η λύση είναι η στροφή στο κέντρο- «αυτές οι λογικές δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες» και γι’ αυτό «εμείς μιλάμε για ανασυγκρότηση του χώρου της αριστερά και ο καθένας θα μετρηθεί σε τι εισφέρει».

Είπε ότι η Νέα Αριστερά «δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν», πάνω σε μια ξεκάθαρη πολιτική σύγκλιση και όχι σε προτάσεις που στρογγυλεύουν τα πράγματα και δεν βοηθούν.

Επισήμανε τον κίνδυνο της επιλογής (όχι μόνο στην Ελλάδα) από τους πολίτες μεταξύ «δεξιάς-ακροδεξιάς» αν συνεχιστεί η απαξίωση της αριστεράς, η οποία για να ανακτήσει την αξιοπιστία της οφείλει να δίνει καθαρές προτάσεις χωρίς γωνίες και «εμείς στη Νέα Αριστερά προσπαθούμε να χτίσουμε σε αυτό».

Είπε επίσης ότι θα πρέπει η αριστερά «να λέει και τα του οίκου της τα πράγματα με το όνομά τους» και πως «όσα έγιναν με τον Κασσελάκη οδήγησαν σε έναν ευτελισμό που δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη». «Το φαινόμενο Κασσελάκη κόστισε σε όλη την αριστερά και σχετίζεται με το γεγονός υποχώρησης της πολιτικής», συμπλήρωσε.