newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Xαρίτσης: Να αλλάξουμε τη ζοφερή πραγματικότητα, να μιλήσουμε για τα κοινωνικά προβλήματα
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:10

Xαρίτσης: Να αλλάξουμε τη ζοφερή πραγματικότητα, να μιλήσουμε για τα κοινωνικά προβλήματα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε στο OT FORUM για τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις της Aριστεράς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Την ανάγκη συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου μέσα από έναν ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο και τη διαμόρφωση μια καθαρής, αλλά και αντιπαραθετικής απέναντι στη δεξιά, πρότασης που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες της κοινωνίας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στο ΟΤ FORUM και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Αφού επισήμανε την προσμονή που υπάρχει στον κόσμο «να αλλάξει η κατάσταση και να σταματήσει να ζει αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα», ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε εμφατικά ότι σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική συζήτηση και του τι βιώνει η κοινωνία, γεγονός που, όπως είπε, δεν αποτελεί μόνον ελληνικό φαινόμενο. Και γι’ αυτό «προσπαθούμε στην πολιτική μας παρέμβαση να μιλάμε για τα κοινωνικά προβλήματα».

Ερωτηθείς για τις προτάσεις της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι στο ζήτημα της οικονομίας τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ποιος παράγει τον πλούτο και πως αυτός διανέμεται, σημειώνοντας τα καρτέλ μαίνονται όλη την αγορά και το θέμα είναι πώς θα ανοίξει η οικονομία σε μικρότερους δρώντες όπως είναι πχ. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναδιανεμητική πολιτική

«Για μας το ζήτημα της εργασίας και της αναδιανεμητικής πολιτικής είναι στο επίκεντρο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, που θα φορολογεί τον πλούτο, διότι σήμερα «η μισθωτή εργασία πληρώνει το βάρος των φορολογικών βαρών».

Και στο σημείο αυτό σχολιάζοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μικρές απαλλαγές για να εξαγοράσει πολιτικό χρόνο και ούτε λέξη για τον μεγάλο πλούτο».

Ερωτηθείς για το αν η ακρίβεια μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις ο κ. Χαρίτσης απάντησε πως «η ακρίβεια δεν ξέρω αν μπορεί να ρίξει κυβερνήσεις, αλλά αυτό που κάνει μαζί με τους άδικους φόρους, διαλύει κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής και η πολιτική της κυβέρνησης την τροφοδοτεί. Είναι πολιτική επιλογή».

Έτι περαιτέρω υπογράμμισε πως «η κοινωνία των χαμηλών προσδοκιών είναι η πολύ μεγάλη νίκη της δεξιάς τα τελευταία χρόνια» κι αυτό «είναι ευθύνη όλων μας», καθώς η αντιπολίτευση «κοιτά περισσότερο προς τα μέσα, παρά προς τα έξω, στις ανάγκες της κοινωνίας». Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις, προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό είπε και προσέθεσε πως στο πλαίσιο της ΔΕΘ η Νέα Αριστερά θα παρουσιάσει 12 προγραμματικές αρχές για τα προβλήματα των πολιτών.

Ερωτηθείς για την στάση της αντιπολίτευσης είπε ότι «χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση που να λέει τα πράγματα με το όνομά της», λέγοντας πως κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ δείχνει να θέλει να παίξει δευτερεύοντα ρόλο παρά να δημιουργήσει τις γραμμές εκείνες για να πειστεί η κοινωνία ότι μπορεί να υπάρξει εναλλακτικό σχέδιο.

Η λύση είναι Αριστερά

Υπογράμμισε πως πρώτη η Νέα Αριστερά μίλησε για την ανάγκη συγκρότησης Λαϊκού Μετώπου μέσα από έναν ουσιαστικό προγραμματικό διάλογο, με ξεκάθαρη, αντιπαραθετική πρόταση απέναντι στη δεξιά. Επισήμανε ότι η λύση είναι Αριστερά, σημειώνοντας ότι είναι ζήτημα ευθύνης όλων των δυνάμεων του χώρου αυτού.

Σε άλλη ερώτηση απέδωσε τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ στο γεγονός ότι θεώρησε ότι η λύση είναι η στροφή στο κέντρο- «αυτές οι λογικές δεν απαντούν στις σημερινές ανάγκες» και γι’ αυτό «εμείς μιλάμε για ανασυγκρότηση του χώρου της αριστερά και ο καθένας θα μετρηθεί σε τι εισφέρει».

Είπε ότι η Νέα Αριστερά «δεν κλείνει την πόρτα σε κανέναν», πάνω σε μια ξεκάθαρη πολιτική σύγκλιση και όχι σε προτάσεις που στρογγυλεύουν τα πράγματα και δεν βοηθούν.

Επισήμανε τον κίνδυνο της επιλογής (όχι μόνο στην Ελλάδα) από τους πολίτες μεταξύ «δεξιάς-ακροδεξιάς» αν συνεχιστεί η απαξίωση της αριστεράς, η οποία για να ανακτήσει την αξιοπιστία της οφείλει να δίνει καθαρές προτάσεις χωρίς γωνίες και «εμείς στη Νέα Αριστερά προσπαθούμε να χτίσουμε σε αυτό».

Είπε επίσης ότι θα πρέπει η αριστερά «να λέει και τα του οίκου της τα πράγματα με το όνομά τους» και πως «όσα έγιναν με τον Κασσελάκη οδήγησαν σε έναν ευτελισμό που δεν έχει αποτιμηθεί ακόμη». «Το φαινόμενο Κασσελάκη κόστισε σε όλη την αριστερά και σχετίζεται με το γεγονός υποχώρησης της πολιτικής», συμπλήρωσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά
Η ομιλία στη ΔΕΘ 11.09.25

Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης - «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη ΔΕΘ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25 Upd: 20:25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά το «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή
Συνάντηση με Αγγελούδη 11.09.25

Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

«Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
Πρώτο κουδούνι 11.09.25

ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων

«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών

Σύνταξη
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Τσίπρας απαραίτητο κεφάλαιο για την προοδευτική Ελλάδα – Υπάρχει άλλη διαδρομή για τη χώρα
ΣΥΡΙΖΑ 11.09.25 Upd: 14:45

Φάμελλος: Ο Τσίπρας απαραίτητο κεφάλαιο για την προοδευτική Ελλάδα – Υπάρχει άλλη διαδρομή για τη χώρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα - «Αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης», τόνισε, μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία – Δεν βρέθηκε κάτι
Κόσμος 11.09.25 Upd: 23:23

Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Δεν βρέθηκε κάτι

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σύνταξη
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο