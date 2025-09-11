Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση 405 πυραύλων αέρος-αέρος AMRAAM και συναφούς εξοπλισμού (RTX, πρώην Raytheon Technologies), εκτιμώμενης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στη Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, πύραυλοι AMRAAM).

Η πώληση «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ»

🇺🇸🇫🇮 Finland joins the exclusive AMRAAM D-3 club. The US State Department has approved a possible Foreign Military Sale to Finland of 405 AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), plus associated equipment and services for an estimated cost of $1.07 billion.… pic.twitter.com/0O0lkfPxCu — Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) September 10, 2025

«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές και τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).

Η πώληση εξάλλου «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», κατά το κείμενο.

Ενταξη στο ΝΑΤΟ

Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλώς τυπική διαδικασία.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Φινλανδία πήρε την απόφαση να βάλει τέλος την πολιτική που εφάρμοζε επί δεκαετίες, παραμένοντας τυπικά αδέσμευτη, κι εντάχτηκε στο NATO το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ