ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πωλούν στη Φινλανδία 405 πυραύλους AMRAAM αξίας 1 δισ. δολαρίων
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση εκατοντάδων πυραύλων στη Φινλανδία αξίας 1 δισ. δολαρίων, η οποία «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ».
- Λουτρό αίματος μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη - Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες
- Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
- Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
- «Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε την πώληση 405 πυραύλων αέρος-αέρος AMRAAM και συναφούς εξοπλισμού (RTX, πρώην Raytheon Technologies), εκτιμώμενης αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, στη Φινλανδία, χώρα μέλος του NATO που μοιράζεται μακρά συνοριογραμμή με τη Ρωσία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, πύραυλοι AMRAAM).
Η πώληση «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ»
🇺🇸🇫🇮 Finland joins the exclusive AMRAAM D-3 club.
The US State Department has approved a possible Foreign Military Sale to Finland of 405 AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), plus associated equipment and services for an estimated cost of $1.07 billion.… pic.twitter.com/0O0lkfPxCu
— Colby Badhwar 🇨🇦🇬🇧 (@ColbyBadhwar) September 10, 2025
«Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Φινλανδίας να αντιμετωπίσει σημερινές και μελλοντικές απειλές και τη διαλειτουργικότητά της με τις αμερικανικές και άλλες συμμαχικές δυνάμεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας για την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA).
Η πώληση εξάλλου «θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής ασφαλείας και εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ», κατά το κείμενο.
Ενταξη στο ΝΑΤΟ
Μένει η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απλώς τυπική διαδικασία.
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Φινλανδία πήρε την απόφαση να βάλει τέλος την πολιτική που εφάρμοζε επί δεκαετίες, παραμένοντας τυπικά αδέσμευτη, κι εντάχτηκε στο NATO το 2023.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
- Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
- ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πωλούν στη Φινλανδία 405 πυραύλους AMRAAM αξίας 1 δισ. δολαρίων
- Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
- ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καταδίκασε τον φόνο του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
- ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις