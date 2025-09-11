Το «Metropolitano» φαβορί για τον τελικό του Champions League 2027 – Πότε βγαίνει η απόφαση της UEFA
Η έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης συγκεντρώνει τα βλέμματα ενόψει της σημερινής ανακοίνωσης της UEFA για το γήπεδο του τελικού του Champions League της σεζόν 2026/27.
Το «Wanda Metropolitano» της Ατλέτικο Μαδρίτης αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό του Champions League το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες από ισπανικά μέσα.
Η επίσημη ανακοίνωση της UEFA αναμένεται σήμερα (11/09) κατά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της στα Τίρανα, η οποία θα επιβεβαιώσει ή όχι την επιλογή.
Η υποψηφιότητα του γηπέδου της ισπανικής ομάδας θεωρείται από καιρό ως μία από τις πιο δυνατές, χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του και την ικανότητά του να φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα.
Πότε έγινε ο τελικός του Champions League στο «Metropolitano»
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 η Λίβερπουλ σήκωσε την κούπα του Champions League απέναντι στην Τότεναμ στον τελικό του «Metropolitano», δύο χρόνια μετά τα εγκαίνια του νέου γηπέδου της Ατλέτικο, σε έναν αγγλικό «εμφύλιο», όπου όλα λειτούργησαν στην εντέλεια, με την UEFA να μένει απόλυτα ικανοποιημένη με τη διεξαγωγή του τελικού, αλλά και όλων των event.
Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Λουζάν, είχε αφήσει να εννοηθεί το τελευταίο διάστημα ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει πολλές πιθανότητες να εξασφαλίσει το χρίσμα, γεγονός που ενισχύει τα σενάρια για ένα μαγευτικό τελικό στο «Μετροπολιτάνο».
