Η πρώτη μάχη του Ολυμπιακού: Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Media 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:28

Η πρώτη μάχη του Ολυμπιακού: Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο, στο πρώτο βήμα της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας για το UEFA Champions League.

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Η στιγμή του UEFA Champions League έφτασε. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει στο MEGA.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο, στο πρώτο βήμα της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας για το UEFA Champions League. Το MEGA, το μεγάλο κανάλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μεταφέρει ζωντανά και με όλη την αθλητική του δύναμη τη σπουδαία αναμέτρηση, που σηματοδοτεί την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Από τις 19:00, το δημοσιογραφικό team του σταθμού παίρνει θέση για το μεγάλο Pre-Game Show. Με απευθείας συνδέσεις από το «Γ. Καραϊσκάκης», ζωντανό ρεπορτάζ, αποκλειστικές δηλώσεις, ανάλυση και στατιστικά, το MEGA προετοιμάζει το κοινό για τη σπουδαία πρεμιέρα.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, επιστρέφει στους ομίλους με στόχο τη διάκριση, κόντρα στην πρωτάρα Πάφο, που γράφει ιστορία στην πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση.

Στην περιγραφή ο Αντώνης Κατσαρός.

Εκλεκτοί καλεσμένοι σχολιάζουν τις προοπτικές και τα «κλειδιά» του αγώνα, ενώ το Pre-Game συμπληρώνεται με αφιερώματα στους πρωταγωνιστές, ρετρό στιγμές και όλο το παρασκήνιο.

Στις 19:45, το MEGA ζωντανά από το Φάληρο παρουσιάζει την αναμέτρηση που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας: Ολυμπιακός – Πάφος. Το πάθος, η ένταση και η αίγλη του UEFA Champions League μεταφέρονται σε κάθε οθόνη, με κορυφαία παραγωγή εικόνας και ήχου.

Στην περιγραφή ο Αντώνης Κατσαρός.

Στις 00:10, το μεγάλο Post-Game με όλα τα highlights, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, την τεχνική ανάλυση και τα σχόλια των καλεσμένων να δίνουν πλήρη εικόνα της πρεμιέρας. Παράλληλα, παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα και οι στιγμές από τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής του UEFA Champions League.

Στην παρουσίαση ο Παναγιώτης Περπερίδης.

YouTube thumbnail

Το MEGA είναι το σπίτι του UEFA Champions League. Μαζί του, οι φίλαθλοι απολαμβάνουν και φέτος το UEFA Champions League σε κορυφαία ποιότητα, με τη δύναμη της ζωντανής μετάδοσης, την έμπειρη δημοσιογραφική κάλυψη και την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση πριν και μετά από κάθε αγώνα.

Η ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά στο MEGA με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη απέναντι στην Πάφο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΦΟΣ ΣΤΙΣ 19:45

POST-GAME ΣΤΙΣ 00:10

#UCLMegaTV

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

Media
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:08

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
