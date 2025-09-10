Η πρώτη μάχη του Ολυμπιακού: Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA

Η στιγμή του UEFA Champions League έφτασε. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη επιστρέφει στο MEGA.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 19:45, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο, στο πρώτο βήμα της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας για το UEFA Champions League. Το MEGA, το μεγάλο κανάλι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μεταφέρει ζωντανά και με όλη την αθλητική του δύναμη τη σπουδαία αναμέτρηση, που σηματοδοτεί την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Από τις 19:00, το δημοσιογραφικό team του σταθμού παίρνει θέση για το μεγάλο Pre-Game Show. Με απευθείας συνδέσεις από το «Γ. Καραϊσκάκης», ζωντανό ρεπορτάζ, αποκλειστικές δηλώσεις, ανάλυση και στατιστικά, το MEGA προετοιμάζει το κοινό για τη σπουδαία πρεμιέρα.

Ο Ολυμπιακός, η μοναδική ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο, επιστρέφει στους ομίλους με στόχο τη διάκριση, κόντρα στην πρωτάρα Πάφο, που γράφει ιστορία στην πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση.

Εκλεκτοί καλεσμένοι σχολιάζουν τις προοπτικές και τα «κλειδιά» του αγώνα, ενώ το Pre-Game συμπληρώνεται με αφιερώματα στους πρωταγωνιστές, ρετρό στιγμές και όλο το παρασκήνιο.

Στις 19:45, το MEGA ζωντανά από το Φάληρο παρουσιάζει την αναμέτρηση που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας: Ολυμπιακός – Πάφος. Το πάθος, η ένταση και η αίγλη του UEFA Champions League μεταφέρονται σε κάθε οθόνη, με κορυφαία παραγωγή εικόνας και ήχου.

Στην περιγραφή ο Αντώνης Κατσαρός.

Στις 00:10, το μεγάλο Post-Game με όλα τα highlights, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, την τεχνική ανάλυση και τα σχόλια των καλεσμένων να δίνουν πλήρη εικόνα της πρεμιέρας. Παράλληλα, παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα και οι στιγμές από τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής του UEFA Champions League.

Στην παρουσίαση ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Το MEGA είναι το σπίτι του UEFA Champions League. Μαζί του, οι φίλαθλοι απολαμβάνουν και φέτος το UEFA Champions League σε κορυφαία ποιότητα, με τη δύναμη της ζωντανής μετάδοσης, την έμπειρη δημοσιογραφική κάλυψη και την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση πριν και μετά από κάθε αγώνα.

Η ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά στο MEGA με τον Ολυμπιακό να ρίχνεται στη μάχη απέναντι στην Πάφο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

PRE-GAME ΣΤΙΣ 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΦΟΣ ΣΤΙΣ 19:45

POST-GAME ΣΤΙΣ 00:10

#UCLMegaTV