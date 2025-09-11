Συκιές Θεσσαλονίκης: Χειρουργήθηκε στο κεφάλι ο 13χρονος που δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο 13χρονος ο οποίος ξυλοκοπήθηκε άγρια στις Συκιές Θεσσαλονίκης από ομάδα αποτελούμενη από 7 με 8 άτομα.

Ο νεαρός χειρουργήθηκε στο κεφάλι και παραμένει στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους καθώς είχε έχει πολλά θλαστικά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Οι γονείς παραμένουν σε σοκ από αυτή την επίθεση.

Την ίδια ώρα ο 18χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα).

Ο «λόγος» της επίθεσης παραμένει άγνωστος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος και η παρέα του πριν την επίθεση μιλούσαν με δύο κοπέλες και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν οι κουκουλοφόροι.

Τι είπε ο πατέρας του 13χρονου

Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν τον πλησίασε μια ομάδα αποτελούμενη από έξι με επτά άτομα και για άγνωστους, μέχρι στιγμής, λόγους τού επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με ξύλα.

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω την γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στην γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του», είπε ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας στo Mega.

«Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα και βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.