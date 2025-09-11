magazin
11.09.2025 | 15:02
Φωτιά στο Άλσος Αχαΐας – Επιχειρούν επτά εναέρια, ήχησε το 112
Το «Great Lock In»: Η πρόκληση που ξεκίνησε στο TikTok και κατακτά τα social media
Social 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:10

Το «Great Lock In»: Η πρόκληση που ξεκίνησε στο TikTok και κατακτά τα social media

Η χρήση της φράσης «lock in» έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με τα δεδομένα της Google να δείχνουν ότι αναζητείται περισσότερο τώρα από ποτέ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Spotlight

Στα social media κάνει θραύση μια νέα διαδικτυακή πρόκληση που ονομάζεται Great Lock In. Σε αντίθεση με τα κλασικά New Year’s resolution, ζητά από τους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν στους στόχους τους για το υπόλοιπο του έτους, ξεκινώντας ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Από τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης μέχρι την επαγγελματική εξέλιξη, το «κλείδωμα» υπόσχεται πειθαρχία, συγκέντρωση και μια αίσθηση συλλογικής προσπάθειας σε μια εποχή γεμάτη περισπασμούς.

Η Kadie Glenn ήξερε ότι έπρεπε να αυξήσει τον εβδομαδιαίο ρυθμό τρεξίματός της αν ήθελε να πετύχει τον στόχο της: να ολοκληρώσει έναν ημιμαραθώνιο στις αρχές του 2026. Η 28χρονη από το Λονδίνο βρήκε τη λύση στο TikTok, όταν έπεσε πάνω στο Great Lock In.

@kadieglenn Systems remove friction. They make the hard thing the obvious thing. Because a commitment is a promise, the system is what makes it easy to keep. ✨ Commitment: Run 4 times a week ✨ System: Time-block those runs in your calendar, decide the route, lay out your kit the night before Motivation fades. Systems stay. They’re what make consistency automatic and leave little room for negotiation. Make it obvious. Make it easy. #greatlockin #thegreatlockin #lockin #winterarc #winterarcchallenge ♬ original sound – kadieglenn

Mια νέα διαδικτυακή τάση

«Το Great Lock In είναι ουσιαστικά να ορίζεις εσύ τι σε βοηθά να προχωρήσεις και να δίνεις στον εαυτό σου την άδεια να το επιδιώξεις με τρόπο βιώσιμο και εξελίξιμο με τον χρόνο», είπε για την πρόκληση που έχει κερδίσει έδαφος στα social media τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Glenn είναι μία από τους πολλούς χρήστες που συμμετέχουν στο Great Lock In, το οποίο, όπως και άλλες διαδικτυακές προκλήσεις, ενθαρρύνει τον κόσμο να ακολουθήσει συγκεκριμένα προγράμματα για μικρότερα χρονικά διαστήματα, με την ελπίδα ότι έτσι θα καταφέρουν ευκολότερα να πετύχουν τους στόχους τους.

@latricelittleton If you want to participate and succeed in The Great Lock In, you will need to curate your environment, repeat small wins, and build identity around the habits you desire. #fyp #thegreatlockin #lockin #neuroscience #mindsetshift #discipline ♬ original sound – latricelittleton

Στην προκειμένη περίπτωση, όσοι κάνουν το Great Lock In ξεκίνησαν την 1η Σεπτεμβρίου (ημέρα που, όπως παρατήρησαν κάποιοι στα social media, έτυχε να είναι Δευτέρα), και σκοπεύουν να δουλέψουν για τους στόχους τους μέχρι το τέλος του 2025 — αντί να τους αντιμετωπίσουν σαν τυπικές πρωτοχρονιάτικες αποφάσεις.

«Είναι απλώς το να κλειστείς για το υπόλοιπο της χρονιάς και να κάνεις όλα όσα είπες ότι θα κάνεις», είπε η Tatiana Forbes, δημιουργός περιεχομένου, της οποίας το βίντεο με τα δικά της σχέδια για την πρόκληση έγινε viral στο TikTok.
Σε αντίθεση με άλλες γνωστές προκλήσεις, το Great Lock In δεν περιορίζεται σε στόχους φυσικής κατάστασης, τόνισε η 31χρονη Forbes. Η ίδια έθεσε στόχο να φτάσει τους 100.000 followers στο Instagram και να τρέξει δύο μαραθώνιους πριν το τέλος του χρόνου.

Η χρήση της φράσης «lock in» έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, με τα δεδομένα της Google να δείχνουν ότι αναζητείται περισσότερο τώρα από ποτέ.

Η φράση είναι «παντού», σύμφωνα με την Kelly Elizabeth Wright, αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον, η οποία είπε ότι τη χρησιμοποιούν τόσο οι φοιτητές όσο και οι φίλοι της.
«Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή όπου είναι πολύ εύκολο να αποσπαστείς, αφού είμαστε συνέχεια στα κινητά μας», είπε. «Το “lock in” εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, όταν οι άνθρωποι λένε: “Πρέπει να συγκεντρωθώ. Πρέπει να μπω σε μια κατάσταση χωρίς περισπασμούς για να καταφέρω ουσιαστικά οτιδήποτε.”»

@gymshark the great lock in is here. #lockin #greatlockin #motivation #gym #Gymshark ♬ X-SLIDE (Ultra Slowed) – 2KE & 808iuli

Η πιο χρήσιμη λέξη του 2024

Το «lock in» ψηφίστηκε ως ο «πιο χρήσιμος» όρος του 2024 από την Αμερικανική Διαλεκτική Εταιρεία, η οποία το όρισε ως «να εισέρχεσαι σε κατάσταση βαθιάς εστίασης και συγκέντρωσης».

Η δρ Wright, αρχισυντάκτρια του Among the New Words, ενός λεξικού που εκδίδεται στο τριμηνιαίο περιοδικό American Speech της Αμερικανικής Διαλεκτικής Εταιρείας, είπε ότι οι λέξεις κερδίζουν συνήθως σε αυτήν την κατηγορία όταν είναι διαδεδομένες και δίνουν όνομα σε μια εμπειρία που οι άνθρωποι ήδη κατανοούν.

«Πολλές φορές είναι όροι που σε κάνουν να λες: “Ήδη το έκανα ή το ένιωθα, αλλά δεν είχα λέξη γι’ αυτό”», εξήγησε.
Η Latrice Littleton, 41 ετών, είπε ότι άκουσε πρώτη φορά τη φράση από την έφηβη κόρη της πριν μερικά χρόνια. Έκτοτε έχει γίνει σταθερό κομμάτι του κοινού τους λεξιλογίου και ένας τρόπος να εμψυχώνουν η μία την άλλη, όπως είπε.
«Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που πρέπει απλώς να κλείσεις τα αυτιά στον θόρυβο και να εστιάσεις σε κάτι», είπε, προσθέτοντας: «Νιώθω ότι όταν το λέω, με βάζει πραγματικά στη διάθεση του “εντάξει, ώρα να γίνουν τα πράγματα”. Και μπορεί να είναι πολύ ενδυναμωτικό».

