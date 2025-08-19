Tο roaching, η νέα τάση στις σχέσεις που έχει έμπνευση τις… κατσαρίδες

Κακά νέα φίλοι, καθώς υπάρχει ένα νέο trend στα ραντεβού που θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο δύσκολη. Πρώτα είχαμε το «ghosting», μετά φράσεις όπως «snowmanning» και «sploshing» μπήκαν στο λεξιλόγιο των ραντεβού μας, και όλα αυτά είναι αρκετά για να κάνουν ακόμα και τους πιο ανθεκτικούς από εμάς να τα παρατήσουν στο να βρουν έρωτα.

Και τώρα έχουμε ένα ακόμα trend να προστεθεί στη λίστα: το «roaching».

Τι ακριβώς είναι όμως το roaching; Ας εξηγήσουμε.

Τα σύγχρονα ραντεβού μοιάζουν να περιορίζονται στις εφαρμογές γνωριμιών, είτε πρόκειται για Tinder, Bumble ή Hinge. Φυσικά, όλοι ξέρουμε κάποιον που γνώρισε τον/την σύντροφό του στη δουλειά ή μέσω φίλων. Aλλά για κάποιους, το να βρεις έρωτα σημαίνει ατέλειωτο σκρολάρισμα σε προφίλ, ελπίζοντας κάποιος να σε κάνει swipe δεξιά.

Και εκεί μπαίνει το roaching.

Τι είναι το «roaching»;

Οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών έχουν την τάση να κάνουν audition σε πολλούς πιθανούς συντρόφους για να δουν ποιος ταιριάζει καλύτερα. Αυτό δεν είναι κάτι εξωφρενικό στις πρώτες μέρες των online chats ή στα πρώτα ραντεβού, αλλά αν συνεχίσεις να το κάνεις με τους διάφορους υποψήφιους, κινδυνεύεις να τους «roachiάρεις».

Με απλά λόγια, όποιος βγαίνει κρυφά με πολλούς ανθρώπους χωρίς να το αποκαλύπτει στον πιθανό σύντροφο, κάνει roaching.

Σύμφωνα με το The Attachment Project, η ονομασία προέρχεται από την ιδέα ότι αν δεις ένα κατσαριδάκι, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα γύρω. Δηλαδή, αν ανακαλύψεις ότι η σχέση σου έχει έναν «παράλληλο» σύντροφο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει και άλλους.

«Εμπνεύστηκε από την αηδία που προκαλεί το να βλέπεις ένα από αυτά τα ενοχλητικά μικρά έντομα — αλλά ξέρεις ότι όταν ανάψεις τα φώτα, υπάρχουν πολλά», δήλωσε η CEO της Exclusive Matchmaking, Susan Trombetti, στην New York Post.

Δυστυχώς για εμάς, το roaching είναι σύμπτωμα της σύγχρονης εποχής των ραντεβού, καθώς οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να δεσμευτούν με τους πρώτους που βγαίνουν και πιο πιθανό να «ψωνίζουν» και να βεβαιωθούν ότι έχουν επιλέξει την καλύτερη δυνατή επιλογή.

«Αλλά δεν είναι αυτό απλώς απιστία;», ρωτάς, και η απάντηση είναι «όχι, όχι ακριβώς».

Για να θεωρηθεί απιστία, δύο άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν καθιερώσει μια αποκλειστική σχέση. Το roaching, από την άλλη, αφορά στο να είσαι σκόπιμα αόριστος και μη δεσμευτικός σχετικά με την κατάστασή σου στη σχέση.