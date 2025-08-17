Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Πέντε σημάδια ότι βρίσκεστε στη σωστή σχέση
Vita 17 Αυγούστου 2025 | 09:20

Πέντε σημάδια ότι βρίσκεστε στη σωστή σχέση

Αυτά είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι είστε στη σωστή σχέση και έχετε βρει τον κατάλληλο σύντροφο.

Όταν βγαίνετε με κάποιον νέο, , τα συναισθήματα που βιώνετε καθώς γνωρίζεστε μπορεί να είναι συναρπαστικά. Και μόλις βγείτε από τη φάση του “μήνα του μέλιτος”, το επόμενο στάδιο στη σχέση μπορεί να είναι εξίσου ικανοποιητικό, καθώς έχετε τον χρόνο να χτίσετε έναν βαθύτερο δεσμό που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη γνήσια αγάπη.

Αλλά ακόμη και όταν υπάρχει γνήσια αγάπη, είναι κατανοητό να έχετε κάποιες ανησυχίες για το μέλλον. Είναι αυτό το άτομο “το ένα και μοναδικό”; Έχω βρει τον “σωστό” σύντροφο; Ακολουθούν πέντε βασικοί δείκτες που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν είστε με το κατάλληλο ταίρι.

1. Μοιράζεστε τις ίδιες ή παρόμοιες αξίες

Δύο άνθρωποι δεν χρειάζεται να βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ή να έχουν τις ίδιες ακριβώς πεποιθήσεις προκειμένου να έχουν μια υγιή σχέση μαζί. Αλλά οι βασικές τους αξίες -οι έννοιες και τα πράγματα που αντικατοπτρίζουν αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για ένα άτομο- πρέπει τουλάχιστον να είναι συμβατές προκειμένου μια σχέση να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα.

2. Χειρίζεστε τις συγκρούσεις με σεβασμό και εποικοδομητικά

Οι συγκρούσεις σε μια σχέση δεν είναι απαραίτητα σημάδι ότι η σχέση σας έχει πρόβλημα – αντίθετα, ο τρόπος που προσεγγίζετε τις συγκρούσεις είναι ένα σημαντικό σημάδι ως προς το αν η σχέση σας θα αντέξει τη δοκιμασία του χρόνου. Τα ζευγάρια που απολαμβάνουν μακροχρόνιες, υγιείς σχέσεις είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα με υγιείς προσεγγίσεις και να βρίσκουν τρόπους να επιλύσουν ένα ζήτημα, να επανασυνδεθούν και να προχωρήσουν.

 3. Τον αποδέχεστε για αυτό που είναι και το αντίστροφο

Όταν είστε με το σωστό άτομο δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτό που είστε για να σας αγαπήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κανένας από τους δύο δεν θα αλλάξει ποτέ ή ότι δεν θα κάνετε ποτέ πράγματα που δεν αρέσουν στον άλλον. Αλλά όταν είστε με το σωστό άτομο, η σχέση σας εμπνέει και τους δύο να μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε. Αυτό σας βοηθά να γίνετε οι πιο αυθεντικές εκδοχές του εαυτού σας όσο περνάει ο καιρός.

4. Ανυπομονείτε να μοιραστείτε και να περάσετε χρόνο μαζί του

Η δέσμευση σε μια σοβαρή μακροχρόνια σχέση με κάποιον -είτε πρόκειται για γάμο είτε για κάποια άλλη συμφωνία- σημαίνει ότι θα περνάτε πολύ χρόνο μαζί. Αν ο σύντροφός σας είναι ο κατάλληλος για εσάς, αυτό είναι κάτι που ανυπομονείτε και προσκαλείτε ενεργά στη ζωή σας. Μπορεί να παρατηρήσετε, για παράδειγμα, ότι θέλετε να μοιράζεστε μαζί του πράγματα για τη μέρα σας, να καταβάλλετε προσπάθεια να περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί, να είστε σωματικά και συναισθηματικά κοντά ο ένας στον άλλον και να είναι ο πρώτος που θα του πείτε κάτι σημαντικό.

5. Μπορείτε να φανταστείτε μια ζωή μαζί του

Όταν μπορείτε να δείτε τον σύντροφό σας ως έναν πραγματικό συμπαίκτη -ένα άτομο στο πλευρό σας που θα σας στηρίξει και θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα σκαμπανεβάσματα της ζωής-, μπορείτε να νιώσετε πιο σίγουροι ότι έχετε βρει τον κατάλληλο. Διαφέρει πολύ από μια “περιπέτεια” ή ένα “φλερτ“, το σωστό πρόσωπο για εσάς είναι κάποιος που κρατάει το ενδιαφέρον σας αλλά έχει και πραγματική αντοχή στον χρόνο.

* Πηγή: Vita

googlenews

