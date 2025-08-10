Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Ίσως να μην γνωρίζετε τον όρο situationship, αλλά μάλλον ξέρετε πολύ καλά πώς μοιάζει. Μοιάζει με το να στέλνετε μηνύματα όλη την ώρα με κάποιον και να λειτουργείτε σαν εραστές, να έχετε μία συναισθηματική σύνδεση, αλλά μπροστά στους άλλους να φέρεστε σαν φίλοι. Σας θυμίζει κάτι;

Το situationship είναι αυτό που λέμε… «σχεδόν σχέση». Σχεδόν σχέση σημαίνει δεν κάνουμε μαζί σχέδια, κάνουμε σεξ αλλά όχι όνειρα για το μέλλον, δεν ανεβάζουμε ρομαντικές φωτογραφίες στα social media, γιατί δεν θέλουμε να επικυρώνουμε ή να δείχνουμε το ότι είμαστε μαζί.

Συνήθως το άτομο με το οποίο έχουμε αυτόν τον τύπο σχέσης δεν εντάσσεται στην παρέα μας, δεν πηγαίνουμε μαζί του διακοπές, δεν το γνωρίζουμε στην οικογένεια. Μιλάμε μαζί του για το τώρα και ποτέ για το μετά. Ζούμε τη στιγμή.

Καλό ακούγεται αυτό, έτσι δεν είναι; Όχι καταπίεση, όχι άγχος για το μέλλον. Για κάποιους αυτή η μορφή σχέσης λειτουργεί και μάλιστα όταν συναινούν και οι δύο σε κάτι, όλα είναι εντάξει. Ή μήπως δεν είναι;

Γιατί δεν λειτουργεί πάντα το situationship;

Το situationship είναι μια αυταπάτη που μοιάζει με σχέση, χτισμένη πάνω σε σεξ και ερωτικά συναισθήματα, αλλά χαμηλή σε δέσμευση, υψηλή σε ασάφεια και συνήθως μπερδεμένη. Είναι αρκετά χαρακτηριστική της εποχής μας και επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Partners Universal International Research Journal, η εμπλοκή μας σε τέτοιου είδους σχέσεις μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο άγχος, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερη συναισθηματική καταπόνηση.

Και αυτό, βέβαια, είναι προφανές ότι ισχύει ιδιαίτερα όταν το ένα άτομο θέλει κάτι περισσότερο από το άλλο, αλλά δεν νιώθει ασφάλεια να το εκφράσει.

Ψευδαίσθηση χαλαρότητας

Όταν κάνετε πράγματα σαν ζευγάρι, αλλά δεν νιώθετε ακριβώς έτσι, όταν δεν υπάρχει «ετικέτα», τότε ενδεχομένως να υπάρχει η ψευδαίσθηση της χαλαρότητας, ωστόσο παράλληλα λείπουν σημαντικά κομμάτια που προσφέρει μία πιο «κανονική» σχέση.

Αυτό που συμβαίνει σε ένα situationship είναι ότι μπορεί η συναισθηματική εμπλοκή να είναι οδυνηρή, παρότι τεχνικά είμαστε πιο ελεύθεροι.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι περιέχει όλο τον «κόπο» μιας σχέσης, χωρίς το όφελος της ασφάλειας. Συνήθως τα άτομα που έχουν τέτοιες σχέσεις νιώθουν μεταξύ τους συναισθηματική εγγύτητα, τόση ώστε να μην μπορούν να αποδεσμευτούν, αλλά από την άλλη δεν έχουν και όλα όσα ζητούν, οπότε βασανίζονται συναισθηματικά.

Γιατί μένουμε σε ένα situationship;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να καταλήγει σε ένα situationship. Μπορεί να θέλει χρόνο να προσαρμοστεί στη σύνδεση με έναν νέο σύντροφο, γιατί, γιατί για παράδειγμα, μετά από έναν πρόσφατο επώδυνο χωρισμό, ενδέχεται να μην είναι έτοιμος να κάνει μια νέα σχέση, πόσω μάλλον με τους ίδιους όρους με την παλιά.

Επίσης, οι άνθρωποι συχνά μένουν σε «σχεδόν σχέσεις», ελπίζοντας ότι αυτές κάποια στιγμή θα εξελιχθούν σε κάτι «ολόκληρο» και «πραγματικό». Δεν είναι ότι τους ικανοποιεί η κατάσταση όπως έχει, δηλαδή, αλλά φοβούνται ότι αν ζητήσουν κάτι περισσότερο, θα χάσουν έστω κι αυτό το λίγο που έχουν.

Τι είναι αυτό το λίγο που μας κρατά;

Όπως έχουν επισημάνει ερευνητές, τα situationships προσφέρουν μια «ψευδαίσθηση προόδου», μέσω του χρόνου που περνάμε μαζί με τον άλλο, της σεξουαλικής δραστηριότητας και κάποιες φορές ακόμα και μέσω κάποιων ραντεβού. Με άλλα λόγια, η «σχεδόν σχέση» μιμείται τη σχέση, σε όλα εκτός από τη δέσμευση.

Κι όμως, σε σχετική έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Sexuality & Culture, αποκαλύπτεται ότι παρότι μία τέτοιου είδους σχέση χαρακτηρίζεται από έλλειψη δέσμευσης, τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτήν επενδύουν τόσο σεξουαλικά όσο και συναισθηματικά.

Οι μελετητές συνιστούν να αποφεύγουμε τα situationships ή τουλάχιστον να επιδιώκουμε σαφήνεια, ακόμη και μέσα σε αυτά, ώστε να διασφαλίζουμε ό,τι μπορούμε, λόγω της χαμηλής ποιότητας σύνδεσης που προσφέρουν. Ό,τι λειτουργεί για τον καθένα, δηλαδή, αλλά με προσοχή, για να διαφυλάξουμε την ψυχική μας υγεία!

* Πηγή: Vita