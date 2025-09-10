newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει κυρώσεις προς το Ισραήλ
Κόσμος 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:52

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει κυρώσεις προς το Ισραήλ

Σε δηλώσεις της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πακέτο κυρώσεων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ισραήλ

Σύνταξη
Σε δηλώσεις προχώρησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά και με το Ισραήλ, ανακοινώνοντας κυρώσεις προς την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τι δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το Ισραήλ

Στις δηλώσεις της ανέφερε ότι η Επιτροπή θα πράξει όσα δύναται, τονίζοντας, σύμφωνα με το Reuters, ότι «θα θέσουμε σε αναστολή τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «θα προτείνουμε μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο» με το Ισραήλ.

Παράλληλα, «θα προτείνουμε κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς» του Ισραήλ, ενώ «θα σταματήσουμε όλες τις πληρωμές, χωρίς να επηρεαστεί η συνεργασία μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Γιαντ Βασέμ», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν με βάση πληροφορίες του Reuters.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη δήλωσε ότι θα «θα δημιουργήσουμε μία ομάδα δωρητών, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό μηχανισμό για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Υπό κατάρρευση οι διαβουλεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έρχονται την ώρα που η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τραγική, ενώ διεθνώς καταδικάστηκε και η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ.

Από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, καθώς αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Αντίστοιχες δηλώσεις πραγματοποίησαν και πολλά ευρωπαϊκά κράτη, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την επίθεση και εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης.

Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
Νεπάλ: Η διαφθορά και τα «Nepo Kids» της πολιτικής ελίτ στο διαδικτυακό… στόχαστρο της Gen Z
10.09.25

Ο πραγματικός λόγος που η Gen Z βγήκε στους δρόμους του Νεπάλ και τα «Nepo Kids» - «Δεν θα σταματήσουμε»

Στο Νεπάλ, οι βίαιες διαμαρτυρίες με επικεφαλής ακτιβιστές της Gen Z έχουν οδηγήσει σε τουλάχιστον 19 θανάτους και πολυάριθμους τραυματισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Κόσμος 10.09.25

Στους δρόμους οι Γάλλοι εν μέσω πολιτικής κρίσης – Καθήκοντα αναλαμβάνει σήμερα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Κινητοποιήσεις σημειώνονται σε αρκετά σημεία του Παρισιού στη Γαλλία, ανήμερα της ανάληψης των πρωθυπουργικών καθηκόντων από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, χώρα – μέλος του ΝΑΤΟ
Αντιδράσεις 10.09.25

Σκηνικό κλιμάκωσης μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία - Συνεδριάζει το ΝΑΤΟ για το θέμα

Στην Πολωνία συνεδρίασε το εθνικό συμβούλιο ασφαλείας - Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει το θέμα, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης σήμερα Τετάρτη δήλωσε εκπρόσωπος της συμμαχίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη
Κόσμος 10.09.25

Σε κίνδυνο οι διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ – Δριμεία διεθνής καταδίκη

«Απέναντι» στο Ισραήλ είναι η διεθνής κοινότητα μετά την επίθεση στο Κατάρ, με τα κράτη να καταδικάζουν την κίνηση και να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν
Πολιτικό αδιέξοδο 10.09.25

Η Γαλλία, η Ευρώπη και το τίμημα της πολιτικής αλαζονείας του Εμανουέλ Μακρόν

Ο «γόρδιος δεσμός» του προϋπολογισμού στη δημοσιονομικά ασθμαίνουσα Γαλλία, το διευρυνόμενο ρήγμα μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ηγεσίας και η κρίση αξιοπιστίας στην Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία κατέρριψε drones που «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της» κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία - Είναι η πρώτη φορά που η χώρα -μέλος του ΝΑΤΟ- εμπλέκεται στον πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών
Πολιτική 10.09.25

Κατρίνης: Η ανεξέλεγκτη ακρίβεια μειώνει το εισόδημα των πολιτών

Η Ελλάδα καταγράφει σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό από την υπόλοιπη ευρωζώνη, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να φτάνει 50% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Αποκαλυπτικός 10.09.25

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΕΛ.ΑΣ.: Αποκάλυψη «μαύρης τρύπας» 750.000 ευρώ μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου στη Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη 10.09.25

«Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Τα χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες φαίνεται ότι κατέληξαν σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια - Ενώπιον της ανακρίτριας θα απολογηθούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Μπάσκετ 10.09.25

Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής

Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Εκείνη την ημέρα 10.09.25

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
Κόσμος 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αντιδράσεις 10.09.25

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο