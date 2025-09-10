Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει κυρώσεις προς το Ισραήλ

Σε δηλώσεις προχώρησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχετικά και με το Ισραήλ, ανακοινώνοντας κυρώσεις προς την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τι δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το Ισραήλ

Στις δηλώσεις της ανέφερε ότι η Επιτροπή θα πράξει όσα δύναται, τονίζοντας, σύμφωνα με το Reuters, ότι «θα θέσουμε σε αναστολή τη διμερή στήριξη προς το Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «θα προτείνουμε μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο» με το Ισραήλ.

Παράλληλα, «θα προτείνουμε κυρώσεις σε εξτρεμιστές υπουργούς» του Ισραήλ, ενώ «θα σταματήσουμε όλες τις πληρωμές, χωρίς να επηρεαστεί η συνεργασία μας με την ισραηλινή κοινωνία των πολιτών ή το Γιαντ Βασέμ», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν με βάση πληροφορίες του Reuters.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη δήλωσε ότι θα «θα δημιουργήσουμε μία ομάδα δωρητών, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό μηχανισμό για την ανοικοδόμηση της Γάζας».

Υπό κατάρρευση οι διαβουλεύσεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Οι δηλώσεις της φον ντερ Λάιεν έρχονται την ώρα που η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τραγική, ενώ διεθνώς καταδικάστηκε και η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ.

Από πλευράς της η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τις αρχές και τον λαό του Κατάρ, στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα, καθώς αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Αντίστοιχες δηλώσεις πραγματοποίησαν και πολλά ευρωπαϊκά κράτη, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» την επίθεση και εκφράζοντας ανησυχία για την κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης.