Brunch στο σπίτι: Ό,τι χρειάζεστε για την τέλεια εμπειρία
Με λίγη φαντασία, μεράκι και τις σωστές επιλογές μπορείτε να πετύχετε στην άνεση του σπιτιού σας, το πιο απολαυστικό brunch.
Από αφράτα pancakes και λαχταριστά αυγά benedict, μέχρι δροσερά smoothies και κρεμμώδη latte, το brunch στο σπίτι είναι η τέλεια ευκαιρία για να συνδυάσετε την απόλαυση με την προσωπική πιννελιά, μετατρέποντας ένα απλό γεύμα σε ένα γαστρονομικό party γεμάτο αρώματα, χρώματα και στιγμές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
Brunch στο σπίτι για απόλαυση χωρίς βιασύνη
Για να γίνετε λοιπόν, ο καλύτερος οικοδεσπότης κάναμε μια σύντομη λίστα με όλα όσα θα χρειαστείτε, τα οποία θα βρείτε σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.
Εκτός από την κουζίνα σας, θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
Καφετιέρα
Μια καφετιέρα με κάψουλες θα σας δώσει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, καθώς προσφέρει ευκολία, εξοικονόμηση κόστους και τη δυνατότητα να σερβίρετε μεγάλες ποσότητες φρέσκου, ποιοτικού καφέ στους καλεσμένους σας. Μια καφετιέρα σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα ροφήματα στις προτιμήσεις των αγαπημένων σας, προσφέροντας μια ποικιλία ροφημάτων καφέ και δημιουργώντας την κατάλληλη γιορτινή ατμόσφαιρα για το brunch σας.
Βαφλιέρα ή κρεπιέρα
Η βαφλιέρα πρόκειται για μια πρακτική συσκευή που σας επιτρέπει να φτιάχνετε νόστιμα βαφλάκια ή pancakes στο σπίτι σας – μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές του brunch. Εάν από την άλλη, προτιμάτε τις κρέπες, τότε μια κρεπιέρα θα σας λύσει τα χέρια, καθώς συνδυάζει πρακτικότητα και απόδοση για την παρασκευή υγιεινών σνακ με ευκολία.
Τηγάνια
Είτε θέλετε να φτιάξετε τηγανητά αυγά είτε μια ομελέτα, σίγουρα θα χρειαστείτε ένα τηγάνι, που θα επιτρέπει την αυθεντική γεύση των υλικών να αναδειχθεί, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας για τέλεια μαγειρεμένα πιάτα. Μια εξίσου καλή επιλογή είναι και το τηγάνι για pancakes, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να φτιάχνετε τέλεια pancake στη στιγμή.
Κανάτα θερμός
Μια κανάτα θερμός είναι απαραίτητη για να διατηρήσετε τα ροφήματά σας στην ιδανική θερμοκρασία για ώρες, όσο μιλάτε και διασκεδάζετε τρώγοντας με τους αγαπημένους σας.
Δημιουργήστε το τέλειο σκηνικό
Αφού αποφασίσετε με το μενού, έχει έρθει η ώρα να φτιάξετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Θυμηθείτε το brunch δεν είναι απλώς ένα γεύμα – είναι μια εμπειρία και η διακόσμηση παίζει καθοριστικό ρόλο.
Δώστε έμφαση στο στήσιμο του τραπεζιού, επιλέγοντας mix and match σερβίτσια, συνδυάζοντας διαφορετικά πιάτα και ποτήρια για ένα πιο ανεπιτήδευτο στυλ.
Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε cake stands ή ξύλινες βάσεις για να δώσετε ύψος και έξτρα πινελιές στο τραπέζι σας, αναδεικνύνοντας τα cake σας, αφού τα βγάλετε από την φόρμα τους.
Τοποθετήστε τα πιάτα σας σε ξύλινα σουπλά ή σε ένα τραπεζομάντηλο με λουλούδια για μια boho αίσθηση και φυσικά, μην ξεχάσετε την μουσική υπόκρουση – η chill jazz είναι η ιδανική για την περίσταση – και αρωματικά κεριά για πιο cozy vibes.
