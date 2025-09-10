magazin
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
Planet Travel 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:30

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Spotlight

Σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό αστείο τρόπο του Σεθ Ρόγκεν, η στιγμή της «υποδοχής του στο Λος Άντζελες» ήταν ένας τέλειος συνδυασμός χάους και κωμωδίας.

Λίγο μετά την αναχώρησή του από το Βανκούβερ, την πόλη όπου γεννήθηκε, το 1998, για να ακολουθήσει καριέρα στο Χόλιγουντ, μια λάθος παράκαμψη, που έκανε ως άμαθος της πόλης, οδήγησε τον τότε 16χρονο ηθοποιό να φτάσει 45 λεπτά αργότερα στην πρώτη μέρα των γυρισμάτων της τηλεοπτικής κωμωδίας «Freaks and Geeks».

Σαράντα πέντε λεπτά οδήγηση για ένα εστιατόριο

«Ο πατέρας μου με πήγαινε στη δουλειά και στράφηκε δυτικά στη Ventura, και όταν φτάσαμε στην 405 συνειδητοποιήσαμε ότι πηγαίναμε σε λάθος κατεύθυνση», θυμήθηκε ο Ρόγκεν σε μια πρόσφατη συνέντευξη.

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο Λος Άντζελες, ο 43χρονος ηθοποιός, που τώρα πρωταγωνιστεί στις κωμωδίες «The Studio» και «Platonic» του Apple TV+, έχει αρχίσει να απολαμβάνει την οδήγηση στην πόλη, συχνά διανύοντας 45 λεπτά για να πάει σε ένα εστιατόριο, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, «στο Βανκούβερ θα ήταν παράλογο και εντελώς ανήκουστο».

Μακριά από τη λάμψη και τη γοητεία

Ο Ρόγκεν ταυτίζεται περισσότερο με τις γειτονιές του Λος Άντζελες που απέχουν πολύ από τη λάμψη και τη γοητεία. Στο «Platonic», η δεύτερη σεζόν του οποίου άρχισε να προβάλλεται πριν μερικούς μήνες, προορισμοί όπως η Pasadena, το Arts District και το Runyon Canyon χρησιμεύουν ως σκηνικό για τις περιπέτειες του χαρακτήρα του, Γουίλ, και της συνεργού του, Σίλβια (Ρόουζ Μπερν).

«Νομίζω ότι το υπέροχο στο Platonic είναι ότι υπάρχει μια πραγματική αντίθεση», είπε ο Σεθ. «Αποτυπώνει μια λιγότερο λαμπερή πλευρά της πόλης», αλλά είναι «μια πλευρά της πόλης στην οποία πολλοί άνθρωποι στο Λος Άντζελες περνούν περισσότερο χρόνο».

Ο Ρόγκεν ταυτίζεται περισσότερο με τις γειτονιές του Λος Άντζελες που απέχουν πολύ από τη λάμψη και τη γοητεία

Όταν δεν τρώει στο σαλόνι του 

Σήμερα, ο Ρόγκεν συχνάζει στο Barnsdall Art Park στο East Hollywood και παρακολουθεί ταινίες στο εμβληματικό TCL Chinese Theater, το οποίο του αρέσει για τον «απίστευτο ήχο» του και τα βουτυρωμένα και αλατισμένα πρέτσελ. Επίσης, τρελαίνεται για το τηγανητό ρύζι με κίμτσι στο Kyochon Chicken στο Koreatown — αν και, όπως λέει, συνήθως παίρνει το φαγητό του πακέτο και το τρώει στο σπίτι.

«Αυτό που μου αρέσει στην ατμόσφαιρά του είναι ότι μοιάζει σαν το σαλόνι μου», είπε με το χαρακτηριστικό του γέλιο.

Εδώ είναι πέντε μέρη όπου μπορεί να συναντήσετε τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες (όταν δεν τρώει στο σαλόνι του).

1. Στην καρδιάς της Μεγάλης Κεντρικής Αγοράς (Grand Central Market)


Στην 1η σεζόν της σειράς «Platonic», ο χαρακτήρας του Ρόγκεν είχε μια επαγγελματική συνάντηση στο Grand Central Market, την εκατονταετή αγορά τροφίμων και λιανικής πώλησης στο κέντρο του Λος Άντζελες, και έτρωγε το διάσημο σάντουιτς με μπέικον, αυγό και τυρί από το Eggslut. (Ο ιδιοκτήτης του Eggslut έχει αναγνωρίσει τη βοήθεια του Ρόγκεν και των γενναιόδωρων φιλοδωρημάτων του στη διατήρηση της επιχείρησης στα πρώτα της βήματα).

Ο Ρόγκεν εκτιμά επίσης αυτόν τον ζωντανό προορισμό εκτός εργασίας. «Είναι ένα μέρος όπου φέρνω άτομα από άλλες πόλεις, γιατί για μένα αποτυπώνει μια ωραία αντίθεση του Λος Άντζελες» είπε. «Είναι μια μεγάλη αγορά τροφίμων με υπέροχα κορεατικά και μεξικάνικα φαγητά».

2. Μισελινάτο Holbox για μεξικάνικο


Οι γνώστες της τοπικής κουζίνας γνωρίζουν καλά το Holbox, το δημιουργικό μεξικάνικο εστιατόριο με θαλασσινά που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin και βρίσκεται στο food court του πολιτιστικού κέντρου Mercado la Paloma στο Historic South Central. «Πηγαίνω εκεί με τη γυναίκα μου και το προτείνουμε σε φίλους από άλλες πόλεις, ειδικά από τον Καναδά» λέει Ρόγκεν.

«Είναι ένα επίπεδο μεξικάνικης κουζίνας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βανκούβερ». Αν και το Holbox προσφέρει ένα χώρο για να πάρεις Baja tacos για έξω, ο ηθοποιός προτιμά να δειπνήσει στο εστιατόριο και να παραγγείλει το μενού γευσιγνωσίας (διαθέσιμο Τετάρτες και Πέμπτες) που σερβίρει ο σεφ Gilberto Cetina.

Τα aguachiles, είπε ο Ρόγκεν, είναι «πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά, πολύ καλά, πικάντικα και νόστιμα».

3. Μέσα στο θέατρο Largo στο Coronet

Photo: YouTube

Πριν το Largo — ένα από τα κορυφαία κωμικά θέατρα της πόλης — μεταφερθεί στο ιστορικό Coronet Theater στη La Cienega Boulevard στο West Hollywood, στεγαζόταν σε έναν ταπεινό χώρο στη Fairfax Avenue, λίγα τετράγωνα μακριά από το πρώτο διαμέρισμα του Ρόγκεν.

Είχε κάνει stand up κωμωδία στον Καναδά όταν ήταν έφηβος, αλλά ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο Largo. «Δεν ήμουν αρκετά καλός κωμικός για να εμφανιστώ στο Largo εκείνη την εποχή, παρόλο που συμμετείχα σε τηλεοπτική εκπομπή», είπε.

Ωστόσο, είδε τους Ζακ Γαλιφιανάκη, Σάρα Σίλβερμαν, Λάρι Ντέιβιντ και Μπομπ Όντενκερκ να στέκονται επί σκηνής εκεί, όλα αυτά τα χρόνια. Το θέατρο είναι οικείο, το ταλέντο είναι κορυφαίο και ο Ρόγκεν εξακολουθεί να πηγαίνει — και να κάθεται ανάμεσα στο κοινό.

4. Το Φράγμα Franklin Canyon

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @franklincanyonpark


Ψηλά στους λόφους πίσω από το Beverly Hills Hotel, το Franklin Canyon Reservoir προσελκύει τον Ρόγκεν όταν επιθυμεί να βρεθεί στη φύση. «Η διαδρομή για να φτάσεις εκεί είναι πανέμορφη» είπε.

Μια μεγάλη και ήσυχη λίμνη, που περιβάλλεται από ένα πάρκο 605 στρεμμάτων με λιβάδια, λίμνες με πάπιες και μονοπάτια πεζοπορίας, μεταφέρει κάθε ντόπιο ή επισκέπτη μακριά από την καθημερινή ρουτίνα. «Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε μια λίμνη στη μέση των φαραγγιών, αλλά στην πραγματικότητα είσαι ακριβώς έξω από το Μπέβερλι Χιλς» τότισε

5. Το πολύβουο Grove LA


Με την πρώτη ματιά, το Grove LA — ένα πολυσύχναστο, πολυτελές υπαίθριο εμπορικό κέντρο στην περιοχή Fairfax — έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού αξιοθέατου. Διαθέτει ζωντανή ψυχαγωγία, ένα διώροφο ηλεκτρικό τρόλεϊ που θυμίζει Disneyland και αλυσίδες καταστημάτων. Αλλά προσελκύει και τους ντόπιους.

«Το Grove είναι απαραίτητο στη ζωή σας», είπε ο Ρόγκεν. «Χθες, για παράδειγμα, ήμουν στο Apple Store στο Grove». Όταν δεν εξετάζει τα νέα iPad, παρακολουθεί τακτικά ταινίες στο AMC the Grove 14theater. Ωστόσο, το διαμάντι του συγκροτήματος για τον Ρόγκεν είναι η γειτονική αγορά αγροτών στη West Third Street. «Υπάρχει πολύ καλό φαγητό εκεί. Είναι ένα διασκεδαστικό μέρος για να περάσεις την ώρα σου», είπε. «Υπάρχει μια μικρή γαλλική αγορά και ένα ρεστό για να δοκιμάσεις κρασί και να φας στρείδια».

Αυτό το τοπικό σημείο, είπε, απέχει πολύ από την εικόνα του Λος Άντζελες που έχουν οι influencers και που οδηγεί πολλούς επισκέπτες σε μέρη όπως οι μοντέρνες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. «Έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube με ένα ζευγάρι από τη Νέα Ζηλανδία που επισκεπτόταν για πρώτη φορά το Λος Άντζελες», είπε ο Ρόγκεν, «και πάντα πηγαίνουν σε μέρη όπως το Erewhon».

*Με στοιχεία από nytimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

89η ΔΕΘ
O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
Βίντεο 28.08.25

Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων

Tο εντυπωσιακό κοπάδι βρίσκεται στη μέση της ετήσιας μετανάστευσής του από την Ευρώπη προς την Αφρική. Εκεί οι πελαργοί θα βρουν ευνοϊκότερες συνθήκες για να τραφούν, να ξεχειμωνιάσουν και να επιβιώσουν

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:08

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο