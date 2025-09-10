Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό αστείο τρόπο του Σεθ Ρόγκεν, η στιγμή της «υποδοχής του στο Λος Άντζελες» ήταν ένας τέλειος συνδυασμός χάους και κωμωδίας.

Λίγο μετά την αναχώρησή του από το Βανκούβερ, την πόλη όπου γεννήθηκε, το 1998, για να ακολουθήσει καριέρα στο Χόλιγουντ, μια λάθος παράκαμψη, που έκανε ως άμαθος της πόλης, οδήγησε τον τότε 16χρονο ηθοποιό να φτάσει 45 λεπτά αργότερα στην πρώτη μέρα των γυρισμάτων της τηλεοπτικής κωμωδίας «Freaks and Geeks».

Σαράντα πέντε λεπτά οδήγηση για ένα εστιατόριο

«Ο πατέρας μου με πήγαινε στη δουλειά και στράφηκε δυτικά στη Ventura, και όταν φτάσαμε στην 405 συνειδητοποιήσαμε ότι πηγαίναμε σε λάθος κατεύθυνση», θυμήθηκε ο Ρόγκεν σε μια πρόσφατη συνέντευξη.

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο Λος Άντζελες, ο 43χρονος ηθοποιός, που τώρα πρωταγωνιστεί στις κωμωδίες «The Studio» και «Platonic» του Apple TV+, έχει αρχίσει να απολαμβάνει την οδήγηση στην πόλη, συχνά διανύοντας 45 λεπτά για να πάει σε ένα εστιατόριο, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, «στο Βανκούβερ θα ήταν παράλογο και εντελώς ανήκουστο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LAist (@laistofficial)

Μακριά από τη λάμψη και τη γοητεία

Ο Ρόγκεν ταυτίζεται περισσότερο με τις γειτονιές του Λος Άντζελες που απέχουν πολύ από τη λάμψη και τη γοητεία. Στο «Platonic», η δεύτερη σεζόν του οποίου άρχισε να προβάλλεται πριν μερικούς μήνες, προορισμοί όπως η Pasadena, το Arts District και το Runyon Canyon χρησιμεύουν ως σκηνικό για τις περιπέτειες του χαρακτήρα του, Γουίλ, και της συνεργού του, Σίλβια (Ρόουζ Μπερν).

«Νομίζω ότι το υπέροχο στο Platonic είναι ότι υπάρχει μια πραγματική αντίθεση», είπε ο Σεθ. «Αποτυπώνει μια λιγότερο λαμπερή πλευρά της πόλης», αλλά είναι «μια πλευρά της πόλης στην οποία πολλοί άνθρωποι στο Λος Άντζελες περνούν περισσότερο χρόνο».

Ο Ρόγκεν ταυτίζεται περισσότερο με τις γειτονιές του Λος Άντζελες που απέχουν πολύ από τη λάμψη και τη γοητεία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filmmakers Academy (@filmmakers_academy)

Όταν δεν τρώει στο σαλόνι του

Σήμερα, ο Ρόγκεν συχνάζει στο Barnsdall Art Park στο East Hollywood και παρακολουθεί ταινίες στο εμβληματικό TCL Chinese Theater, το οποίο του αρέσει για τον «απίστευτο ήχο» του και τα βουτυρωμένα και αλατισμένα πρέτσελ. Επίσης, τρελαίνεται για το τηγανητό ρύζι με κίμτσι στο Kyochon Chicken στο Koreatown — αν και, όπως λέει, συνήθως παίρνει το φαγητό του πακέτο και το τρώει στο σπίτι.

«Αυτό που μου αρέσει στην ατμόσφαιρά του είναι ότι μοιάζει σαν το σαλόνι μου», είπε με το χαρακτηριστικό του γέλιο.

Εδώ είναι πέντε μέρη όπου μπορεί να συναντήσετε τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες (όταν δεν τρώει στο σαλόνι του).

1. Στην καρδιάς της Μεγάλης Κεντρικής Αγοράς (Grand Central Market)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη E A T I N G N Y C (@eatingnyc)



Στην 1η σεζόν της σειράς «Platonic», ο χαρακτήρας του Ρόγκεν είχε μια επαγγελματική συνάντηση στο Grand Central Market, την εκατονταετή αγορά τροφίμων και λιανικής πώλησης στο κέντρο του Λος Άντζελες, και έτρωγε το διάσημο σάντουιτς με μπέικον, αυγό και τυρί από το Eggslut. (Ο ιδιοκτήτης του Eggslut έχει αναγνωρίσει τη βοήθεια του Ρόγκεν και των γενναιόδωρων φιλοδωρημάτων του στη διατήρηση της επιχείρησης στα πρώτα της βήματα).

Ο Ρόγκεν εκτιμά επίσης αυτόν τον ζωντανό προορισμό εκτός εργασίας. «Είναι ένα μέρος όπου φέρνω άτομα από άλλες πόλεις, γιατί για μένα αποτυπώνει μια ωραία αντίθεση του Λος Άντζελες» είπε. «Είναι μια μεγάλη αγορά τροφίμων με υπέροχα κορεατικά και μεξικάνικα φαγητά».

2. Μισελινάτο Holbox για μεξικάνικο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Holbox Los Angeles (@holboxlosangeles)



Οι γνώστες της τοπικής κουζίνας γνωρίζουν καλά το Holbox, το δημιουργικό μεξικάνικο εστιατόριο με θαλασσινά που έχει βραβευτεί με αστέρι Michelin και βρίσκεται στο food court του πολιτιστικού κέντρου Mercado la Paloma στο Historic South Central. «Πηγαίνω εκεί με τη γυναίκα μου και το προτείνουμε σε φίλους από άλλες πόλεις, ειδικά από τον Καναδά» λέει Ρόγκεν.

«Είναι ένα επίπεδο μεξικάνικης κουζίνας που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βανκούβερ». Αν και το Holbox προσφέρει ένα χώρο για να πάρεις Baja tacos για έξω, ο ηθοποιός προτιμά να δειπνήσει στο εστιατόριο και να παραγγείλει το μενού γευσιγνωσίας (διαθέσιμο Τετάρτες και Πέμπτες) που σερβίρει ο σεφ Gilberto Cetina.

Τα aguachiles, είπε ο Ρόγκεν, είναι «πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά, πολύ καλά, πικάντικα και νόστιμα».

3. Μέσα στο θέατρο Largo στο Coronet

Πριν το Largo — ένα από τα κορυφαία κωμικά θέατρα της πόλης — μεταφερθεί στο ιστορικό Coronet Theater στη La Cienega Boulevard στο West Hollywood, στεγαζόταν σε έναν ταπεινό χώρο στη Fairfax Avenue, λίγα τετράγωνα μακριά από το πρώτο διαμέρισμα του Ρόγκεν.

Είχε κάνει stand up κωμωδία στον Καναδά όταν ήταν έφηβος, αλλά ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο Largo. «Δεν ήμουν αρκετά καλός κωμικός για να εμφανιστώ στο Largo εκείνη την εποχή, παρόλο που συμμετείχα σε τηλεοπτική εκπομπή», είπε.

Ωστόσο, είδε τους Ζακ Γαλιφιανάκη, Σάρα Σίλβερμαν, Λάρι Ντέιβιντ και Μπομπ Όντενκερκ να στέκονται επί σκηνής εκεί, όλα αυτά τα χρόνια. Το θέατρο είναι οικείο, το ταλέντο είναι κορυφαίο και ο Ρόγκεν εξακολουθεί να πηγαίνει — και να κάθεται ανάμεσα στο κοινό.

4. Το Φράγμα Franklin Canyon

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @franklincanyonpark



Ψηλά στους λόφους πίσω από το Beverly Hills Hotel, το Franklin Canyon Reservoir προσελκύει τον Ρόγκεν όταν επιθυμεί να βρεθεί στη φύση. «Η διαδρομή για να φτάσεις εκεί είναι πανέμορφη» είπε.

Μια μεγάλη και ήσυχη λίμνη, που περιβάλλεται από ένα πάρκο 605 στρεμμάτων με λιβάδια, λίμνες με πάπιες και μονοπάτια πεζοπορίας, μεταφέρει κάθε ντόπιο ή επισκέπτη μακριά από την καθημερινή ρουτίνα. «Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε μια λίμνη στη μέση των φαραγγιών, αλλά στην πραγματικότητα είσαι ακριβώς έξω από το Μπέβερλι Χιλς» τότισε

5. Το πολύβουο Grove LA

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Grove (@thegrovela)



Με την πρώτη ματιά, το Grove LA — ένα πολυσύχναστο, πολυτελές υπαίθριο εμπορικό κέντρο στην περιοχή Fairfax — έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός τουριστικού αξιοθέατου. Διαθέτει ζωντανή ψυχαγωγία, ένα διώροφο ηλεκτρικό τρόλεϊ που θυμίζει Disneyland και αλυσίδες καταστημάτων. Αλλά προσελκύει και τους ντόπιους.

«Το Grove είναι απαραίτητο στη ζωή σας», είπε ο Ρόγκεν. «Χθες, για παράδειγμα, ήμουν στο Apple Store στο Grove». Όταν δεν εξετάζει τα νέα iPad, παρακολουθεί τακτικά ταινίες στο AMC the Grove 14theater. Ωστόσο, το διαμάντι του συγκροτήματος για τον Ρόγκεν είναι η γειτονική αγορά αγροτών στη West Third Street. «Υπάρχει πολύ καλό φαγητό εκεί. Είναι ένα διασκεδαστικό μέρος για να περάσεις την ώρα σου», είπε. «Υπάρχει μια μικρή γαλλική αγορά και ένα ρεστό για να δοκιμάσεις κρασί και να φας στρείδια».

Αυτό το τοπικό σημείο, είπε, απέχει πολύ από την εικόνα του Λος Άντζελες που έχουν οι influencers και που οδηγεί πολλούς επισκέπτες σε μέρη όπως οι μοντέρνες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. «Έβλεπα ένα βίντεο στο YouTube με ένα ζευγάρι από τη Νέα Ζηλανδία που επισκεπτόταν για πρώτη φορά το Λος Άντζελες», είπε ο Ρόγκεν, «και πάντα πηγαίνουν σε μέρη όπως το Erewhon».

*Με στοιχεία από nytimes.com