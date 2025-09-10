Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Αστυνομία της Πάτρας, καθώς έχει εξαφανιστεί μία 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με το tempo24 η 73χρονη είχε έλθει στην Πάτρα μαζί με γκρουπ γάλλων τουριστών και διαμένει σε ξενοδοχείο της παραλιακής οδού. Ωστόσο, σήμερα τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ αντιλήφθηκαν την αποσία της και ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι έρευνες γινόνται σε όλο το μήκος της παραλιακής, καθώς φαίνεται η ηλικιωμένη τουρίστρια να έχει εξαφανιστεί από χθες.