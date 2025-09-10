newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Πάτρα: Εξαφανίστηκε 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια
Ελλάδα 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Εξαφανίστηκε 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια

Η 73χρονη είχε έρθει στην Πάτρα με γκρουπ τουριστών από τη Γαλλία και διέμενε σε ξενοδοχείο της παραλιακής

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Αστυνομία της Πάτρας, καθώς έχει εξαφανιστεί μία 73χρονη Γαλλίδα τουρίστρια.

Σύμφωνα με το tempo24 η 73χρονη είχε έλθει στην Πάτρα μαζί με γκρουπ γάλλων τουριστών και διαμένει σε ξενοδοχείο της παραλιακής οδού. Ωστόσο, σήμερα τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ αντιλήφθηκαν την αποσία της και ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι έρευνες γινόνται σε όλο το μήκος της παραλιακής, καθώς φαίνεται η ηλικιωμένη τουρίστρια να έχει εξαφανιστεί από χθες.

