Νέος σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική
- Με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό το πρώτο κουδούνι στα σχολεία – Τι είπε η Ζαχαράκη
- Ανταλλαγή πυροβολισμών τα ξημερώματα στο Πάρκο Τρίτση - Βρέθηκαν πάνω από 15 κάλυκες
- Επιτήδειοι ξάφριζαν τουρίστες στη Χαλκιδική - Πάνω από 10 οι κλοπές
- «Μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου - Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εύβοια, ενώ ήταν αισθητός και στην Αττική.
Ο σεισμός στην Εύβοια
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.
Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα στις 13:31.
Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο ημέρες ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στην Εύβοια.
Μάλιστα, μετά τον σεισμό σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 2,8 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρα.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε στην κατοχή του χιλιάδες χάπια Ecstasy
- Ποιοι σφυρίζουν στην 3η αγωνιστική της Super League: Ο Ζαμπαλάς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Παπαπέτρου στο Λεβαδειακός – ΑΕΚ
- Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
- Το ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει ευκαιρία για την υπέρβαση των οπαδών
- Ο Τσικίνιο αναδείχτηκε MVP Αυγούστου στη Super League (pic)
- Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά» λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις