Νέος σεισμός στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Εύβοια, ενώ ήταν αισθητός και στην Αττική.

Ο σεισμός στην Εύβοια

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου.

Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα στις 13:31.

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο ημέρες ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ είχε σημειωθεί στην Εύβοια.

Μάλιστα, μετά τον σεισμό σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 2,8 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 10,5 χιλιόμετρα.