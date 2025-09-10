Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ μίλησε (ξανά) για τη διάλυση της φιλίας της με την Έλεν Ντε Τζένερις. Στην εκπομπή No Filter του podcast Mamamia, στις 7 Σεπτεμβρίου, η 63χρονη Ο’Ντόνελ θυμήθηκε πώς τελείωσε η φιλία της με την 67χρονη Ντε Τζένερις, μετά από μια συνέντευξη το 2004 στο Larry King Live, κατά τη διάρκεια της οποίας η πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής δήλωσε ότι δεν ήταν φίλη με την Ο’Ντόνελ πλέον

Σύμφωνα με την ηθοποιό του Now and Then, η Ντε Τζένερις βρισκόταν «στην ίδια θέση» με την Ο’Ντόνελ, επτά χρόνια νωρίτερα, όταν η Ντε Τζένερις αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλη στην κωμική σειρά της το 1997.

Η σεξουαλική τους ταυτότητα

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι, όπως έκανα εγώ για εκείνη, έκανε το αντίθετο» είπε η O’Ντόνελ, αναφερόμενη στην υποστήριξή της προς τη Ντε Τζένερις μετά την αποκάλυψη της σεξουαλικής της ταυτότητας.

«Αυτό ήταν ένα από τα πιο οδυνηρά πράγματα που μου έχουν συμβεί ποτέ, στον κόσμο του θεάματος, στη ζωή μου» πρόσθεσε η κωμικός για το σχόλιο της Ντε Τζένερις.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω» συνέχισε. «Έχω φωτογραφίες της να κρατάει τα νεογέννητα μωρά μου. Την ήξερα τριάντα χρόνια».

Η δημόσια επανάληψη του ίδιου θέματος

Η O’Ντόνελ είπε ότι «θα μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη» από τη Ντε Τζένερις, καθώς ισχυρίστηκε: «Νομίζω ότι στο μυαλό της, πιστεύει ότι επαναλαμβάνω συνεχώς την ιστορία για ευχαρίστηση… Δεν την επαναλαμβάνω για ευχαρίστηση… Την επαναλαμβάνω επειδή οι καριέρες μας έχουν ακολουθήσει παράλληλες, αλληλένδετες πορείες».

Το 2022, η O’Ντόνελ θυμήθηκε την ίδια ιστορία κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στην εκπομπή Watch What Happens Live with Andy Cohen. Την επόμενη χρονιά, η O’Ντόνελ είπε στο The Hollywood Reporter ότι η πρώην φίλη της την είχε προσεγγίσει για να της ζητήσει συγγνώμη.

«Μου έστειλε μήνυμα πριν από μερικές εβδομάδες για να δει πώς είμαι και την ρώτησα πώς τα καταφέρνει χωρίς να είναι στην τηλεόραση. Είναι μια μεγάλη αλλαγή» είπε η Ρόζι..

«Μάλλον με είδε να μιλάω για αυτό στην εκπομπή του Άντι Κοέν» πρόσθεσε. «Μου έγραψε: “λυπάμαι πολύ, δεν το θυμάμαι αυτό”».

Δεν ξέρω τη Ρόζι

Η O’Ντόνελ, αντίθετα, είπε στο μέσο ενημέρωσης ότι «το θυμόταν πολύ καλά», τόσο πολύ που «έβαλε να τυπώσουν μπλουζάκια και τα έδωσε στο προσωπικό της με τη φράση “δεν ξέρω τη Ρόζι. Δεν είμαστε φίλες”» όπως είπε τότε.

«Την ήξερα για τόσα χρόνια», είπε για τη Ντε Τζένερις. «Απλά ένιωθα ότι δεν εμπιστευόμουν αυτό το άτομο πλέον… δεν ήθελα να είναι στον κόσμο μου».

Μετά τη μετακόμιση της O’Ντόνελ στην Ιρλανδία νωρίτερα φέτος, η διαμάχη της με τη Ντε Τζένερις έγινε και πάλι θέμα ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι και η Έλεν ακολούθησε πρόμομοιο δρόμο -μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό της, Πόρσια Ντε Ρόσι, πέρυσι.

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να ανακαλέσει την αμερικανική υπηκοότητα της O’Ντόνελ και την αποκάλεσε «απειλή για την ανθρωπότητα» — η ίδια έχει δηλώσει ανοιχτά ότι η μετακόμισή της ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας της να αποφύγει την κυβέρνησή του — η Ντε Τζένερις πήρε θέση.

«Μπράβο σου», έγραψε η πρώην παρουσιάστρια του Ellen σε μια ανάρτηση στο Instagram, καθώς μοιράστηκε τόσο την ανάρτηση του Τραμπ στα κοινωνικά μέσα σχετικά με την O’Ντόνελ όσο και την απάντηση της κωμικού, η οποία δημοσιεύτηκε στο Instagram τον Ιούλιο.

*Με στοιχεία από people.com