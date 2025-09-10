«Αυτό δεν είναι ΑΙ»: Έγκυος η Τόκιο του La Casa de Papel, Ούρσουλα Κορμπέρο

Η Τόκιο της σειράς που έκανε πάταγο στο Netflix, La Casa de Papel, Ούρσουλα Κορμπέρο ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στους σχεδόν 20 εκατομμύρια ακολούθους της την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

H Καταλανή Κορμπέρο, 36, μοιράστηκε με το κοινό της ότι θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά με τον σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Τσίνο Νταρίν με τη λεζάντα: «Αυτό δεν είναι ΑΙ».

Το πορτρέτο της έγινε viral έχοντας ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια likes.

Κορμπέρο και Νταρίν γνωρίστηκαν το 2015, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ισπανικής σειράς La embajada του Antena 3.

«Θα τον είχα ερωτευτεί ακόμα κι αν ήταν άσχημος. Επειδή είναι πολύ έξυπνος και έχει μια συντριπτική αίσθηση του χιούμορ. Ένας κύριος. Ήμουν πολύ τυχερή στη ζωή», είπε σε συνέντευξή της στο El Periódico η ηθοποιός.

«Μοιράζομαι τα πάντα μαζί της» δήλωσε ο Νταρίν σε συνέντευξή του. «Είμαι το χειρότερο που της έχει συμβεί. Και το καλύτερο» πρόσθεσε.

Η Κορμπέρο συνεργάζεται με τον Αντόνιο Μπαντέρας στην παραγωγή Rose’s Baby.

Topless αντίσταση

Η Κορμπέρο, μία από τις πιο δημοφιλείς σταρ της Ισπανίας που με τρά σχεδόν 20 εκατομμύρια ακόλουθους και συγκαταλέγεται στις τρεις πιο δημοφιλείς Ισπανίδες στο Instagram, έχει συνηθίσει να απασχολεί τα social media με τις αναρτήσεις της.

Το 2023 η Κορμπέρο δημοσίευσε topless πορτρέτο της προκαλώντας φρενίτιδα ενώ η κίνηση της θεωρήθηκε από πολλούς ως αντίσταση στην πουριτανική πολιτική του Instagram που απαγορεύει τη γυναικεία θηλή.

Στο πορτρέτο της η ηθοποιός φρόντισε να καλύψει το στήθος της με ένα emoji συγκεντρώνοντας πάνω από 3,5 εκατομμύρια likes μέσα σε μόλις μία ημέρα.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η Κορμπερό δένει τις μπότες της στο κρεβάτι, απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από πλήθος διασημοτήτων από influencer και σταρ της Ισπανίας -μεταξύ αυτών, η Κιάρα Φεράνι, ο Ιβάν Γκόμεζ, η Τζεντέτ, η Σίλμα, η Γκρέτα Φερνάντεζ, η Ίνμα Κουέστα, η Ράσιεν Ρεντ και η Σουσάνα Αμπάιτουα.