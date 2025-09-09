science
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπορεί η ΑΙ να ανατρέψει το μέλλον της εργασίας ή υπερεκτιμούμε τον αντίκτυπό της;
AI 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:45

Μπορεί η ΑΙ να ανατρέψει το μέλλον της εργασίας ή υπερεκτιμούμε τον αντίκτυπό της;

Παρότι η ΑΙ αλλάζει το τοπίο της εργασιακής απασχόλησης, ο βαθμός της πραγματικής επιρροής της παραμένει αβέβαιος

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Spotlight

Πολλές είναι οι φωνές που καλούν να δοθεί βάρος στον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) επηρεάζει τον εργασιακό κλάδο, καθώς αρκετές θέσεις αντικαθίστανται πλέον από ηλεκτρινικά συστήματα, αφήνοντας «εκτός» ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση για δουλειά.

Εντούτοις, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι τόσο βαθύ και να μην οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ΑΙ, αλλά στην γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μικρός ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ στην αγορά εργασίας

«Καθώς εξετάζουμε την ευρύτερη αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι αρκετά μικρός», δήλωσε ο Κόρι Στάλε, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, μια ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας.

«Το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο αντίκτυπος είναι μηδενικός», πρόσθεσε, μιλώντας στο CNBC.

Η Μάντι Γούντρουφ-Σάντος, σύμβουλος καριέρας, συμφώνησε πως: «Δεν νομίζω ότι φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η οικονομική αβεβαιότητα».

Η αγορά εργασίας δεν ήταν καλή τους τελευταίους μήνες, είτε αναζητάτε εργασία είτε είστε ήδη απασχολούμενοι.

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε περίπου 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones ανέμεναν αύξηση των μισθών κατά 75.000.

Από όσους εξακολουθούν να εργάζονται, ορισμένοι «αγκαλιάζουν τη δουλειά τους» ή «κρατιούνται από τη δουλειά τους με νύχια και με δόντια», σύμφωνα με μια έκθεση του Αυγούστου της Korn Ferry, μιας εταιρείας συμβούλων οργανισμών.

Η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα έχει αποτρέψει τους εργαζόμενους από το να παραιτηθούν από τις θέσεις τους.

Άλλοι όμως «σπάζουν σιωπηλά», κάτι που είναι «ένα επίμονο αίσθημα δυσαρέσκειας στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε αποσύνδεση, κακή απόδοση και αυξημένη επιθυμία να παραιτηθούν», σύμφωνα με την πλατφόρμα cloud learning TalentLMS.

Η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα έχει αποτρέψει τους εργαζόμενους από το να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επιβραδύνουν τις αποφάσεις πρόσληψης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Καμία επιχείρηση δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ με την οικονομία», δήλωσε η Γούντρουφ-Σάντος.

«Και σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι εταιρείες δεν είναι σίγουρες για τίποτα, και έτσι είναι πολύ συντηρητικές στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν», πρόσθεσε.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργατικό δυναμικό

Ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει απολύσεις για να προωθήσουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις οργανώσεις τους, το μεγαλύτερο μέρος του αντίκτυπου έχει περιοριστεί στον κλάδο της τεχνολογίας, σύμφωνα με τον Στάλε της Indeed.

Πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μαρκ Μπινιόφ, δήλωσε ότι η εταιρεία απέλυσε περίπου 4.000 υπαλλήλους από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, λόγω των προόδων στη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους και όχι τους εργαζόμενους που βρίσκονται στη μέση της καριέρας τους.

Η μείωση της απασχόλησης συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα «όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιήσει παρά να αυξήσει την ανθρώπινη εργασία».

Μια έκθεση του Αυγούστου από καθηγητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους (ηλικίας 22 έως 25 ετών) στα επαγγέλματα που εκτίθενται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασαν μείωση της απασχόλησης κατά 13%. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των εργαζομένων σε λιγότερο εκτεθειμένους τομείς και των πιο έμπειρων εργαζομένων στα ίδια επαγγέλματα παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η μείωση της απασχόλησης συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα «όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιήσει παρά να αυξήσει την ανθρώπινη εργασία».

Ωστόσο, ο κλάδος της τεχνολογίας δεν είναι ένας μεγάλος τομέας, υποστήριξε ο Στάλε. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Μαρτίου 2025 από τον μη κερδοσκοπικό εμπορικό σύλλογο CompTIA (Computing Technology Industry Association), η «καθαρή απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας» αντιπροσώπευε περίπου το 5,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η καθαρή απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας είναι ένας όρος που αντιπροσωπεύει όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε τεχνικές θέσεις, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι επαγγελματίες των επιχειρήσεων που απασχολούνται από εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με το CNBC.

Για να θεωρηθούν οι απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ως ευρεία απειλή για την αγορά εργασίας, η τεχνολογία πρέπει να αρχίσει να επηρεάζει και άλλους τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο και το μάρκετινγκ, δήλωσε ο Στάλε.

Μεγάλη η ζήτηση για δεξιότητες

Ορισμένες προβλέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες είναι πιο πιθανό να επανεκπαιδεύσουν τους εργαζομένους παρά να τους απολύσουν, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Brookings Institution, ενός think tank δημόσιας πολιτικής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να ενισχύσει παρά να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπινους εργαζομένους», έγραψαν οι συντάκτες.

Είναι χρήσιμο να μάθετε πώς ο τομέας σας και ο εργοδότης σας χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, «βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Στάλε.

Εάν έχετε την ευκαιρία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι χρήσιμο να μάθετε πώς ο τομέας σας και ο εργοδότης σας χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

«Θα ήταν ανόητο να μην ερευνήσετε τον δικό σας τομέα» και να κατανοήσετε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στη βιομηχανία σας, δήλωσε η Γούντρουφ-Σάντος.

Αναζητήστε εκπαιδευτικά προγράμματα ή διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε ή δωρεάν δοκιμές εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πρόσθεσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

Αισιόδοξα νέα: Αυτό το ρόφημα μπορεί να μας προστατέψει από τη άνοια

World
Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

Γαλλία: Βυθίζεται σε κρίση – Αρχίζει να δανείζεται σαν… φτωχή χώρα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Μια νέα... εμπειρία 31.08.25

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» – Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει
Μαρτυρία 09.09.25

«Η φάρμα των ζώων γράφτηκε και από τους δύο γονείς μου» - Ο γιος του Όργουελ βάζει τη μητέρα του στη θέση που της αξίζει

Ο Ρίτσαρντ Μπλερ, γιος του Τζορτζ Όργουελ και της Αϊλίν, μιλάει για τον ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ανάπτυξη της πολιτικής παραβολής του 1945 και πώς παραλίγο να μην εκδοθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»
Ποδόσφαιρο 09.09.25

«Ο Άρης κατέθεσε πρόταση για τον Αλφαρέλα»

Δημοσίευμα στην Πολωνία θέλει τον Άρη να έχει καταθέσει πρόταση στη Λέγκια για τον δανεισμό του Γάλλου επιθετικού, ενώ πρότειναν και οψιόν ύψους 300.000 ευρώ για την αγορά των δικαιωμάτων του.

Σύνταξη
Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο
On Field 09.09.25

Τώρα θέλουμε (πολύ) και το τρίποντο

Οι Λιθουανοί θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον δρόμο του Γιάννη προς το καλάθι κι αυτό σημαίνει πως τα εύστοχα σουτ από τα 6.75 είναι κάτι παραπάνω από… απαραίτητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα
Συνάντηση στη Βουλή 09.09.25

Ανδρουλάκης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα

«Επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
Ουσία 09.09.25

«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία
Μπάσκετ 09.09.25

LIVE προημιτελικά Eurobasket 2025: Τουρκία – Πολωνία

LIVE: Τουρκία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Πολωνία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει στους «4» του Eurobasket την Ελλάδα αν ξεπεράσει τη Λιθουανία. Τηλεοπτικά από Nova Sports Start.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις
ΠΑΣΟΚ 09.09.25

Χρηστίδης: Όποτε και αν γίνουν εκλογές, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις

«Ούτε η τρόικα, την πιο σκληρή περίοδο, δεν ζήτησε 13 ώρες εργασίας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για τον Ποντένσε και τους αγώνες με Πανσερραϊκό, Πάφο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Μεντιλίμπαρ περίμενε άπαντες (πλην διεθνών) στο Ρέντη, για να ξεκινήσει η δουλειά ενόψει Πανσερραϊκού. Τα δεδομένα για Ποντένσε, Στρεφέτσα και Μάνσα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
«Μαλλιά Κουβάρια» 09.09.25

Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης

Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού – Αποχώρησε από το Ελιζέ – Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν
Κόσμος 09.09.25 Upd: 16:47

Παραιτήθηκε ο Φρανσουά Μπαϊρού - Αποχώρησε από το Ελιζέ - Εν αναμονή των αποφάσεων Μακρόν

Ο Φρανσουά Μπαϊρού έφυγε από το Ελιζέ στις 15:51 ώρα Ελλάδας, αφού υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν - Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, το «φαβορί» για την πρωθυπουργία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ποιος είναι ο Λέο Ντελ’ Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι
Διάδοχος; 09.09.25

Ποιος είναι ο Λέο Ντελ' Όρκο – «Δια βίου σχέση» και παντοτινός συνεργάτης του Τζότζιο Αρμάνι

Αν και τόσο ο Αρμάνι όσο και ο Ντελ'Όρκο κράτησαν μεγάλο μέρος της ρομαντικής τους σχέσης ιδιωτικό, ο Αρμάνι περιέγραψε τον Ντελ'Όρκο ως το πιο κοντινό του πρόσωπο σε μια συνέντευξη το 2024 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχή Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Εποχή Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ (pic)

Την πρόσληψη του Άγγελου Ποστέκογλου για τον πάγκο της ομάδας, ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (9/9) η Νότιγχαμ Φόρεστ - Τι δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα
Νέα Αριστερά 09.09.25

Χαρίτσης με δήμαρχο Βηθλεέμ: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με την επιβολή κυρώσεων στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ»

Σύνταξη
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών
Στη Θεσσαλονίκη 09.09.25

Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ: Τοποθέτησαν τουαλέτες ενηλίκων σε νηπιαγωγείο για παιδάκια τεσσάρων ετών

«Θα σας δείξω τις φωτογραφίες γιατί αποτυπώνουν εύγλωττα αυτό που συμβαίνει, ότι τοποθετούνται είδη υγιεινής για ενήλικες», τόνισε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο