Μπορεί η ΑΙ να ανατρέψει το μέλλον της εργασίας ή υπερεκτιμούμε τον αντίκτυπό της;

Πολλές είναι οι φωνές που καλούν να δοθεί βάρος στον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) επηρεάζει τον εργασιακό κλάδο, καθώς αρκετές θέσεις αντικαθίστανται πλέον από ηλεκτρινικά συστήματα, αφήνοντας «εκτός» ανθρώπους που έχουν κάνει αίτηση για δουλειά.

Εντούτοις, το πρόβλημα μπορεί να μην είναι τόσο βαθύ και να μην οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ΑΙ, αλλά στην γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μικρός ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ στην αγορά εργασίας

«Καθώς εξετάζουμε την ευρύτερη αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι αρκετά μικρός», δήλωσε ο Κόρι Στάλε, ανώτερος οικονομολόγος στην Indeed, μια ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας.

«Το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο αντίκτυπος είναι μηδενικός», πρόσθεσε, μιλώντας στο CNBC.

Η Μάντι Γούντρουφ-Σάντος, σύμβουλος καριέρας, συμφώνησε πως: «Δεν νομίζω ότι φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η οικονομική αβεβαιότητα».

Η αγορά εργασίας δεν ήταν καλή τους τελευταίους μήνες, είτε αναζητάτε εργασία είτε είστε ήδη απασχολούμενοι.

Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε περίπου 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Dow Jones ανέμεναν αύξηση των μισθών κατά 75.000.

Από όσους εξακολουθούν να εργάζονται, ορισμένοι «αγκαλιάζουν τη δουλειά τους» ή «κρατιούνται από τη δουλειά τους με νύχια και με δόντια», σύμφωνα με μια έκθεση του Αυγούστου της Korn Ferry, μιας εταιρείας συμβούλων οργανισμών.

Η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα έχει αποτρέψει τους εργαζόμενους από το να παραιτηθούν από τις θέσεις τους.

Άλλοι όμως «σπάζουν σιωπηλά», κάτι που είναι «ένα επίμονο αίσθημα δυσαρέσκειας στο χώρο εργασίας που οδηγεί σε αποσύνδεση, κακή απόδοση και αυξημένη επιθυμία να παραιτηθούν», σύμφωνα με την πλατφόρμα cloud learning TalentLMS.

Η αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα έχει αποτρέψει τους εργαζόμενους από το να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επιβραδύνουν τις αποφάσεις πρόσληψης, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Καμία επιχείρηση δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ με την οικονομία», δήλωσε η Γούντρουφ-Σάντος.

«Και σε αυτό το οικονομικό κλίμα, οι εταιρείες δεν είναι σίγουρες για τίποτα, και έτσι είναι πολύ συντηρητικές στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν», πρόσθεσε.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργατικό δυναμικό

Ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν ανακοινώσει απολύσεις για να προωθήσουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις οργανώσεις τους, το μεγαλύτερο μέρος του αντίκτυπου έχει περιοριστεί στον κλάδο της τεχνολογίας, σύμφωνα με τον Στάλε της Indeed.

Πρόσφατα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μαρκ Μπινιόφ, δήλωσε ότι η εταιρεία απέλυσε περίπου 4.000 υπαλλήλους από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, λόγω των προόδων στη χρήση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης από την εταιρεία.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει επηρεάσει κυρίως τους νεότερους εργαζόμενους και όχι τους εργαζόμενους που βρίσκονται στη μέση της καριέρας τους.

Η μείωση της απασχόλησης συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα «όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιήσει παρά να αυξήσει την ανθρώπινη εργασία».

Μια έκθεση του Αυγούστου από καθηγητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους (ηλικίας 22 έως 25 ετών) στα επαγγέλματα που εκτίθενται περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασαν μείωση της απασχόλησης κατά 13%. Από την άλλη πλευρά, η απασχόληση των εργαζομένων σε λιγότερο εκτεθειμένους τομείς και των πιο έμπειρων εργαζομένων στα ίδια επαγγέλματα παρέμεινε σταθερή ή αυξήθηκε.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η μείωση της απασχόλησης συγκεντρώνεται σε επαγγέλματα «όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να αυτοματοποιήσει παρά να αυξήσει την ανθρώπινη εργασία».

Ωστόσο, ο κλάδος της τεχνολογίας δεν είναι ένας μεγάλος τομέας, υποστήριξε ο Στάλε. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Μαρτίου 2025 από τον μη κερδοσκοπικό εμπορικό σύλλογο CompTIA (Computing Technology Industry Association), η «καθαρή απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας» αντιπροσώπευε περίπου το 5,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Η καθαρή απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας είναι ένας όρος που αντιπροσωπεύει όλους τους απασχολούμενους στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων σε τεχνικές θέσεις, όπως η κυβερνοασφάλεια και οι επαγγελματίες των επιχειρήσεων που απασχολούνται από εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και των αυτοαπασχολούμενων στον τομέα της τεχνολογίας, σύμφωνα με το CNBC.

Για να θεωρηθούν οι απολύσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ως ευρεία απειλή για την αγορά εργασίας, η τεχνολογία πρέπει να αρχίσει να επηρεάζει και άλλους τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο και το μάρκετινγκ, δήλωσε ο Στάλε.

Μεγάλη η ζήτηση για δεξιότητες

Ορισμένες προβλέψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό υποστηρίζουν ότι οι εργοδότες είναι πιο πιθανό να επανεκπαιδεύσουν τους εργαζομένους παρά να τους απολύσουν, σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Brookings Institution, ενός think tank δημόσιας πολιτικής.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να ενισχύσει παρά να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπινους εργαζομένους», έγραψαν οι συντάκτες.

Είναι χρήσιμο να μάθετε πώς ο τομέας σας και ο εργοδότης σας χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, «βλέπουμε όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Στάλε.

Εάν έχετε την ευκαιρία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι χρήσιμο να μάθετε πώς ο τομέας σας και ο εργοδότης σας χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

«Θα ήταν ανόητο να μην ερευνήσετε τον δικό σας τομέα» και να κατανοήσετε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στη βιομηχανία σας, δήλωσε η Γούντρουφ-Σάντος.

Αναζητήστε εκπαιδευτικά προγράμματα ή διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία μπορείτε να συμμετάσχετε ή δωρεάν δοκιμές εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πρόσθεσε.