Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Go Fun 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Η φοιτήτρια Απλ Μάρτιν, μόλις 21 ετών και κόρη δύο σούπερ σταρ, της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν των Coldplay, έκανε το πρώτο της μεγάλο βήμα στον χώρο της μόδας, ανακοινώνοντας την συνεργασία της με  διάσημο λονδρέζικο οίκο, επιβεβαιώνοντας πως έχει τα φόντα να γίνει το νέο Ιt-girl.

Η Μάρτιν έκλεισε το πρώτο της μεγάλο deal με οίκο μόδας και πλέον η νεαρή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ βάζει τις βάσεις για μία καριέρα στο μόντελινγκ, ακολουθώντας τα βήματα άλλων μεγάλων ονομάτων της βιομηχανίας.

Το nepo-baby είναι κεντρικό πρόσωπο του λονδρέζικου οίκου Self-Portrait. Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε μέσα από μια σειρά selfies που τράβηξε η ίδια η Άπλ, με τον οίκο να τονίζει σε δελτίο Τύπου ότι η επιλογή της «αποτυπώνει την αβίαστη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και εκφραστική διάθεση της νέας γενιάς πελατών που συνεχίζει να εμπνέει τον οίκο και τις δημιουργίες του».

Η νεαρή Μάρτιν, που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ του Τενεσί, εντάσσεται στην οικογένεια του Self-Portrait, δίπλα σε άλλα μεγάλα ονόματα, όπως οι Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Τζίτζι Χαντίντ, Nαόμι Κάμπελ, Ιρίνα Σάικ, Μπέλα Χαντίντ, Κέιτ Μος και άλλες.

View this post on Instagram

A post shared by SELF-PORTRAIT (@mrselfportrait)

Ο οίκος, που ιδρύθηκε το 2013 από τον Μαλαισιανό σχεδιαστή Χαν Τσονγκ, έχει λίστα πελατών πολλές διάσημες όπως η Μπιγιονσέ, η Μισέλ Ομπάμα και η Σελένα Γκομέζ.

Παρά το γεγονός ότι είναι κόρη δύο σούπερ σταρ του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας, η Άπλ Μάρτιν ζει μία ζωή σχετικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σημειώνει η Daily Mail.

Η φοιτήτρια, η οποία σπουδάζει Νομική, Ιστορία και Κοινωνία, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Interview ότι ίσως παρακολουθήσει και κάποιο θεατρικό μάθημα. Η Άπλ έχει λάβει μέρος και σε μία μουσική παράσταση, με τίτλο Love on an Island, επιβεβαιώνοντας το καλλιτεχνικό DNA της.

Η πρόσφατη συνεργασία της με τον οίκο Self-Portrait είχε προαναγγελθεί, καθώς η νεαρή Μάρτιν είχε εμφανιστεί την περασμένη εβδομάδα στο Νάσβιλ, φορώντας ένα μπλουζάκι του οίκου, συνδυάζοντάς το με χαμηλόμεσο τζιν και ψηλοτάκουνα. Αντί για την κλασική φοιτητική τσάντα, η Άπλ είχε μία κομψή τσάντα Prada στον ώμο της.

«Είναι σκύλα»

View this post on Instagram

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Το ντεμπούτο της Άπλ στα φώτα της δημοσιότητας είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν γιόρτασε την ενηλικίωσή της στο χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι, στο πλευρό του Κόμη Λίο Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ, που κατάγεται από την Αυστροουγγρική αριστοκρατία.

Η εμφάνιση της είχε προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, με πολλούς να την κατηγορούν ότι είναι «σνομπ», αλλά και «σκύλα», όπως τη μητέρα της, Γκουίνεθ Πάλτροου.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, οι φίλοι της έσπευσαν να την υπερασπιστούν, τονίζοντας πως είναι «μία από τις πιο ευγενικές, γενναιόδωρες και καλόκαρδες κοπέλες που έχουν γνωρίσει».

Η Άπλ Μάρτιν, η οποία τον Μάιο έκλεισε τα 21 της χρόνια, δεν έχει αποκαλύψει αν θα ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της, Γκουίνεθ Πάλτροου, που εκτός από ηθοποιός είναι και επιτυχημένη επιχειρηματίας με τη δική της εταιρεία, την αμφιλεγόμενη Goop.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
