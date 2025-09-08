Ένας στόλος με περισσότερα από 50 σκάφη, που μεταφέρουν εκατοντάδες ακτιβιστές από 44 χώρες, διασχίζει τη Μεσόγειο με προορισμό τη Γάζα, σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Και παρά το γεγονός ότι στη Γάζα κηρύχθηκε επισήμως λιμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να μην κατανοεί την ανάγκη που υπάρχει για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Αλλιώς πώς να εξηγήσει κάποιος ότι η Ε.Ε διά στόματος της εκπροσώπου της Εύα Χερντσίροβα, δηλώνει ότι «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ στα μέσα του μήνα που διανύουμε.

Η Ε.Ε «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων προς τη Γάζα

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα η εκπρόσωπος της Κομισιόν, «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Δεν ενθαρρύνουμε αυτό το είδος στολίσκου, καθώς μπορεί να επιδεινώσει πολύ την κατάσταση και επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες», τόνισε η Εύα Χερντσίροβα.

«Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι μέσω των εταίρων μας. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι και σήμερα και ότι όσο οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να το πετύχουν, οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα στη Γάζα.

Η υποκρισία της ΕΕ δεν σταματά εδώ. Η εκπρόσωπος της Ε.Ε. υποστήριξε επίσης ότι η προηγούμενη προσπάθεια των ακτιβιστών να φτάσουν στη Γάζα, που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς, «δεν βοήθησε» στη βελτίωση της κατάστασης.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι θάνατοι από την πείνα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Στην Τυνησία ο στολίσκος

Ο στολίσκος «Maghreb Sumud» αναμένεται να ενωθεί με τα πλοία της διεθνούς πρωτοβουλίας «Global Sumud» που έχουν ήδη αποπλεύσει από την Ισπανία και την Ιταλία. Μαζί, έχουν ως στόχο «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εν εξελίξει γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με τους οργανωτές.

Τα πλοιάρια απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη και θα ενωθούν στην πορεία με άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Ο απόπλους από την Τυνησία των 20 περίπου πλοιαρίων αναβλήθηκε, χθες Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν ξανά την Τετάρτη.

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες που μετέχουν σε αυτόν τον στολίσκο είναι η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή, με την πρωτοβουλία March to Gaza Greece, θα αποπλεύσει από τη Σύρο, την Πέμπτη με στόχο να ενωθεί με τα υπόλοιπα πλοία.

«Θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό»

Αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια παρόμοια απόπειρα παροχής βοήθειας στη Γάζα, τον Ιούνιο στην οποία είχε συμμετείχε και η Τούνμπεργκ, προσπάθεια που δεν πέτυχε το στόχο της.

Το ιστιοφόρο Madleen, με 12 ακτιβιστές επιβαίνοντες, αναχαιτίστηκε στις 9 Ιουνίου από ισραηλινές δυνάμεις περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της Γάζας.

Και αυτός ο στολίσκος αναμένεται ότι θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό, σημειώνουν οι Times of Israel.