newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΕΕ: Υποκριτική στάση στον πόλεμο της Γάζας – Γιατί «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:00

ΕΕ: Υποκριτική στάση στον πόλεμο της Γάζας – Γιατί «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων

Η ανησυχία της Ευρώπης για τον στολίσκο που αναχώρησε για τη Γάζα προκαλεί εντυπώσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Spotlight

Ένας στόλος με περισσότερα από 50 σκάφη, που μεταφέρουν εκατοντάδες ακτιβιστές από 44 χώρες, διασχίζει τη Μεσόγειο με προορισμό τη Γάζα, σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Και παρά το γεγονός ότι στη Γάζα κηρύχθηκε επισήμως λιμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να μην κατανοεί  την ανάγκη που υπάρχει για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Αλλιώς πώς να εξηγήσει κάποιος ότι η Ε.Ε διά στόματος της εκπροσώπου της Εύα Χερντσίροβα, δηλώνει ότι  «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που αναμένεται να φτάσουν στο  Ισραήλ στα μέσα του μήνα που διανύουμε.

Η Ε.Ε «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων προς τη Γάζα

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως δήλωσε σήμερα Δευτέρα η εκπρόσωπος της Κομισιόν, «δεν ενθαρρύνει» την αναχώρηση στολίσκων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

«Δεν ενθαρρύνουμε αυτό το είδος στολίσκου, καθώς μπορεί να επιδεινώσει πολύ την κατάσταση και επίσης να θέσει σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες», τόνισε η Εύα Χερντσίροβα.

«Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας είναι μέσω των εταίρων μας. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι και σήμερα και ότι όσο οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να το πετύχουν, οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα στη Γάζα.

Η υποκρισία της ΕΕ δεν σταματά εδώ. Η εκπρόσωπος της Ε.Ε. υποστήριξε επίσης ότι η προηγούμενη προσπάθεια των ακτιβιστών να φτάσουν στη Γάζα, που αναχαιτίστηκε από τους Ισραηλινούς,  «δεν βοήθησε» στη βελτίωση της κατάστασης.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στην περιοχή, τονίζοντας ότι οι θάνατοι από την πείνα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ».

Στην Τυνησία ο στολίσκος

Ο στολίσκος «Maghreb Sumud» αναμένεται να ενωθεί με τα πλοία της διεθνούς πρωτοβουλίας «Global Sumud» που έχουν ήδη αποπλεύσει από την Ισπανία και την Ιταλία. Μαζί, έχουν ως στόχο «να ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να βάλουν τέλος στην εν εξελίξει γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», σύμφωνα με τους οργανωτές.

Τα πλοιάρια απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη και θα ενωθούν στην πορεία με άλλα που θα αναχωρήσουν από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου. Ο απόπλους από την Τυνησία των 20 περίπου πλοιαρίων αναβλήθηκε, χθες Κυριακή λόγω καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν ξανά την Τετάρτη.

YouTube thumbnail

Μεταξύ των ακτιβιστών από δεκάδες χώρες που μετέχουν σε αυτόν τον στολίσκο είναι η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Να σημειωθεί ότι η ελληνική συμμετοχή, με την πρωτοβουλία March to Gaza Greece, θα αποπλεύσει από τη Σύρο, την Πέμπτη με στόχο να ενωθεί με τα υπόλοιπα πλοία.

«Θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό»

Αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια παρόμοια απόπειρα παροχής βοήθειας στη Γάζα, τον Ιούνιο στην οποία είχε συμμετείχε και η Τούνμπεργκ, προσπάθεια που δεν πέτυχε το στόχο της.

Το ιστιοφόρο Madleen, με 12 ακτιβιστές επιβαίνοντες, αναχαιτίστηκε στις 9 Ιουνίου από ισραηλινές δυνάμεις περίπου 185 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της Γάζας.

Και αυτός ο στολίσκος αναμένεται ότι θα αναχαιτιστεί από το ισραηλινό ναυτικό, σημειώνουν οι Times of Israel.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Γιατί το μεσημεριανό διάλειμμα μας εξαντλεί αντί να μας ξεκουράζει;

Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Προς τις 2.000 μονάδες πιέζουν οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σοκ με την εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο – Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
Σκληρές εικόνες 08.09.25

Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος

Ο 35χρονος έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα την 23χρονη - Το θύμα δεν γνώριζε τον θύτη - Είχε διαφύγει στις ΗΠΑ για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γαλλία: Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία – Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν
Η Γαλλία σε δίνη 08.09.25

Αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο του Μπαϊρού από την πρωθυπουργία - Στενεύουν τα περιθώρια για Μακρόν

Αντιμέτωπη με κρίση χρέους, έντονη πολιτική αστάθεια και αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια η Γαλλία αποχαιρετά σήμερα τον τέταρτο κατά σειρά πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ντε Μπρόινε: «Αυτές είναι οι διαφορές του Γκουαρντιόλα με τον Κόντε – Η Σίτι είναι η ομάδα μου κι αυτό δεν αλλάζει»

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μίλησε για τις διαφορές ανάμεσα σε Premier League και Serie A, ενώ αλλά και την επερχόμενη αναμέτρηση της Νάπολι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Σύνταξη
Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή
Ελλάδα 08.09.25

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, που τελικά οδήγησε στο θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

Σύνταξη
Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;
Στη μεγάλη οθόνη 08.09.25

Τι θα σκεφτόταν ο «περιθωριακός» Κάφκα για το γεγονός ότι έχει γίνει παγκόσμιο brand σήμερα;

Ο νεοφερμένος Ιντάν Βάις πρωταγωνιστεί ως ο εμβληματικός Τσέχος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα στη νέα βιογραφική ταινία της σκηνοθέτριας Αγκνιέσκα Χόλαντ των «Green Border» και «In Darkness», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
Κόσμος 08.09.25

Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις

Τα διεθνή μέσα Διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι στο επίκεντρο των επεισοδίων βρίσκεται η Gen Z, με χιλιάδες νέους να βγαίνουν στους δρόμους για να αντιδράσουν στην απαγόρευση των social media.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου
Αλήθειες 08.09.25

Η απάντηση του Banksy στις 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action δεν άρεσε καθόλου στις Αρχές του Λονδίνου

Λίγες ώρες μετά τις μαζικές συλλήψεις στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ο γνωστός street artist Banksy πήρε θέση με ένα γκράφιτι στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου. Και έτρεξαν όλοι για να το «εξαφανίσουν».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία Τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ακρίβειας και της καθημερινότηταςτις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο