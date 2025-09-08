newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Μία σιωπηλή ζώνη πολέμου: Διδάσκοντας στους κωφούς να επιβιώνουν στη Γάζα
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μία σιωπηλή ζώνη πολέμου: Διδάσκοντας στους κωφούς να επιβιώνουν στη Γάζα

Η Γάζα είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Πόσο μάλλον αν δεν μπορείς να ακούσεις τις ισραηλινές βόμβες να πλησιάζουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Κάθε ισραηλινή βόμβα που πέφτει στη Γάζα θυμίζει στη Σάρα τον γιο της Χουσεΐν. Κωφός και άλαλος, ο Χουσεΐν είχε φύγει από τη σκηνή τους κουβαλώντας ένα δοχείο για να φέρει φαγητό.

Όταν οι στρατιώτες της κατοχής άνοιξαν ξαφνικά πυρ εναντίον του πεινασμένου πλήθους που περίμενε για βοήθεια, ο Χουσεΐν δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τον κίνδυνο και σκοτώθηκε ακαριαία στη γραμμή πυρός.

Το άψυχο σώμα του Χουσεΐν μεταφέρθηκε στη σκηνή τους, ώστε η μητέρα του να τον αποχαιρετήσει και να τον θάψει.

Από εκείνη την ημέρα, η Σάρα ζει σε συνεχή φόβο για τη ζωή των τριών κωφών και άλαλων παιδιών της που της έχουν απομείνει. Κάθε φορά που ακούει πυροβολισμούς ή εκρήξεις από επιδρομές, την κατακλύζει το άγχος για τα παιδιά της.

Η Σάρα κουβαλάει τη θλίψη της μέσα στην ψυχή της.

Θρηνεί για έναν γιο που δεν μπορούσε να ακούσει τους ήχους των επιδρομών και των οβίδων, το σφύριγμα των σφαιρών ή την κίνηση των θωρακισμένων οχημάτων.

Μιλώντας στο Independent Arabia, η Σάρα είπε: «Πέρασα πολύ πόνο όταν έθαψα τον γιο μου και δεν θέλω να το ξαναζήσω με τα άλλα παιδιά μου. Είναι όλα κωφά και βρίσκονται σε κίνδυνο σε έναν πόλεμο όπου δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για να καταφύγουν, γι’ αυτό αρνούμαι να τα αφήσω να φύγουν μόνα τους από το καταφύγιό μας».

Οι αόρατοι κωφοί της Γάζας

Η ιστορία της οικογένειας της Σάρα αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής στη Γάζα ως κωφός.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2024, στη Λωρίδα της Γάζας, η κοινότητα των κωφών αριθμεί περίπου 15.000 άτομα, περιλαμβάνοντας κωφά, κωφά-τυφλά και άτομα με βαρηκοΐα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 0,8% του συνολικού πληθυσμού της Γάζας (~1,8 εκατομμύρια).

Η Atfaluna Society for Deaf Children, μια σημαντική τοπική ΜΚΟ, αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων με προβλήματα ακοής έχει αυξηθεί σημαντικά, από 20.000 σε 35.000, λόγω παραγόντων όπως ο θόρυβος από βομβαρδισμούς και οι λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος υγείας.

Μεταξύ των παιδιών ηλικίας 0–17 ετών, περίπου 0,2%, δηλαδή περίπου 20.000 παιδιά, αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.

Οι οργανώσεις όπως η Atfaluna παρέχουν εκπαίδευση, αποκατάσταση και επαγγελματική κατάρτιση, αλλά η συνεχιζόμενη σύγκρουση και η έλλειψη προσβάσιμων συστημάτων ειδοποίησης θέτουν αυτή την κοινότητα σε ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η αναπηρία τους τους εκθέτει σε ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της αδυναμίας τους να ακούσουν τους ήχους των αεροπορικών επιδρομών. Πληρώνουν το τίμημα αυτής της αναπηρίας με τη ζωή τους.

Μαθήματα στη νοηματική

Ο δάσκαλος νοηματικής γλώσσας Φαντέλ Κουράζ θέλει απελπισμένα να βοηθήσει. Μετακινούμενος ανάμεσα στις σκηνές των εκτοπισμένων οικογενειών, αναζητά μέλη της κοινότητας των κωφών και των βαρήκοων. Όταν έφτασε στη σκηνή της Σάρα, αυτή ένιωσε ότι τα παιδιά της είχαν λάβει μια σανίδα σωτηρίας. Ο Φαντέλ είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για να εκπαιδεύσει τους κωφούς να αντιλαμβάνονται τους βομβαρδισμούς και να αντιδρούν με τρόπους που θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή τους.

«Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, προσφέρθηκα εθελοντικά να βοηθήσω την κοινότητα των κωφών και των βαρήκοων», λέει ο Κουράζ.

«Εργάζομαι με τη νοηματική γλώσσα εδώ και 33 χρόνια και έχω δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με άτομα που ζουν με προβλήματα ακοής. Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, συνειδητοποίησα ότι η κοινότητα χρειαζόταν επειγόντως πρακτική εκπαίδευση για την επιβίωση».

Σημειώνει ότι οι κωφοί δεν μπορούν να ακούσουν τον ήχο των βομβών που πέφτουν και μπορεί να βρεθούν ξαφνικά παγιδευμένοι σε διασταυρούμενα πυρά. Αυτό τον οδήγησε να επισκεφθεί καταυλισμούς προσφύγων και να διδάξει στους κωφούς πώς να αποφεύγουν τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οδηγός επιβίωσης

Η κοινότητα των κωφών διαθέτει συχνά εξαιρετική οπτική αντίληψη, την οποία ο Κουράζ χρησιμοποιεί ως βάση για την εκπαίδευσή του. Δίδαξε στα παιδιά της Σάρα πώς να αντιδρούν σε βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς και εισβολές.

Ο Κουράζ τους εξήγησε με τη νοηματική γλώσσα: «Όταν τα πολεμικά αεροσκάφη ρίχνουν βόμβες τη νύχτα, ένα πορτοκαλί φως αναβοσβήνει για ένα δευτερόλεπτο και αυτό υποδηλώνει αεροπορική επιδρομή στην περιοχή».

Σε μια πρακτική επίδειξη, ξαπλώνει με το πρόσωπο προς τα κάτω στο έδαφος, κρατώντας τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του και τεντώνοντας τα πόδια του. «Αυτή η θέση μπορεί να σώσει τη ζωή σας και να προστατεύσει τα ζωτικά σας όργανα», εξηγεί.

«Καλύπτοντας το κεφάλι σας με τα χέρια σας μπορείτε να το προστατεύσετε από σκληρά χτυπήματα ή θραύσματα που εκτοξεύονται.

«Μείνετε ακίνητοι για ένα λεπτό και, πριν κινηθείτε, κοιτάξτε γύρω σας. Αν οι άνθρωποι κινούνται σταθερά και ήρεμα, σηκωθείτε. Αν επικρατεί χάος, μείνετε στη θέση σας και συρθείτε στο πλησιέστερο καταφύγιο ή ζητήστε βοήθεια από τους γύρω σας».

«Πρέπει να διδάξουμε στην κοινότητα των κωφών πώς να διακρίνουν τους βομβαρδισμούς από τις κινήσεις των ανθρώπων γύρω τους», τονίζει.

Συνήθως, μια επίθεση προηγείται από τον ήχο των βομβών που πέφτουν και διαπερνούν τον αέρα, προκαλώντας ένα υψηλό σφύριγμα που ακούγεται καθαρά τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας.

«Αν η βομβιστική επίθεση είναι κοντά, οι ακούοντες μπορούν να ανιχνεύσουν τους ήχους των εκρήξεων και θα αρχίσουν όλοι να τρέχουν γρήγορα προς μια κατεύθυνση», εξηγεί στους κωφούς. «Πρέπει να παρατηρήσετε αυτή τη συμπεριφορά, να τους μιμηθείτε και να πάτε μαζί τους προς την ασφάλεια».

Ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν στη Γάζα

Σε συνέντευξή του στο Independent Arabia, λέει: «Αυτή είναι η βέλτιστη αντίδραση που πρέπει να ακολουθήσουν σε περιόδους κινδύνου για να προστατευθούν. Διαφορετικά, βρίσκονται αναμφίβολα σε θανάσιμο κίνδυνο, επειδή τα κωφά άτομα είναι τα πιο ευάλωτα στη Γάζα και τα πιο επηρεασμένα από τον πόλεμο».

Ο ίδιος, διδάσκει περισσότερα από απλές δεξιότητες επιβίωσης. Διδάσκει επίσης βασικά μαθήματα νοηματικής γλώσσας στην ευρύτερη κοινότητα της Γάζας. Τους διδάσκει νοήματα που υποδηλώνουν κίνδυνο, όπως βομβαρδισμούς και εκρήξεις, και νοήματα που υποδηλώνουν στους κωφούς να μην κινούνται.

Λέει ότι πήρε την πρωτοβουλία να διδάξει βασική νοηματική γλώσσα σε άτομα που ζουν κοντά σε κωφούς και μη ομιλούντες σε καταυλισμούς προσφύγων, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους και να τους βοηθούν να παραμένουν ασφαλείς σε περιόδους κινδύνου.

Ο Κουράζ έχει αναλάβει αυτό το έργο με την υποστήριξη της Atfaluna Society for Deaf Children, της μόνης οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών που εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες στην κοινότητα των κωφών και των βαρήκοων στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι η έδρα της έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Ο διευθυντής της οργάνωσης, Φαντί Αμπέντ, λέει: «Η κοινότητα των κωφών στη Γάζα δεν έχει λάβει την ειδική διεθνή προστασία που δικαιούται κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων».

«Αντιμετωπίζουν έντονο πόνο λόγω της αδυναμίας τους να αντιληφθούν πιθανούς κινδύνους στο περιβάλλον τους. Και ο ισραηλινός στρατός δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για την προστασία τους κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

