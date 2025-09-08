sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έξαλλος ο Αταμάν με τα power rankings της FIBA
Μπάσκετ 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:50

Έξαλλος ο Αταμάν με τα power rankings της FIBA

Ο Εργκίν Αταμάν χαρακτήρισε «μ@λ@κ...» τα power rankings της FIBA

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στο πλαίσιο της φάση των «8» του Eurobasket με στόχο την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του είναι η καλύτερη ή όχι, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί, αφού μόνος στόχος είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κ!#ς. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο Eurobasket».

Για το ματς κόντρα στην Σερβία στους ομίλους: «Φυσικά μας βοήθησε γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση μετά το ματς με την Σερβία. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».

Headlines:
OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Eurobasket – Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία: Από το έπος του ’87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας
Μπάσκετ 08.09.25

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket: Από το έπος του '87 στη «βόμβα» της Φινλανδίας

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των Eurobasket, με αφορμή τις «βόμβες» που έριξαν κόντρα σε Γαλλία και Σερβία η Γεωργία και η Φινλανδία αντίστοίχα. στην διοργάνωση του 2025.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

Ο Σπανούλης και η αλήθεια για την αντιμετώπιση του Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους σταρ του Eurobasket και επιβεβαιώνεται και από την ίδια τη στατιστική - Η νέα δήλωση του Βασίλη Σπανούλη και οι εκτελεσμένες βολές

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κροατία – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λευκορωσία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισραήλ – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισραήλ – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο