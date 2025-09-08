Έξαλλος ο Αταμάν με τα power rankings της FIBA

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στο πλαίσιο της φάση των «8» του Eurobasket με στόχο την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Αταμάν ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του είναι η καλύτερη ή όχι, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί, αφού μόνος στόχος είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Δεν σκεφτόμαστε το αν είμαστε η καλύτερη ή η χειρότερη τουρκική ομάδα, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Στην FIBA αρέσει να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, τα power rankings, είναι μ@λ@κ!#ς. Η πραγματικότητα είναι στο παρκέ και στη νίκη. Θα δούμε στα επόμενα παιχνίδια ποια θέση θα πάρουμε στο Eurobasket».

Για το ματς κόντρα στην Σερβία στους ομίλους: «Φυσικά μας βοήθησε γιατί τερματίσαμε τον όμιλο στην πρώτη θέση μετά το ματς με την Σερβία. Αν δείτε, η Σερβία αποκλείστηκε από την Φινλανδία, καθώς η Φινλανδία έκανε ένα εξαιρετικό ματς.

Οπότε, μας βοήθησε να πάρουμε την πρώτη θέση και να προκριθούμε στα προημιτελικά. Στο μέλλον κάθε ματς είναι διαφορετικό. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε άλλη ομάδα, άλλη στρατηγική. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό ματς για εκείνους, όπως και για εμάς, αλλά θα παλέψουμε για τη νίκη».