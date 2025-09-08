Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά: Μουσική, δημιουργία και νέες ευκαιρίες για μαθητές και σπουδαστές.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά για το νέο διδακτικό έτος 2025-26. Τα μαθήματα αρχίζουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ανοίγοντας μια σεζόν γεμάτη μουσική, δημιουργικότητα και ευκαιρίες για τους νέους της πόλης.
Στο πλαίσιο έναρξης των μαθημάτων, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης πραγματοποίησε συνάντηση με την αρμόδια Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Σταυρούλα Μέντη και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Βασίλη Μαστοράκη, όπου συζήτησαν το πρόγραμμα δράσεων, τους στόχους και τις προτεραιότητες για τη νέα σεζόν.
Το ΠΜΚΠ προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει όλα τα είδη μουσικής και όλες τις ηλικίες:
- Κλασικό Τμήμα: Βιολί, Βιολοντσέλο, Κιθάρα, Κλαρινέτο, Μονωδία (Κλασικό Τραγούδι), Μελοδραματική, Πιάνο, Σαξόφωνο, Τρομπέτα, Φλάουτο.
- Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής: Ταμπουράς, Μπουζούκι, Παραδοσιακό Βιολί.
- Εργαστήρι Λαϊκής Μουσικής: Μπουζούκι, Τραγούδι.
- Εργαστήρι Μοντέρνας Μουσικής: Ακουστική – Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Ντραμς.
- Τμήμα Ανώτερων Θεωρητικών: Ειδικό Αρμονίας, Αντίστιξη, Φούγκα, Ενορχήστρωση, Ενοργάνωση, Σύνθεση.
- Βυζαντινή Μουσική
- Μουσικοκινητική Αγωγή: Για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, σύμφωνα με το Σύστημα Orff.
- Τμήμα Υποχρεωτικών Θεωρητικών: Θεωρία, Σολφέζ, Ακουστικά, Αρμονία, Ιστορία, Μορφολογία, Οργανογνωσία.
- Τμήμα Προετοιμασίας για Εισαγωγή σε Μουσικά Σχολεία και Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΕΙ
- Τμήμα Μουσικής Δωματίου
- Τμήμα Μουσικών Συνόλων
- Τμήμα Μαθητικής Χορωδίας
Τα ατομικά μαθήματα οργάνων, τραγουδιού και ανωτέρων θεωρητικών γίνονται προσωπικά με κάθε μαθητή, ενώ τα γενικά θεωρητικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα.
Επιπλέον, όλα τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν, κατόπιν ακρόασης, στα μουσικά σύνολα του Κέντρου: Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά, Κιθαριστική Ορχήστρα και Παιδική Χορωδία.
Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο λειτουργεί σε δύο σημεία της πόλης:
- Μανιάτικα: Αντ/χου Π.Ν. Παναγιώτη Βλαχάκου 34, Αγία Σοφία Πειραιά.
- Κέντρο πόλης: Αλκιβιάδου 126, κοντά στο μετρό “Δημοτικό Θέατρο”.
Εξαιρούνται του αντίτιμου εγγραφής: ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και πολίτες με εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
Ζωντανό κύτταρο πολιτισμού
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:
«Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα παιδιά, νέους αλλά και ενήλικες να ανακαλύπτουν τον κόσμο της μουσικής μέσα από τα προγράμματα του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά. Το ΠΜΚΠ δεν είναι απλώς ένας χώρος διδασκαλίας μουσικής, είναι ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας. Η μουσική εκπαίδευση είναι επένδυση στο μέλλον των νέων μας. Κάθε μαθητής που περνάει το κατώφλι του ΠΜΚΠ έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει το ταλέντο του, να αναπτύξει τη φαντασία του και να γίνει μέρος μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας που προάγει την τέχνη και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας. Είμαστε περήφανοι που η μουσική και η εκπαίδευση συνεχίζουν να ανθίζουν στον Πειραιά, φέρνοντας δημιουργία, έμπνευση και χαρά σε όλες τις ηλικίες».
Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μουσικής Παιδείας Σταυρούλα Μέντη, δήλωσε:
«Το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά (Δημοτικό Ωδείο Πειραιά) καλωσορίζει τη νέα καλλιτεχνική χρονιά 2025-2026 με δημιουργική διάθεση.
Με τη βοήθεια έμπειρων και αφοσιωμένων καθηγητών το Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά προσφέρει ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου κάθε μαθητής μπορεί να εξερευνήσει και να απολαύσει την χαρά της μουσικής.
Με την μουσική να αποτελεί πηγή έμπνευσης και πολιτισμού προσκαλούμε όλους όσοι αγαπούν την μουσική να μοιραστούν μαζί μια νέα χρονιά γεμάτη δημιουργία».
