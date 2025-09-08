Sicario: Tο νέο του album έγινε διαμαντένιο σε λίγες εβδομάδες
O Sicario, ο σαρωτικός και πιο πολυσυζητημένος καλλιτέχνης των τελευταίων ημερών, που εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στη μεγαλειώδη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, έγινε για ακόμα μία φορά διαμαντένιος και, μάλιστα, σε χρόνο – ρεκόρ.
Το νέο του album «Χώρα Του Ποτέ (Deluxe)», που κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες, απέσπασε την υψηλότερη διάκριση πωλήσεων καθώς μετρά πάνω 470 εκατομμύρια streaming points.
Ποιος είναι ο Sicario
Ο Sicario δε σταματά να χαρίζει συναρπαστικές μουσικές στιγμές και τεράστιες επιτυχίες εδώ και περίπου δύο χρόνια που βρίσκεται στη δισκογραφία.
Έχοντας κάνει μουσικές σπουδές, ερμηνεύει, γράφει μουσική και στίχους και παίζει πολλά μουσικά όργανα, αποτελεί έναν ξεχωριστό, άκρως δημιουργικό και πρωτοποριακό καλλιτέχνη, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει τις καρδιές του κόσμου από το πρώτο του κιόλας τραγούδι.
Εκτός από τα διαμαντένια και πολυπλατινένια τραγούδια του, έχει διαδοχικά no1 στα digital charts, επί σκηνής συνεργασίες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και έχει βραβευτεί ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος και καλλιτέχνης της χρονιάς digital sales στα Mad VMA (2024 και 2025 αντίστοιχα).
Λίγο πριν γίνει ξανά διαμαντένιος, ο Sicario έδειξε ακόμα μία φορά το πολύπλευρο ταλέντο του και την ευρεία καλλιτεχνική του απήχηση. Η εμφάνισή του στο Καλλιμάρμαρο, όπου ερμήνευσε το θρυλικό «Όταν Βλέπετε Να Κλαίω», έγινε αμέσως talk-of-the-town, προκαλώντας διθυραμβικά σχόλια, τόσο από τους 30.000 θεατές της συναυλίας, όσο και στα social media.
- Βρείτε το «Χώρα Του Ποτέ» στο Spotify: https://shorturl.at/MtYTY
