Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα βρίσκεται στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη και από την επομένη θα ξεκινήσει τις επαφές της (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, η κα Ολγκίν).

Συναντήσεις της Ολγκίν με Χριστοδουλίδη και Τατάρ στις 12 και 15 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα

Η κα Ολγκίν θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.com.

Η συνάντησή της με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Την επίσκεψη επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, λέγοντας ότι «η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό θα ταξιδέψει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα».

Εξ αναβολής…

Η επίσκεψη της κας Ολγκίν είχε προγραμματιστεί αρχικά για τις αρχές της εβδομάδας που τελειώνει, αλλά αναβλήθηκε για προσωπικούς λόγους όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, η προσωπική απεσταλμένη του κ. Γκουτέρες επρόκειτο να έχει «χωριστές συναντήσεις με τον ελληνοκύπριο και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, είχε αναφερθεί ότι θα έχει επαφές «με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους, μεταξύ άλλων συνομιλητών».

Πέραν των χωριστών επαφών με τους διαπραγματευτές, υπήρχε το ενδεχόμενο να πραγματοποιούσε και μια κοινή συνάντηση με τους δυο ηγέτες, εάν αυτή γινόταν αποδεκτή.